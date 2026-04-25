Braquage dans l'Hérault : un homme venant de voler une boulangerie abattu par les gendarmes, ce que l'on sait

Ce samedi 25 avril 2026, un homme armé et cagoulé a été abattu par la gendarmerie alors qu'il venait de braquer une boulangerie à Clermont-l'Hérault, dans l'Hérault.

La gendarmerie a abattu un homme cagoulé, ce samedi 25 avril 2026 dans une commune de l'Hérault. Lors de son interpellation, l'homme venait de braquer une boulangerie à Clermont-l'Hérault dans l'Hérault. Il est mort à la suite d'échanges de tirs avec les gendarmes vers 9 h ce matin, comme l'explique le service communication de la gendarmerie nationale (SIRPA) au journal local le Midi Libre.

Selon Le Figaro, la gendarmerie a été appelée pour un vol à main armée dans une boulangerie. Arrivée sur place, la gendarmerie s'est fait tirer dessus par l'homme incriminé. Il s'en est suivi une riposte des gendarmes. L'homme, grièvement blessé, a été secouru par les forces de l'ordre. Mais il est décédé quelques instants plus tard. Âgé d'une trentaine d'années, il n'était pas connu de la justice. Du côté des gendarmes, aucune victime n'est à déplorer.

Une enquête a été ouverte

Toujours selon Le Figaro, la piste terroriste est à ce stade écartée. La Section de recherches de Montpellier a pris en charge l'enquête. Le procureur de la République de Montpellier se trouve sur place à l'heure actuelle. Si la piste terroriste est à ce stade écartée, en revanche celle d'un braquage ou celle d'un "suicide by cop" ne sont pas écartées. Le "suicide by cop" est un suicide où une personne se montre agressive et menaçante envers les forces de l'ordre dans le but de mourir.