Attentat antisémite déjoué : qui est le suspect, un adolescent radicalisé ?

Dans le Rhône, un adolescent de 15 ans a été mis en examen et incarcéré pour avoir projeté une potentielle action violente à caractère terroriste contre des juifs ou des homosexuels.

Un mineur âgé de 15 ans a été mis en examen dans le Rhône pour "participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes" et placé en détention provisoire, indique le parquet national antiterroriste (Pnat) auprès de l'Agence France-Presse (AFP) ce vendredi.

Interpellé le 17 avril dernier, le jeune garçon projettait de commettre une "action violente" visant les communautés juive ou homosexuelle. Une enquête préliminaire avait été ouverte le 11 avril, dont les investigations avaient été confiées au renseignement intérieur, la DGSI. Le 19 avril, une information judiciaire avait été ouverte.

L'ado "a reconnu avoir souhaité mourir en martyr"

À ce stade de l'enquête, les informations concernant le profil du suspect ne sont pas légion. L'adolescent "a reconnu avoir souhaité mourir en martyr et avoir projeté de commettre une action violente visant la communauté juive ou homosexuelle", précise le Pnat auprès de France Télévisions. Un épisode qui traduit une tendance bien plus générale dans le cadre des affaires liées au terrorisme.

En effet, "depuis quatre ou cinq ans, nous observons un très net rajeunissement des personnes qui sont mises en examen ( pour des infractions à caractère terroriste) avec plutôt des personnes qui ont moins de 20 ans" et "désormais beaucoup de mineurs", expliquait à l'AFP fin 2025 le procureur de la République antiterroriste, Olivier Christen.

Une dynamique qui se poursuit avec cet ado de 15 ans arrêté dans le Rhône. Ce vendredi 24 avril, le parquet national antiterroriste donne davantage d'éléments concernant le profil des mis en examen dans ce type d'affaires : "ce sont principalement des garçons, beaucoup de profils isolés, souvent en situation d'échec scolaire ou de relative distance par rapport à l'école", apprend-on.