Mort du caporal-chef Anicet Girardin : qui était ce soldat français de la Finul ?

Un deuxième soldat français blessé au Liban samedi est mort, annonce Emmanuel Macron ce mercredi. Le caporal-chef Anicet Girardin a succombé à ses blessures, au lendemain de son rapatriement du Liban.

Un deuxième militaire français des Forces intérimaires des Nations unies au Liban (Finul) est mort. Le caporal-chef Anicet Girardin du 132ème régiment d'infanterie cynotechnique de Suippes est mort ce mercredi 22 avril 2026, au matin, a annoncé Emmanuel Macron sur le réseau social X. Le militaire avait été "rapatrié hier du Liban" où il était déployé et "avait été gravement blessé par des combattants du Hezbollah" dans la journée du samedi 18 avril.

"Il est mort pour la France", la Nation "salue avec émotion la mémoire du caporal-chef Anicet Girardin et son sacrifice. Elle adresse également ses pensées les plus sincères et sa profonde compassion à sa famille, à ses proches, ainsi qu'aux familles des autres blessés", poursuit le président de la République dans son message.

Le chef d'état-major des armée a également rendu hommage au soldat qui était un casque bleu de la Finul. "Son engagement et son sens du devoir forcent le respect", écrit le général Fabien Mandon sur X exprimant son "soutien à sa famille, à ses proches et à ses frères d’armes".

Anicet Girardin était engagé dans les forces armées depuis 2016

Le caporal-chef Anicet Girardin laisse derrière lui sa compagne et son petit garçon. L'homme de 31 ans, natif de Reims, s'était pacsée avec à l'été 2023 et était devenu papa peu de temps après selon les informations du Parisien. Son engagement dans les forces armées était plus ancien, puisque le soldat avait rejoint l'Armée de terre en tant que maître-chien en octobre 2016, il y a presque 10 ans, et présentait un parcours exemplaire retracé par l'Etat-major dans un communiqué : "Après avoir achevé avec succès sa formation d’adaptation d’aide-dresseur, il se spécialise dans l’aide à la recherche et à la détection d’explosifs (ARDE), constituant un binôme particulièrement performant avec le chien Jokko. Consciencieux, discret et d’une grande fiabilité, il fait preuve d’un savoir-faire remarquable et se distingue rapidement parmi ses pairs".

Anicet Girardin était un soldat expérimenté et avait à son actif plusieurs opérations extérieures indique Le Parisien. Il avait été déjà été déployé au Liban pendant quatre mois en 2019, puis au Mali pendant trois mois en 2022. Il accomplissait une nouvelle mission au Liban depuis le 23 janvier 2026 en tant que chef d’équipe cynotechnique dans le cadre de la participation de l’armée française à la Finul. Le caporal-chef avait également servi lors de grands événements organisés en France comme la Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux olympiques de Paris en 2024.

Le caporal-chef Anicet Girardin en mission avec l'autre soldat français décédé

Le caporal-chef Anicet Girardin est le deuxième soldat français à perdre la vie depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, plus précisément au Liban en proie au conflit entre l'armée israélienne et le groupe islamiste libanais du Hezbollah. La première victime est le sergent-chef Florian Montorio. Les deux militaires ont été victimes d'une seule et même embuscade survenue dans la région de Deir-Kifa le samedi 18 avril, deux autres soldats français étaient également sur place et ont été blessés.

Les quatre soldats de l'armée française, dont Anicet Girardin, ont été touchés par une attaque visant une troupe de casques bleus. Emmanuel Macron avait alors déclaré que "tout laiss(ait) à penser que la responsabilité de cette attaque incomb(ait) au Hezbollah", pro-iranien. Ce mercredi 22 avril, le secrétaire adjoint des opérations de maintien de la paix à l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, a indiqué sur BFMTV, qu'un faisceau d'indices suggérait effectivement que l'attaque avait été menée par le Hezbollah : "C'est une zone connue pour être une zone de présence du Hezbollah, les responsables de cette attaque sont des combattants armés sans uniforme, ce n'est pas le fait d'éléments d'une armée régulière… Dans la zone où cet accident s'est produit, il y avait de nombreuses caches qui suggèrent une présence forte du Hezbollah".

