Haute-Saône : un député RN provoque un accident de circulation, ce que l'on sait

Antoine Villedieu, député du Rassemblement national de Haute-Saône, a été impliqué dans un accident de la route, vendredi 24 avril. Le parlementaire fait l'objet d'une enquête pour "conduite sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste".

Antoine Villedieu fait encore parler de lui. Le député du Rassemblement national en Haute-Saône fait l'objet d'une enquête après avoir été impliqué dans un accident de la route, vendredi 24 avril, selon France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Les faits se sont produits vers 9 h 45, sur la commune de Noidans-lès-Vesoul, près de l'usine Stellantis. Au volant de sa voiture, Antoine Villedieu a percuté le véhicule qui circulait devant lui, au niveau d'un rond-point, après des embardées et à "une vitesse excessive eu égard aux circonstances." Les deux véhicules ont été endommagés et pris en charge par des dépanneuses.

Ayant subi la collision, la conductrice s'est dite "un peu choquée". Elle a été déclarée indemne par les secours arrivés sur place. L'ancien policier et champion du monde de MMA a, lui, été transporté au centre hospitalier de Vesoul, sans passer par l'étape de garde à vue, jugée incompatible avec son état. Il n'a toujours pas pu être auditionné et "continue à bénéficier de soins", selon le magistrat. L'élu du Rassemblement national de 37 ans a été remis en liberté et va se rendre dans "un établissement spécialisé".

Antoine Villedieu dans un état d'ivresse manifeste

Alors que les forces de l'ordre souhaitaient qu'Antoine Villedieu, responsable de la collision, réalise des tests d'alcoolémie et de drogues, il a refusé de se soumettre à ces dépistages. Une enquête a été ouverte des chefs de "conduite sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications" d'alcoolémie et de stupéfiants, ainsi que "vitesse excessive eu égard aux circonstances". Les policiers de la direction de la criminalité territoriale de Vesoul enquêtent pour déterminer les circonstances de l'accident. Selon le parquet de Haute-Saône, l'élu du Rassemblement national présentait un état d'ivresse manifeste.



Ce n'est pas la première fois qu'Antoine Villedieu fait parler de lui. Le 11 janvier 2026, le député avait été retrouvé blessé à la tête, en début de matinée dans une rue de Vesoul, près de sa permanence, avant d'être pris en charge par les secours. L'homme de 36 ans était particulièrement agité à l'arrivée du personnel soignant et "semblait souffrir d'hallucinations", en plus d'une plaie saignante visible au niveau du crâne. Le parlementaire lié au Rassemblement national était en proie à des problèmes personnels qui pourraient expliquer une consommation importante de médicaments, tandis que sa femme évoquait une altercation avec son époux la semaine précédente. Une enquête judiciaire avait été ouverte, confiée au parquet de Vesoul.