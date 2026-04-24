Espaly-Saint-Marcel : des violences racistes contre des enfants ? L'affaire de l'homme à la carabine s'emballe

Nouveau rebondissement dans la médiatique affaire de l'homme à la carabine à Espaly-Saint-Marcel. L'ouverture d'une deuxième enquête pour "injures à caractère raciste" a été annoncée.

Le parquet du Puy-en-Velay a annoncé ce jeudi 23 avril 2026 l'ouverture d'une seconde enquête dans l'affaire dite de l'homme à la carabine. Alors qu'un individu de 65 ans est déjà poursuivi pour des faits de violences avec arme, accusé d'avoir menacé des enfants avec une carabine à plomb sur la petite commune d'Espaly-Saint-Marcel, en Haute-Loire, il lui est désormais également reproché d'avoir proféré des insultes racistes, rapporte Ici.

Arrêté et placé en garde à vue le 19 avril dernier, dans la foulée des faits qui lui étaient reprochés, le sexagénaire avait confirmé pendant son audition être descendu en bas de chez lui muni d'une carabine pour se plaindre des enfants qui faisaient trop de bruit, à la mi-journée. "Le mis en cause a reconnu avoir voulu impressionner les enfants dont il disait ne plus supporter les bruits et a admis un tir en direction du ciel, sans viser personne", précisait mardi le procureur du Puy-en-Velay.

"Une personne compliquée avec tout le monde"

Auditionnés dans l'après-midi du 19 avril, un enfant et son père, mais également un témoin des faits, n'avaient, semble-t-il, pas mentionné les injures à caractère raciste. Par ailleurs, le père avait fourni un certificat médical sans aucun jour d'ITT, obtenu après un passage aux urgences de son fils. Mais lundi, l'affaire a pris une autre tournure. Dans un article publié par Le Progrès, plusieurs voisins ont témoigné du comportement raciste du sexagénaire. Une vidéo, consultée par le journal local et tournée il y a une dizaine de jours, a été ressortie. Elle montre l'homme en train de clamer : "Je suis raciste et je suis fier d'être raciste. Je le dis haut et fort."

Très vite, la polémique enfle. Plusieurs élus de gauche s'emparent de l'affaire. Auprès du Progrès, la maire de la commune reste prudente : "Concernant ce monsieur, je ne sais pas s'il insulte plus les gens de couleur que les Blancs. Pour moi, c'est une personne compliquée avec tout le monde." Après ces nouveaux rebondissements, le père et son fils de 10 ans sont revenus, mercredi, au commissariat avec un nouveau certificat médical faisant état de trois jours d'ITT, donné par son médecin qu'il a consulté après l'incident alors que son enfant avait passé une très mauvaise nuit, traumatisé par les événements. À ce même moment, le père de famille a précisé que le sexagénaire aurait bien proféré des menaces racistes. Il a assuré l'avoir d'ailleurs mentionné lors de la première déposition, alors que cela ne figure pourtant pas dans la procédure. "À ce stade, les enquêteurs procèdent à des auditions afin de vérifier ces faits d'injures. Le mis en cause sera également interrogé là-dessus à terme", a quant à lui fait savoir le procureur à BFMTV.