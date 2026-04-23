Hatim B., clandestin qui travaillait pour la famille Le Pen, a été renvoyé au Maroc

Un homme de nationalité marocaine employé par la famille Le Pen en tant que jardinier a été placé dans le local de rétention administrative de Nanterre avant d'être expulsé ce jeudi 23 avril. Il était dépourvu de titre de séjour.

La famille Le Pen mêlée à une affaire d'immigration illéglae. Jany Le Pen, veuve de Jean-Marie Le Pen et mère de Marine Le Pen, a été vue au local de rétention administrative (LRA) de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, ce jeudi 23 avril 2026 selon les informations du Parisien. Elle rendait une visite à son jardinier, un homme de 32 ans prénommé Hatim B.. Ce Marocain, a été placé au LRA sur décision du préfet des Hauts-de-Seine, Alexandre Brugère. Ce dernier, qui a été l'ex-directeur de cabinet de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, à la réputation de mener une croisade contre l'immigration. Un combat sur lequel il rejoint le parti d'extrême droite fondé et dirigé par la famille Le Pen.

Le jardinier des Le Pen affirmait être en France depuis 2017, soit neuf ans. Il n'aurait cependant jamais eu de titre de séjour selon les informations de Parisien, un détail qui aurait échappé à la famille Le Pen ? Aucun des membres de la famille ne s'est encore exprimé à ce sujet. Après avoir été retenu au sein du LRA, le jardinier trentenaire a été expulsé du territoire français ce jeudi. Il aurait quitté le centre de Nanterre vers 9h30 et été mis dans un avion ayant décollé vers 12h30 à destination du Maroc, toujours selon Le Parisien.

Jany Le Pen a toutefois pu s'entretenir une dernière fois avec son jardinier ce jeudi matin. La veuve du fondateur du Rassemblement national a indiqué avoir contacté un avocat pour assurer la défense de droits de son ancien employé de maison, malgré la procédure d'expulsion qui a été menée à son terme.