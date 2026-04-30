Disparition de Manon Relandeau : un SMS au cœur des soupçons

Alors que le conjoint de l'agricultrice Manon Relandeau, portée disparue depuis un mois, a été arrêté lundi 27 avril, en Algérie, les recherches continuent. Un SMS envoyé depuis le téléphone de la jeune femme laisse les enquêteurs perplexes.

L'essentiel :

Manon Relandeau, mère de famille de 31 ans et éleveuse de chevaux et de bovins à Saint-Etienne-de-Montluc, n'a plus donné signe de vie depuis le 27 mars dernier. Le 28 mars, un SMS avait été envoyé depuis le téléphone de la jeune femme à ses proches : il annonçait son départ en formation pour trois semaines. Le message leur a semblé suspect que ce soit par sa syntaxe ou par son contenu.

Son conjoint est considéré par les enquêteurs comme le principal suspect. Lundi 27 avril, il a été interpellé en Algérie selon le parquet de Nantes. L'homme de 41 ans avait pris la fuite vers son pays natal le 2 avril dernier en embarquant en fin d’après-midi sur un vol au départ de Nantes et en direction d’Alger accompagné de sa fille. Abdelkarim B. a été arrêté avec cette dernière de 15 mois, Inaya, alors qu'il s'était réfugié dans la commune d’El Affroun, dont il est originaire. L’enfant a depuis été confié à la famille du quadragénaire. Le suspect va être déféré devant un parquet local en Algérie.

Mercredi 29 avril, Ici Loire Océan révèle que le compagnon de Manon Relandeau aurait pris la parole sur TikTok deux jours avant son interpellation en Algérie dans un échange confus avec des internautes. Celui qui a été condamné en 2019 pour des violences commises sur une ancienne compagne avait notamment affirmé que la jeune femme est toujours en vie. Au sujet de sa conjointe, il avait assuré qu’elle "se cache parce qu’elle a honte". Il a aussi indiqué ne plus avoir de ses nouvelles "depuis le 2 avril". Il avait confié ne "plus arriver à dormir" et avait ajouté que "si Manon (lui) donne un signe de vie, (il) rentre vite en France" même en sachant qu'il "sera placé en garde à vue".

Deux autres personnes ont été interpellées les 22 et 23 avril. Il s'agit d'une jeune femme de 26 ans et d'un homme de 42 ans pouvant être des "proches" d'Abdelkarim B. selon RMC. Les deux individus ont été mis en examen pour "association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime" et "modification des lieux d’un crime", précise le parquet. Ils ont été placés en détention provisoire.

Face à la gravité des faits, un dispositif exceptionnel a été mis en place par les enquêteurs : plus de 100 militaires sont mobilisés, dont des gendarmes sur le terrain, des équipes cynophiles et des spécialistes de l’identification criminelle. Des moyens aériens et fluviaux sont également engagés pour tenter de retrouver des indices. Une cellule nationale d’enquête dédiée, composée d’environ 15 enquêteurs et pilotée par la section de recherches de Nantes, coordonne l’ensemble des investigations.

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11:37 - La zone de recherche s'étend sur "plusieurs dizaines de kilomètres carrés" Le Lieutenant-colonel Caffart a tenu un point presse pour faire le point sur les recherches en cours pour tenter de retrouver Manon Relandeau, mercredi 29 avril. "Aujourd'hui on a une cellule d'enquête avec 15 enquêteurs qui sont en permanence sur ce dossier", dit-il. Il précise que les drones de l'IRCGN permettent d'apprivoiser des zones "difficilement accessibles" en renfort des moyens disponibles en région, qui ne sont pas suffisants dans le cadre des recherches pour tenter de retrouver Manon Relandeau. "C'est un moyen complémentaire" aux moyens cynophiles ou à pied, dit-il. En revanche, "on a pas de périmètre défini, mais on est sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés autour de la zone très rurale, avec de nombreux canaux, des marais, donc on a une réelle plus value avec l'emploi de nouveaux moyens aériens", conclut le Lieutenant-colonel Caffart. 09:00 - Des messages "inélégants" envoyés par le suspect Depuis le téléphone mobile du père, des messages "parfois inélégants" ont été envoyés après qu'il se soit envolé pour l'Algérie. Dans certains d'entre eux, il aurait critiqué sa compagne. 08:56 - La situation bloquée Pour l'instant, le suspect ne peut pas être entendu. "L’Algérie a exécuté ses obligations au titre d’Interpol. Par raison de principe, elle n’extrade pas ses propres nationaux – comme nous-mêmes", a précisé au Monde une source diplomatique française. La convention franco-algérienne de 2016 explique que les deux pays s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible. Le juge d'instruction nantais pourrait notamment délivrer une commission rogatoire internationale pour des auditions, mais ce sont les autorités locales qui décideront. 08:49 - Un message de départ suspect Près d'un mois après sa disparition, Manon Relandeau reste introuvable. Si personne ne l'a vu depuis le 27 mars, le téléphone de l'agricultrice indique une certaine activité avec des messages sortants envoyés à sa famille et à certains clients pour les prévenir d'une absence. Un message du 28 mars envoyé à ses proches annonçait son départ en formation pour trois semaines. L'analyse de ces SMS par les enquêteurs suggère que Manon ne serait pas le véritable auteur des messages qui comportent des fautes d'orthographe inhabituelles et ne ressemblent pas aux écrits de l'agricultrice. Ses proches les ont aussi trouvés suspects : "Qu’elle parte sans avoir prévenu personne, sans avoir organisé la gestion de ses bêtes, qu’elle laisse à la maison sa fille et sa grand-mère, fragile… Tout cela était pour eux inimaginable", a rapporté un proche du dossier au Monde. Abdelkarim B. est soupçonné d'être derrière ces messages. LIRE PLUS

