Fusillades à Athènes : un homme de 89 ans arrêté après une cavale, un élément pourrait expliquer son geste

Un homme de 89 ans soupçonné d'être l'auteur de deux fusillades à Athènes (Grèce) ce mardi 28 avril a été arrêté. Selon les médias grecs, quatre blessés légers sont à déplorer.

Fusillades à Athènes (Grèce). Ce mardi 28 avril, un individu a ouvert le feu à plusieurs reprises dans la capitale grecque avant de prendre la fuite, semant la panique dans les rues du centre-ville. Selon les informations de l'agence de presse ANA, l'homme âgé de 89 ans a été interpellé à Patras, ville située à plus de 200 km d'Athènes après plusieurs heures de cavale.

Il avait été localisé dans un hôtel proche de la gare routière de cette ville portuaire et se trouvait en possession d'une arme, selon la chaîne de télévision publique ERT. D'après plusieurs médias locaux, l'octogénaire avait séjourné en 2018 dans un hôpital psychiatrique, ce qui pourrait constituer un début d'explication aux yeux des enquêteurs.

Le suspect, un trafiquant de drogue ?

Le suspect serait l'auteur de deux fusillades dans des bâtiments publics à Athènes qui ont fait quatre blessés légers aux jambes, indique ANA. Selon les autorités, les premiers coups de feu ont retenti dans une agence de la Caisse nationale de sécurité sociale (EFKA) située au croisement des rues Eleftheriou Venizelou et Ethnikis Antistaseos. Le suspect a blessé une personne.

Il a ensuite abandonné son arme, un fusil de chasse, en s'enfuyant du tribunal, dans le centre d'Athènes, où il venait de blesser légèrement trois personnes aux jambes, selon ANA. Ces trois personnes, employées du tribunal, ont été transportées à l'hôpital ainsi qu'une autre fonctionnaire de justice en état de choc, selon la même source. Toutes les victimes sont hors de danger, a précisé la chaîne ERT.

Selon le média Ertnews, l'auteur présumé est un trafiquant de drogue. De plus, il a laissé au tribunal des lettres se plaignant de n'avoir pu percevoir de retraite, d'après les médias grecs. La chaine ERT a diffusé une vidéo des caméras de surveillance montrant un homme présenté comme le suspect, vêtu d'un manteau sombre et d'une casquette, quittant les locaux de la Sécurité sociale à pied "calmement", indique la chaine grecque.