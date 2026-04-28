Un enfant de 2 ans meurt mordu par un chien à Tahiti : la nounou dormait, ce que l'on sait du drame

Un enfant de deux ans a perdu la vie ce lundi 27 avril à Tahiti (Polynésie française) après une attaque présumée de chien chez sa nourrice. Une enquête est en cours et une autopsie du corps du garçonnet prévue.

Drame à Tahiti. Un enfant de deux ans aurait été tué par un chien chez sa nourrice, lundi 27 avril 2026 au matin, dans le village de Vairao, sur la presqu'île de Tahiti, a indiqué auprès de l'AFP le maire de Taiarapu-Ouest, confirmant une information de la chaîne TNTV.

"Comme d'habitude, la maman a déposé son enfant chez la nourrice, qui est de la même famille. Elle l'a laissé sur la terrasse sans vérifier la présence de la nounou, qui dormait. Et quand elle s'est réveillée, elle a vu le petit et a appelé les pompiers", confie à l'AFP le premier édile de la commune, Faana Taputu.

L'enfant était "mordu, au visage, les deux oreilles, au cou, de partout, c'était vraiment atroce, je n'avais jamais vu ça", ajoute le maire. D'après lui, le chien de la nourrice était attaché et ce serait donc un autre chien qui se serait introduit dans la propriété et pourrait avoir causé la mort du petit garçon.

"Quand on est arrivés, le petit était inanimé"

"L'enfant de deux ans, bientôt trois, est décédé avec une très forte suspicion que ce soit à cause de morsures de chien, mais en l'absence de témoins directs, nous n'avons pas encore de certitude absolue", tenait tout de même à tempérer la procureure de la République, Solène Belaouar, auprès de l'AFP.

"Quand on est arrivés, le petit était inanimé et on lui a prodigué les premiers secours, mais il est décédé", abonde de son côté le chef de la caserne de pompiers de Vairao, Haamoe Hoata. Une enquête a été ouverte pour tenter de faire toute la lumière sur cette affaire qui dispose encore de zones d'ombre.

"Le ou les animaux n'ont pas encore été identifiés. Des prélèvements ont été réalisés. Il y a encore de nombreuses investigations à faire, beaucoup de personnes à entendre. Il faut être prudent", martèle la procureure de la République. La chaîne locale TNTV précise qu'une "autopsie" doit encore être réalisée.