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Le conjoint de Manon est considéré par les enquêteurs comme le principal suspect dans la disparition de Manon Relandeau depuis le début de l'affaire. Depuis 2022 et l'installation du couple à Saint-Étienne-de-Monluc, leur relation se serait dégradée. Manon Relandeau s'est séparée de son premier conjoint, avec qui elle était en couple depuis une dizaine d'années. Elle a ensuite rapidement rencontré le père de sa fille dont elle serait "follement" tombée amoureuse, selon sa marraine. Mais ces derniers mois, le couple battait de l'aile. "Elle a pris de conscience que son couple ne fonctionnait pas normalement. Il y avait beaucoup de jalousie. Il l’empêchait de parler à des hommes, la coupait de sa famille", a expliqué la marraine de Manon auprès de Ouest-France.

Abdelkarim B. est aussi décrit comme un homme violent et menaçant par le voisinage de Manon Relandeau. "On voyait bien qu’ils ne cherchaient pas à s’intégrer du tout" et "avait un langage particulier, très braque (cassant) dans les paroles, agressif verbalement, j’ai trouvé ça bizarre, mais je n’ai jamais rien vu qui laisse penser à de la violence", a confié le voisin d'en face auprès du Parisien. "La dernière fois que je l’ai vu, lui, il rentrait en marche arrière avec une grosse voiture noire, ce qu’il ne faisait jamais. Il est rentré directement dans la maison et est reparti assez vite", a raconté Danielle auprès du quotidien francilien, une voisine qui est "sans doute la dernière à l’avoir aperçu dans la commune, le jeudi 2 avril", précise le journal.

Il aurait pu exercer une forme d'emprise sur la jeune femme. Laquelle avait, selon les informations du Parisien, pris contact avec une association d'aide aux femmes victimes de violences conjugales. Elle avait même pris un rendez-vous à la date du 3 avril, jour du signalement de sa disparition par les proches, mais ne s'y est jamais rendue.

Sur RMC, la mère de Manon Relandeau a pris la parole mardi 28 mars. Elle a exprimé sa détresse et ses inquiétudes au sujet de la disparition de sa fille. "J’ai des moments de plus en plus sombres", a-t-elle confié. Toutefois, elle a partagé son soulagement pour sa petite-fille Inaya, qui a été retrouvée saine et sauve en Algérie. "Je veux juste récupérer ma fille", a-t-elle lancé. La mère de famille attend désormais des réponses à ses questions, suite à l’arrestation du compagnon de sa fille. Elle espère que ce dernier dira "la vérité".

Une extradition impossible vers la France pour son compagnon ?

Quid d'une potentielle extradition du principal suspect vers la France ? Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international et possède uniquement la nationalité algérienne, ce qui complique fortement la suite de la procédure. En effet, rien n'oblige Alger à accepter une demande d'extradition émanant de Paris. Le fait que l'Algérie ait exécuté le mandat d'arrêt français constitue toutefois un premier signe de coopération. Le mandat d'arrêt peut valoir mise en examen, le suspect pourrait donc, en théorie, être jugé en son absence.

"Qu'il soit algérien seulement ou franco-algérien, l'Algérie le considère comme algérien et ne l'extradera pas", estime Abderrazak Boudjelti, président de l'Union des avocats franco-algériens chez F3 Pays de la Loire. Le juriste pense que l'Algérie "voudra se garder cette affaire mais il y aura une coopération. La coopération judiciaire existe". Selon l'avocat, des enquêteurs pourront donc se rendre en Algérie et travailler avec leurs homologues algériens. Mais l'enquête sera placée sous l'autorité du juge algérien. "C'est comme en France : il y a un juge d'instruction et il fait ce qu'il veut. Toutes les demandes devront lui être adressées", conclut-il.

