"Aussi investis que démunis" : le désarroi des parents de Tom P. qui a tué sa professeure Agnès Lassalle

Tom P. est jugé pour le meurtre de l'enseignante Agnès Lassalle, survenu en février 2023 dans un lycée de Saint-Jean-de-Luz, à partir de ce mardi 21 avril 2026. Ses parents s'interrogent toujours sur ses agissements.

Le 22 février 2023, Tom P. s'est rendu à son lycée privé Saint-Thomas-d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) avec un couteau dans son sac et a mortellement poignardé sa professeure d'espagnol, Agnès Lassalle. Trois ans plus tard, du 21 au 24 avril 2026, le jeune homme désormais âgé de 19 ans est jugé pour l'assassinat de l'enseignante devant la cour d'assises pour mineurs de Pau.

"J'ai ruiné ma vie, tout est fini", avait-il déclaré seulement quelques minutes après le meurtre en s'effondrant dans les bras d'un autre professeur. Placé en détention provisoire depuis son interpellation, Tom P. attend désormais de connaître le verdict de la justice, comme ses parents. Ces derniers sont "aussi investis que démunis" a indiqué Me Thierry Sagardoytho, avocat de l'accusé qui accompagne également ses parents, auprès du Monde. "Ils veulent comprendre ce qu'ils n'ont pas pu ou su voir" avant que leur fils commettent l'irréparable. Eux, qui semblaient avoir pris conscience des troubles psychologiques dont souffrait l'adolescent et l'avaient conduit chez un psychiatre qui suivait Tom P. depuis quatre ans au moment des faits selon les informations de franceinfo.

"Ont-ils manqué quelque chose en faisant une confiance totale à son médecin, puisque son traitement n'était visiblement ni suffisant ni adapté à sa pathologie et à son âge ?", questionne rhétoriquement Thierry Sagardoytho, dont l'un des principaux arguments pour défendre le jeune homme est d'évoquer une possible abolition du discernement.

Un adolescent tourmenté, mais entouré

Décrit par ses parents comme un adolescent "avide de connaissances" et pouvant se mettre "très en colère sans raison" depuis son enfance dans les colonnes du Monde, Tom P. présente un profil particulier. Diagnostiqué dysorthographique et dysgraphique, il semble très bon dans les matières scientifiques ce qui lui vaut des brimades de la part d'autres lycéens selon une amie de l'accusé. Ce qu'a confirmé Tom P. devant l'une des experts : "Ils me traitaient de lèche-cul, d'intello de première". L'adolescent qualifié de "timide", "réservé" et "un peu secret" par ses amis montre aussi des difficultés depuis l'époque du collège.

Des signes du mal-être de l'adolescent transparaissent de diverses manières auprès de son entourage. Il fait notamment part à sa mère et à quelques amis d'une "petite voix" qu'il entend "à l'intérieur de sa tête" depuis le 5ème et "qui voulait faire du mal". Une voix dont il n'a jamais parlé à son psychiatre. L'"humour parfois sombre" apparaît aussi comme un moyen de dissimuler des angoisses, mais des éléments plus tangibles comme des marques de scarifications sont évoqués par son entourage. Un mal-être qui va jusqu'à une tentative de suicide en fin d'année 2022 et après laquelle l'adolescent se voit prescrire des antidépresseurs. Des difficultés évidentes qui n'empêchent cependant pas à Tom P. d'être entouré par sa famille, notamment par ses parents qui ne semblent pas s'expliquer le passage à l'acte de leur fils, ni le cheminement l'ayant conduit au meurtre.

Selon les déclarations de Tom P., c'est l'accumulation de faits anodins et l'influence de la "petite voix" dans sa tête qui l'auraient poussé à poignarder Agnès Lassalle. Si c'est à la professeure d'espagnol qu'il s'en est pris, ce serait une dispute entre Tom P. et un ami ayant eu lieu la veille du drame qui aurait été le point de départ de l'affaire. L'adolescent aurait été moqué par un ami sur une performance vidéo, il l'aurait giflé et se serait excusé sans être pardonné selon ses dires. De retour chez lui, Tom P. aurait glissé un couteau dans son sac sous l'influence de la "petite voix". Le lendemain en classe d'espagnol, un cours qu'il n'aime pas car il s'y sent "isolé" et "en difficulté", l'annonce d'un contrôle par Agnès Lassalle et un regard de son ami qui auraient été les déclencheurs. "Il y a eu un truc en moi qui s'est brisé, et je n'ai plus pu me contrôler et j'ai commis l'acte, enfin, il a commis l'acte, car je n'étais plus moi", avait-il déclaré lors de ses auditions.