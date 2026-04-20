Meurtre d'Agnès Lassalle : quelle peine pour Tom P., suspecté de l'assassinat de l'enseignante ?

Trois ans après l'assassinat d'Agnès Lassalle, le procès de l'élève qui avait porté le coup fatal à la professeure d'espagnol s'ouvre mardi 21 avril devant la cour d'assise des mineurs de Pau.

La France se souvient avec émotion de Stéphane Voirin, le compagnon d'Agnès Lassalle, en train de danser à côté du cercueil de la professeure d'espagnol lors des funérailles qui s'étaient tenues le 2 mars 2023 à l'église Sainte-Eugénie, à Biarritz, une quinzaine de jours après son assassinat en plein cours. Ce mardi 21 avril 2026 s'ouvre le procès de Tom P., devant la cour d'assises des mineurs de Pau. Le procès, qui doit durer quatre jours, se déroulera à huis clos.

Alors que l'accusation dénonce un drame qui s'inscrit plus généralement dans un nouveau phénomène de société, plusieurs professeurs ayant été assassinés ces dernières années dans le cadre de leur fonction, le degré de discernement de l'accusé devrait être au cœur des débats, relève Le Figaro. Et pour cause, trois expertises ont été réalisées : la première conclu à la responsabilité de l'adolescent tandis que les deux autres font part d'une "légère altération de son discernement", voire d'une "abolition du discernement" et d'un "trouble psychique sévère". Des arguments qui devraient être mis en avant par la défense alors que Tom P. risque 30 ans de réclusion criminelle.

Une "petite voix", un être "égoïste, manipulateur, égocentrique, qui incite à faire le mal"

Ce 22 février 2023, l'enseignante de 53 ans était en classe, dans le lycée privé Saint-Thomas-d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz, quand l'un de ses élèves, Tom P., 16 ans à l'époque, s'est soudainement levé sur les coups de 9h45, a fermé la porte de la salle de cours à clé avant de frapper en plein coeur, d'un "coup sec", sa professeure. Son arme ? Un couteau de cuisine de 18 centimètres qu'il avait soigneusement pris soin d'emballer et de ramener depuis chez lui, laissant penser à une préméditation.

Dans la foulée, de ce geste fou, l'adolescent s'était rendu dans une autre salle de classe. Deux professeurs étaient alors intervenus. Face à eux, Tom P. avait lâché : "J'ai poignardé la prof, j'ai ruiné ma vie, c'est fini." Plus tard, en garde à vue l'élève avait expliqué avoir obéi à une "petite voix", "un être qu'il décrit comme égoïste, manipulateur, égocentrique, qui incite à faire le mal", avait révélé en 2023 le procureur lors d'une conférence de presse, dont Ouest-France se faisait l'écho.

À l'époque, le procureur avait d'ailleurs révélé qu'un examen psychiatrique avait été réalisé en garde à vue et que si "une forme d'anxiété pouvant perturber son discernement" avait été révélée, ce n'était le cas d'"aucune maladie mentale de type schizophrénie, état maniaque, mélancolie ou retard mental" à l'exception d'"éléments de dépression".

Mal-être, Hitler, chat tué... Qui est Tom P. ?

Avant de passer à l'acte, Tom P. n'avait jamais évoqué un tel projet. Son mal-être en revanche était bien connu de ses proches. Très introverti, cet aîné d'une fratrie de trois enfants dont les parents se sont séparés il y a six ans s'estimait victime de harcèlement. Un point que le corps enseignant n'aurait toutefois pas relevé.

Amateurs de jeux vidéo et d'avions, l'enquête a également révélé que l'adolescent aurait "fréquenté des sites glorifiant Hitler sur le darknet, [se serait] vanté auprès d'une amie d'avoir tué un chat ou encore [d'avoir] empoisonné des camarades en colonie de vacances", explique au Figaro Me Sébastien Binet, l'avocat de Stéphane Voirin, qui explique avoir également l'intention de le questionner sur sa pratique de l'escrime.