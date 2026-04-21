Meurtre d'Agnès Lassalle : Tom P. peut-il échapper à une condamnation ? Son discernement pose question

Trois ans après l'assassinat d'Agnès Lassalle, le procès de l'élève ayant porté le coup fatal s'ouvre ce mardi 21 avril 2026 devant la cour d'assises des mineurs de Pau. Si l'accusé a avoué le meurtre, la question de son discernement se pose encore.

Le meurtre de l'enseignante d'Agnès Lassalle par un de ses élèves en plein cours, le 22 février 2023 dans un lycée de Saint-Jean-de-Luz , avait choqué la France entière. Les pas de danse de son compagnon, Stéphane Voirin, lors des funérailles organisées quinze jours plus tard à l'église Sainte-Eugénie, à Biarritz, avaient ému. Ce mardi 21 avril 2026, c'est le procès de Tom P., l'ancien collégien auteur du coup mortel contre la professeure, devant la cour d'assises des mineurs de Pau qui retient l'attention. Le procès, qui doit durer trois jours, se déroulera à huis clos.

Lors de ce procès, le degré de discernement de l'accusé va être au cœur des débats. Tom P. avait, dès les premiers instants de sa garde à vue, reconnu le meurtre de son enseignante d'espagnol, mais il avait également tenu des discours au sujet d'une "petite voix" dans sa tête l'ayant poussé à tuer quelqu'un. De quoi interroger le discernement du jeune homme âgé de 16 ans au moment des faits puisque comme le prévoit l'article 122-1 du Code pénal, si le suspect est atteint "au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes" celui-ci ne peut pas être considéré comme "pénalement responsable".

Poursuivi pour assassinat, l'accusé encourt jusqu'à 30 ans de réclusion criminel en cas de condamnation. Une peine maximale qui peut diminuer si l'altération du discernement est reconnue, elle peut être "réduite du tiers" ou "ramenée à trente ans" en cas de crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité. L'accusé peut aussi échapper à une condamnation si l'abolition de son discernement au moment des faits est reconnu. Dans ce cas, il sera considéré comme irresponsable et ne pourra être condamné à aucune peine, mais ne sera pas relaxé et reconnu non coupable pour autant.

Des expertises psychiatriques aux conclusions "diamétralement opposées"

Au cours de l'enquête sur le meurtre d'Agnès Lassalle, Tom P. a été soumis à quatre expertises psychiatriques : une durant sa garde à vue et trois durant l'instruction du dossier. Mais ces expertises ont rendu des conclusions "diamétralement opposées" selon l'avocat de Tom P., Me Thierry Sagardoytho, interrogé par franceinfo qui a également consulté les résultats des expertises. La première expertise de février 2026 affirme que le jeune homme souffre d'une "anxiété réactionnelle" mais ne présente aucune maladie mentale altérant son discernement et le considère comme responsable de ses actes.

Même conclusion pour le deuxième examen datant de mai 2023 qui exclut "trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes". Un avis nuancé par la troisième expertise réalisée en avril 2024 qui a relevé une "légère altération de son discernement" mais "aucune justification d'une abolition du discernement et du contrôle de ses actes".

C'est le quatrième et dernier examen qui a livré une analyse très différente de l'état psychologique de l'accusé. Lequel "était, au moment des faits, atteint d'un trouble psychique sévère ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes", selon les conclusions de l'examen datant de novembre 2024. L'expert a souligné un trouble anxieux sévère, des antécédents suicidaires et l'existence d'un épisode psychotique.

La défense de l'accusé rappelle par ailleurs que Tom P. était suivi par un psychiatre depuis quatre ans au moment des faits et qu'il était sous traitement médical pour des troubles psychologiques. "La prise en charge antérieure au drame était-elle satisfaisante ? Aurait-elle pu l'éviter ?" interroge ainsi Me Thierry Sagardoytho. Outre le discernement et la santé psychologique de l'accusé, ce sont aussi ses intention qui seront étudiées lors du procès.

Une "petite voix", un être "égoïste, manipulateur, égocentrique, qui incite à faire le mal"

Ce 22 février 2023, l'enseignante de 53 ans était en classe, dans le lycée privé Saint-Thomas-d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz, quand l'un de ses élèves, Tom P., 16 ans à l'époque, s'est soudainement levé sur les coups de 9h45, a fermé la porte de la salle de cours à clé avant de frapper en plein cœur, d'un "coup sec", sa professeure. Son arme ? Un couteau de cuisine de 18 centimètres qu'il avait soigneusement pris soin d'emballer et de ramener depuis chez lui, laissant penser à une préméditation.

Dans la foulée de ce geste fou, l'adolescent s'était rendu dans une autre salle de classe. Deux professeurs étaient alors intervenus. Face à eux, Tom P. avait lâché : "J'ai poignardé la prof, j'ai ruiné ma vie, c'est fini." Plus tard, en garde à vue, l'élève avait expliqué avoir obéi à une "petite voix", "un être qu'il décrit comme égoïste, manipulateur, égocentrique, qui incite à faire le mal", avait révélé en 2023 le procureur lors d'une conférence de presse, dont Ouest-France se faisait l'écho.

À l'époque, le procureur avait d'ailleurs révélé qu'un examen psychiatrique avait été réalisé en garde à vue et que si "une forme d'anxiété pouvant perturber son discernement" avait été révélée, ce n'était le cas d'"aucune maladie mentale de type schizophrénie, état maniaque, mélancolie ou retard mental" à l'exception d'"éléments de dépression".

Mal-être, Hitler, chat tué... Qui est Tom P. ?

Avant de passer à l'acte, Tom P. n'avait jamais évoqué un tel projet. Son mal-être en revanche était bien connu de ses proches. Très introverti, cet aîné d'une fratrie de trois enfants dont les parents se sont séparés il y a six ans s'estimait victime de harcèlement. Un point que le corps enseignant n'aurait toutefois pas relevé.

Amateur de jeux vidéo et d'avions, l'enquête a également révélé que l'adolescent aurait "fréquenté des sites glorifiant Hitler sur le darknet, [se serait] vanté auprès d'une amie d'avoir tué un chat ou encore [d'avoir] empoisonné des camarades en colonie de vacances", explique au Figaro Me Sébastien Binet, l'avocat de Stéphane Voirin, qui explique avoir également l'intention de le questionner sur sa pratique de l'escrime.

Dernières mises à jour