Le soldat Anicet Girardin a été blessé alors qu'il "intervenait aux côtés de l’adjudant Florian Montorio [...] pour ouvrir un itinéraire piégé par un engin explosif improvisé", a précisé de son côté Catherine Vautrin, la ministre des Armées et des Anciens combattants dans un message publié sur X. "Violemment pris à partie par des tirs nourris de combattants du Hezbollah embusqués à très courte distance, [le caporal-chef] portait secours à son chef d’élément qui venait de tomber lorsqu’il était à son tour grièvement touché", a ajouté la ministre.

Un hommage rendu au soldat Anicet Girardin

Dans ses quelques lignes postées sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron dit vouloir rendre " hommage à l'engagement exemplaire de nos armées au sein de la Finul, qui œuvrent avec courage et détermination au service de la France et de la paix au Liban". Le maire de Reims, Arnaud Robinet, a également salué la mémoire d'Anicet Girardin et a annoncé la tenue d'un "hommage solennel lors des cérémonies des 7 et 8 mai".

Pour rappel, un hommage au sergent-chef Florian Montorio, décédé le 18 avril, est également prévu ce jeudi 23 avril au 17e régiment du génie parachutiste de Montauban. La ministre des Armées Catherine Vautrin sera présente.

Dernières mises à jours

18:23 - Anicet Girardin laisse derrière sa compagne et son fils Le caporal-chef Anicet Girardin avait 31 ans depuis quelques jours selon les informations du Parisien. Il était pacsé depuis l'été 2023 avec sa compagne âgée de 29 ans et était papa d'un petit garçon. 17:45 - Un représentant de l'ONU appelle à faire "toute la lumière sur la mort d'Anicet Girardin Jean-Pierre Lacroix, secrétaire adjoint des opérations de maintien de la paix à l'ONU, souhaite que "toute la lumière soit faite sur ces accidents tragiques" qui ont conduit à la mort de deux soldats français, dont celle du caporal-chef Anicet Girardin décédé ce mercredi 22 avril, pour que "les responsables puissent rendre des comptes", a-t-il déclaré sur BFMTV. L'homme a rendu hommage au soldat français mort des suites des blessures causées par une embuscade au Liban. 17:26 - Le président libanais exprime ses condoléances après la mort du "soldat martyr" Après Emmanuel Macron, c'est la présidence libanaise qui réagit à la mort du soldat français décédé après une attaque au Liban survenue samedi dernier. "Le président Aoun a réitéré sa condamnation de cet incident et a renouvelé ses condoléances à l'État français et au commandement de la Finul, estimant que le soldat martyr a rejoint, avec son camarade [Florian Montorio], le cortège des martyrs des forces internationales qui ont arrosé de leur sang la terre du Sud, à l'instar d'une pléiade de martyrs de l'armée libanaise et des autres forces de sécurité libanaises", peut-on lire dans le message posté sur X. 17:08 - L'hommage de la ministre des Armées au caporal-chef Anicet Girardin Catherine Vautrin, la ministre des Armées et des Anciens combattants, a rendu hommage au caporal-chef Anicet Girardin quelques minutes après l'annonce de sa mort par le chef de l'Etat. "Après avoir livré un dernier combat, le caporal-chef Anicet Girardin du 132e régiment d’infanterie cynotechnique de Suippes est mort pour la France", écrit la ministre sur X.

Le caporal-chef Anicet Girardin est décédé ce mercredi 22 avril a annoncé Emmanuel Macron. Le soldat français qui servait en tant que maître-chien était déployé au Liban dans le cadre de la participation française aux Forces intérimaires des Nations unies au Liban (Finul). Il avait été blessé lors de l'attaque ayant visé les casques bleus le samedi 18 avril et avait été rapatrié en France le mardi 21 avril, mais a succombé à ses blessures.