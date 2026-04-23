CRS accusés de violences à Nice : "C'est nous la police !", une scène compromettante filmée

Deux CRS se sont présentés aux services de police avec leur hiérarchie ce mercredi 22 avril, puis ont été placés en garde à vue. Ils sont accusés de violences sur un homme de 24 ans en pleine rue.

Deux policiers affectés dans une compagnie CRS sont accusés de violences aggravées et vol aggravé à Nice. Ils ont été placés en garde à vue ce mercredi 22 avril dans le cadre d'une enquête après qu'un homme de 24 ans ait déposé plainte le samedi 18 avril. Il a raconté que vers 5 heures du matin, près de son domicile dans le quartier de l'Ariane, il a eu une altercation avec deux individus alcoolisés qui pensaient avoir été insultés, alors qu'il était au téléphone dans sa voiture. Le jeune homme a alors reçu des coups de poings et de pieds avant d'être plaqué au sol, et ce à plusieurs reprises alors qu'il essayait de s'éloigner. Il a aussi été tiré par les cheveux. Les agresseurs ont profité qu'il soit au sol pour lui voler certains objets tombés, comme de l'argent et son permis de conduire.

"Alors qu'il demandait à un voisin présent d'appeler la police, les mis en cause indiquaient que c'était eux la police", a expliqué le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli, dans un communiqué. Le père de la victime a remis une vidéo aux forces de l'ordre. Filmée par un riverain, elle montre le jeune homme mis au sol par deux hommes habillés en pantalon noir et t-shirt blanc, selon Nice-Matin. Un des hommes y revendique bien : "C'est nous la police !". L'enquête est désormais entre les mains du Service local de police judiciaire de Nice. Le déclencheur de l'altercation reste à confirmer.

Les CRS impliqués seraient originaires du Var. Ils sont nés en 1998 et 1999. "C'est une technique professionnelle, et ce témoin qui interroge les agresseurs et demande : 'Pourquoi cet acharnement?' et on lui répond : 'Il n'a pas voulu nous donner des papiers.' Je ne connais pas beaucoup d'agresseurs qui se comportent ainsi", a expliqué l'avocat de la victime, Me Sefen Guez Guez, rapporte France info. Il a aussi exprimé auprès de l'AFP sa "colère de voir des effectifs de police se comporter comme s'ils faisaient un safari dans les rues de Nice".