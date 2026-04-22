Policiers suspectés de viol à Sarcelles : le récit de l'homme qui accuse les agents

Trois policiers sont soupçonnés de violences et de viol durant une garde à vue à l'intérieur du commissariat de Sarcelles (Val-d'Oise). L'homme qui accuse les agents livre sa version des faits.

La garde à vue des trois policiers du commissariat de Sarcelles (Val-d'Oise), soupçonnés de violences et de viol sur un gardé à vue, a été levée mardi 21 avril en fin de journée, annonce Le Parisien. Elle n'aura duré que quelques heures. Le parquet de Pontoise a confirmé que "les gardes à vues avaient été levées pour poursuite d'enquête". Les agents étaient à l'origine convoqués par l'IGPN, la police des polices.

Les faits dénoncés auraient été commis le vendredi 17 avril au cours de la garde à vue d'un homme arrêté pour détention de stupéfiants, a précisé le parquet de Pontoise. D'après le quotidien francilien, l'homme, connu des services de police, affirme avoir été "frappé alors qu'il se trouvait menotté à un banc", avant d'être conduit dans les toilettes où, "à l'abri des caméras, les policiers lui auraient introduit une matraque télescopique dans l'anus".

Une "très légère fissure anale"

Les policiers, eux, affirment qu'une altercation a éclaté quand il est "sorti des toilettes du commissariat parce qu'il ne voulait plus retourner dans sa cellule", selon les informations de Franceinfo. Les agents ont également affirmé que le gardé à vue "se serait montré extrêmement injurieux et violent", d'après Le Parisien. La victime présumée a été transportée dans une unité médico-judiciaire où un médecin légiste a "constaté l'existence d'une très légère fissure anale", révélait Le Parisien, dimanche 19 avril.

L'homme a été remis en liberté et les faits de détention de stupéfiants qui lui étaient reprochés ont fait l'objet d'un classement sans suite. Une enquête a été ouverte pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, commis en réunion et par des personnes dépositaires de l'autorité publique, ainsi que pour viol par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Franceinfo précise que "d'autres fonctionnaires ont également été entendus" par l'IGPN.