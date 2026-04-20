Mort d'Emile : nouvelle étape dans l'enquête, de l'ADN dans les labos pour un examen poussé

L'ADN d'une centaine de personnes présentes au Haut-Vernet et dans les environs au moment de la disparition du petit Émile a été prélevé. Il doit désormais être analysé.

Près de trois ans après la disparition du petit Émile, les enquêteurs patinent. Le mystère plane toujours au Haut-Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Alors, dans l'espoir de donner un nouveau souffle à l'enquête, les deux juges d'instruction en charge de la médiatique affaire ont demandé, début mars, aux enquêteurs de mener une vaste campagne de prélèvements d'ADN.

Ainsi, les habitants du Haut-Vernet, mais également les vacanciers présents dans les environs ou toute autre personne de passage dans le hameau lors de la disparition du petit Émile, soit le 8 juillet 2023, ont été invités à donner leur ADN. En tout, ce sont pas moins de 106 prélèvements ADN qui ont été réalisés, a révélé le procureur d'Aix-en-Provence à BFMTV.

Des premiers résultats apportés par les ADN espérés "avant l'été"

Après plusieurs semaines de prélèvements des ADN dans différents "points du territoire", mais surtout à la gendarmerie de Seyne-les-Alpes, basée à 25 km du Vernet, ainsi qu'au domicile des personnes concernées par cette campagne, leur exploitation génétique doit "prochainement" commencer, croit savoir la chaîne d'information.

Le but de ces prélèvements est notamment de pouvoir réaliser des comparaisons avec les traces d'ADN étrangères à celles de la famille du petit Émile, qui avaient été découvertes sur les habits de l'enfant fin mars 2024 et qui n'ont à ce jour pas encore pu être attribuées à quelqu'un. Il semble également que les traces d'ADN inconnues prélevées sur plusieurs centaines de courriers anonymes vont faire l'objet d'analyses. Les deux juges d'instruction espèrent un premier retour de ces analyses d'ici "plusieurs semaines", ou au moins "avant l'été".