"Manon, c’est un ange (…) mais peut-être elle cache des trucs affreux"

Le conjoint de Manon Relandeau s'est-il exprimé, le 25 avril dernier, deux jours avant son arrestation en Algérie ? C'est en tout cas ce que des vidéos TikTok suggèrent. Un document que Ici Loire Océan a pu se procurer. Dans ces échanges, un homme dont le profil correspond au compagnon de la jeune femme de 31 ans. Il répond aux questions et y assure qu'elle est encore en vie. Cet homme, "BK" comme il se fait appeler, explique d'abord être chez ses parents en Algérie avec la petite fille du couple qui "fait la sieste". Il assure que Manon, qu'il présente comme "fragile", "est vivante" et qu'elle "se cache parce qu'elle a honte".

Il "n'a plus de contact avec elle depuis le 2 avril" (jour de leur départ en avion depuis Nantes pour l'Algérie, ndlr) assure-t-il et il "n'arrive plus à dormir". "Si Manon (lui) donne un signe de vie, (il) rentrera vite en France", poursuit celui qui pourrait être le compagnon de l'agricultrice. Attention, rien ne permet à ce stade d'identifier l'authenticité de ces images et d'imputer ses propos à Abdelkarim B. L'homme sait qu'il "sera placé en garde à vue" en cas de retour en France. "Je sais que je vais passer quelques petites vacances en prison", poursuit-il.

"Manon, c’est un ange (…) mais peut-être elle cache des trucs affreux, peut-être qu’elle est très méchante. Les gens la voient comme quelqu’un de bien, mais il faut creuser, il ne faut pas écouter la presse", précise cet homme dont le profil sur les réseaux sociaux lui correspond sur le réseau social TikTok

Un dispositif de recherche musclé avec de nouveaux drones

Si l'enquête sur la disparition de Manon Relandeau avance, la jeune agricultrice est encore introuvable. Depuis le début des recherches, plus de 100 gendarmes de la compagnie départementale de Nantes ont été engagés pour tenter de retrouver la jeune femme, aidés par deux équipes cynophiles, dont un chien St Hubert. Des recherches par hélicoptère et drone ont aussi été menées et la brigade fluviale de Saint-Pierre-des-Corps a été sollicitée pour explorer les marais environnants. La cellule d'identification criminelle de Nantes est également à la recherche de traces et indices. Enfin, une cellule nationale d'enquête, composée de 15 enquêteurs et dirigée par la Section de Recherches de Nantes, a été mise en place pour l'occasion.

Mercredi 29 avril, le Lieutenant-colonel Caffart a tenu un point pour faire le point sur les recherches en cours pour tenter de retrouver Manon Relandeau. "Aujourd'hui on a une cellule d'enquête avec 15 enquêteurs qui sont en permanence sur ce dossier. Et on a en plus de l'IRCGN, au sein de la compagnie de Nantes, on fournit au moins une dizaine de gendarmes qui vont faire les vérifications sur les points ciblés", indique-t-il au micro de BFMTV. Il précise que les drones de l'IRCGN permettent d'apprivoiser des zones "difficilement accessibles" en renfort des moyens disponibles en région, qui ne sont pas suffisants dans le cadre des recherches pour tenter de retrouver Manon Relandeau. "C'est un moyen complémentaire" aux moyens cynophiles ou à pied, dit-il. En revanche, "on a pas de périmètre défini, mais on est sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés autour de la zone très rurale, avec de nombreux canaux, des marais, donc on a une réelle plus value avec l'emploi de nouveaux moyens aériens", à savoir, deux drones complémentaires de l'IRCGN, indique le Lieutenant-colonel Caffart.

"Il y a des investigations sur des comptes bancaires, des vidéos, l’enquête de voisinage qui est très large. On ratisse tout ce qui nous semble intéressant à l’instant T… [...] Il y a eu énormément d'auditions. On espère toujours, mais plus on avance dans le temps, plus les espoirs s’amenuisent", a confirmé le commandant Thierry Coin lors d'un point presse le 21 avril. Le 22 avril dernier, la gendarmerie avait lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver Manon Relandeau. Toute personne susceptible d'avoir des informations qui pourraient aider l'enquête sur la disparition de Manon Relandeau, 160 cm, d'une corpulence mince et aux cheveux longs et ondulés, est appelée à contacter le 0800 877 668.