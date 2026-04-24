Meurtre d'Agnès Lassalle : quel verdict retenu pour Tom P. ? Une option envisagée concernant son discernement

Trois ans après l'assassinat d'Agnès Lassalle, le verdict du procès de l'élève ayant porté le coup fatal est rendu ce vendredi 24 avril 2026 par la cour d'assises des mineurs de Pau. Une possible altération ou abolition du discernement de l'accusé est au cœur de procès et peut influencer la prononciation d'une condamnation.

Après trois jours de procès, le verdict concernant le meurtre d'Agnès Lassalle doit être rendu ce vendredi 24 avril 2026. Tom P., l'adolescent ayant poignardé la professeure d'espagnol en plein cours dans l'enceinte d'un lycée privé de Saint-Jean-de-Luz le 22 février 2023, est jugé pour assassinat par la cour d'assises des mineurs de Pau.

Le jeune homme, qui était âgé de 16 ans au moment des faits et avait déclaré avoir agi sur les ordres d'une "petite voix" dans sa tête, a renouvelé des "explications floues" lors du procès selon Me France Deiss-Rabb, avocate des parties civiles, au micro de France 3. Il "semble chercher des explications sans parvenir à nommer précisément ce qui l’habitait" selon le conseil. S'il a présenté des excuses aux proches d'Agnès Lassalle pour la première fois depuis le meurtre, il a fait preuve d'un manque "criant d'empathie" selon Me Stéphane Binet, avocat du compagne de l'enseignante décédée. "Il n’a pas versé une larme, s’est montré apathique, incapable de formuler le moindre mot sur Agnès Lassalle", a-t-il rapporté à La Dépêche.

Des éléments qui risquent de peser dans la balance au moment du verdict. D'autant plus que la vraie question de ce procès concerne la responsabilité pénale et le discernement de l'accusé : était-il conscient de ces actes lorsqu'il a poignardé Agnès Lassalle ou souffrait-il d'une altération ou d'une abolition de son discernement ? La réponse à cette question influencera forcément le verdict et la possible condamnation de Tom P.

Poursuivi pour assassinat, l'accusé encourt jusqu'à 30 ans de réclusion criminel en cas de condamnation. Une peine maximale qui peut être "réduite du tiers" si l'altération du discernement est reconnue. L'accusé peut aussi échapper à une condamnation si l'abolition de son discernement au moment des faits est reconnue. Dans ce cas, il sera considéré comme irresponsable et ne pourra être condamné à aucune peine, mais ne sera pas relaxé et reconnu non coupable pour autant.

Des expertises aux conclusions contradictoires

Au cours de l'enquête sur le meurtre d'Agnès Lassalle, Tom P. a été soumis à quatre expertises psychiatriques qui ont rendu des conclusions "diamétralement opposées" selon l'avocat de Tom P., Me Thierry Sagardoytho, interrogé par franceinfo. La première expertise de février 2023 affirme que le jeune homme souffre d'une "anxiété réactionnelle" mais ne présente aucune maladie mentale altérant son discernement et le considère comme responsable de ses actes. Même conclusion pour le deuxième examen datant de mai 2023 qui exclut "trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes".

Un avis nuancé par la troisième expertise réalisée en avril 2024 qui a conclu à une "légère altération de son discernement" mais "aucune justification d'une abolition du discernement et du contrôle de ses actes". C'est le quatrième et dernier examen qui a livré une analyse très différente de l'état psychologique de l'accusé. Lequel "était, au moment des faits, atteint d'un trouble psychique sévère ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes", selon les conclusions de l'examen datant de novembre 2024.

La défense de l'accusé insiste d'ailleurs si le suivi médicale de Tom P. qui était suivi par un psychiatre depuis quatre ans au moment des faits et placé sous traitement médical pour des troubles psychologiques. Il prenait un médicament neuroleptique "visiblement déconseillé aux mineurs" selon Me Thierry Sagardoytho. Un traitement qui a pu "participer à une levée des inhibitions" et favoriser le passage à l’acte selon la théorie de l'avocat.

La question du discernement de Tom P. résolue ?

Le procès est longuement revenu sur les différentes expertises psychiatriques ainsi que la personnalité et les antécédents médicaux de l'accusé, mais le sujet du discernement semble difficile à trancher. Dans ce contexte, l'avocat de Tom P. plaide pour une reconnaissance de l'altération du discernement du jeune homme. Une voie qui permet de condamner l'accusé pour le meurtre d'Agnès Lassalle tout en allégeant la peine à laquelle il s'expose. Me Thierry Sagardoytho y voit "une porte de sortie honorable" et "parfaitement argumentée" comme il l'explique à France 3. L'avocat insiste sur le fait que son client "est dans la recherche de comprendre ce qui a pu le pousser à commettre cet acte" et en fait une autre preuve de l'altération du discernement.

Une "petite voix", un être "égoïste, manipulateur, égocentrique, qui incite à faire le mal"

Ce 22 février 2023, l'enseignante de 53 ans était en classe, dans le lycée privé Saint-Thomas-d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz, quand l'un de ses élèves, Tom P., 16 ans à l'époque, s'est soudainement levé sur les coups de 9h45, a fermé la porte de la salle de cours à clé avant de frapper en plein cœur, d'un "coup sec", sa professeure. Son arme ? Un couteau de cuisine de 18 centimètres qu'il avait soigneusement pris soin d'emballer et de ramener depuis chez lui, laissant penser à une préméditation.

Dans la foulée de ce geste fou, l'adolescent s'était rendu dans une autre salle de classe. Deux professeurs étaient alors intervenus. Face à eux, Tom P. avait lâché : "J'ai poignardé la prof, j'ai ruiné ma vie, c'est fini." Plus tard, en garde à vue, l'élève avait expliqué avoir obéi à une "petite voix", "un être qu'il décrit comme égoïste, manipulateur, égocentrique, qui incite à faire le mal", avait révélé en 2023 le procureur lors d'une conférence de presse, dont Ouest-France se faisait l'écho.

À l'époque, le procureur avait d'ailleurs révélé qu'un examen psychiatrique avait été réalisé en garde à vue et que si "une forme d'anxiété pouvant perturber son discernement" avait été révélée, ce n'était le cas d'"aucune maladie mentale de type schizophrénie, état maniaque, mélancolie ou retard mental" à l'exception d'"éléments de dépression".

Mal-être, Hitler, chat tué... Qui est Tom P. ?

Avant de passer à l'acte, Tom P. n'avait jamais évoqué un tel projet. Son mal-être en revanche était bien connu de ses proches. Très introverti, cet aîné d'une fratrie de trois enfants dont les parents se sont séparés il y a six ans s'estimait victime de harcèlement. Un point que le corps enseignant n'aurait toutefois pas relevé.

Amateur de jeux vidéo et d'avions, l'enquête a également révélé que l'adolescent aurait "fréquenté des sites glorifiant Hitler sur le darknet, [se serait] vanté auprès d'une amie d'avoir tué un chat ou encore [d'avoir] empoisonné des camarades en colonie de vacances", explique au Figaro Me Sébastien Binet, l'avocat de Stéphane Voirin, qui explique avoir également l'intention de le questionner sur sa pratique de l'escrime.

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