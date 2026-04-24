CRS accusés de violences à Nice : les policiers devant la justice, deux versions opposées sur l'origine de l'altercation

Les deux CRS, accusés de violences sur un homme de 22 ans à Nice, seront jugés le 1er juin prochain. Ils ont livré une version totalement différente de celle de la victime.

Deux policiers affectés dans une compagnie CRS sont accusés de violences aggravées et vol aggravé à Nice. Ils ont été placés en garde à vue mercredi 22 avril dans le cadre d'une enquête après qu'un homme de 22 ans ait déposé plainte le samedi 18 avril. Après la prolongation de la garde à vue jeudi, il a été décidé que les deux CRS seraient jugés le 1er juin prochain devant le tribunal correctionnel "pour des faits de violences ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours en réunion et en état d'ivresse manifeste et vol en réunion avec violences", a indiqué le parquet ce vendredi 24 avril dans un communiqué. Dans l'attente du procès, une demande de contrôle judiciaire a été formulée avec l'interdiction de détenir ou porter une arme, de contact entre les mis en cause et de paraitre à Nice. Elle va être étudiée par le juge des libertés et de la détention.

La victime, prénommée Sabri, s'est rendue à l'hôpital suite à ses blessures. A sa sortie, il s'est confié à Nice Matin : "J'ai des bleus, des ouvertures partout sur le corps, au dos, aux genoux, aux bras…". Il est aussi revenu sur le déroulé de la soirée. Alcoolisé suite à une soirée entre amis, il a décidé de s'installer quelques instants dans son camion qui était stationné en bas de son immeuble afin de "dessoûler" avant de regagner son domicile. Vers 5 heures du matin, quand les deux hommes l'ont accosté, il était en pleine altercation téléphonique avec un interlocuteur. L'un d'eux l'a sorti du véhicule en l'attrapant par le cou, a rapporté le parquet. "Ils ont cru que je les insultais, alors que je parlais au téléphone. Eux aussi semblaient ivres", a-t-il raconté. Il a alors tenté de leur expliquer, mais en vain. Ils l'ont plaqué contre une voiture, puis jeté au sol. Selon le communiqué du parquet, l'analyse de la vidéoprotection de la ville a conforté les déclarations de la victime et l'état d'ébriété des mis en cause.

De plus, une vidéo, filmée par un riverain, montre le jeune homme en train de recevoir des coups de poings et de pieds à plusieurs reprises. Il a aussi été tiré par les cheveux : la victime a affirmé que ses agresseurs lui en avaient même arraché des poignées. Ils auraient également profité qu'il soit au sol pour lui voler certains objets tombés, comme de l'argent et son permis de conduire. Soudain dans la vidéo, on entend un des hommes revendiquer : "C'est nous la police !", alors que la victime appelait au secours. Lorsqu'un passant arrive et demande ce qu'il se passe, l'un des policiers lui répond : "il n'a pas voulu donner ses papiers".

Les CRS avancent qu'ils ont été menacés et insultés

"Ce qui me choque le plus, c'est que ce sont des CRS. En bas de chez moi, là où je me pensais en sécurité. Si ça s'était passé à l'intérieur de l'immeuble, sans témoin, ils m'auraient laissé pour mort", a confié Sabri. Nés en 1998 et 1999, les CRS impliqués seraient originaires du Var et n'étaient pas en service lors des faits. Selon une source proche de l'enquête contactée par France Télévisions, ils appartiennent à la CRS 81 qui est habituellement cantonnée à Marseille. Elle a été créée en 2023 pour lutter contre le narcotrafic et les violences urbaines.

Lors de leur audition, s'ils ont exprimé des regrets quant à leur comportement, les policiers ont affirmé avoir été "menacés et insultés" par la victime car ils étaient des CRS connus dans le coin, ce que le jeune homme conteste. Selon leur récit, l'un d'eux se serait pris des doigts dans les yeux et des cailloux auraient été jetés sur eux depuis les immeubles. Concernant leur état d'ivresse, l'un a assuré n'avoir bu que deux bières alors que le second a concédé avoir consommé plusieurs verres "notamment de rhum et de vodka", mais précise qu'il est resté maitre de lui-même. Celui qui a volé des objets à la victime s'est défendu en avançant qu'il pensait qu'il s'agissait de l'argent de son collègue tombé dans la bagarre.