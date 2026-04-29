Site Cocoland rouvert : deux autres sites dangereux identifiés, les parents doivent être vigilants

Alors que le site Coco avait été fermé pour avoir servi à des crimes sexuels, une nouvelle version Cocoland fait l'objet d'une enquête. Deux autres sites ont été signalés.

La plateforme qui s'appelait "Coco", fermée par la justice en juin 2024, a ressurgi sous le nom de "Cocoland". Ce site, qui promet des rencontres amoureuses "sans filtre" avec des salons de discussions et sans inscription, avait été nommé dans plus de 20 000 affaires d'agressions sexuelles sur mineurs, de viols, de trafics de stupéfiants et de violences homophobes entre 2021 et 2024. Il a même été au cœur des viols de Mazan : Dominique Pélicot y recrutait les violeurs de sa femme. Suite à cette réouverture, le parquet de Paris a annoncé ce mardi 28 avril ouvrir une enquête sur cette nouvelle version qui apparait très proche, même si elle se présente comme n'ayant "rien à voir avec la précédente". Une pétition pour la fermeture a aussi été lancée par l'association Face à l'inceste. L'enquête est en cours, mais il n'y a pas encore de précisions sur le sort de la plateforme et à quelle échéance elle pourrait fermer.

Ce site n'est pas le seul à faire l'objet d'une enquête. La haute-commissaire à l'Enfance, Sarah El-Haïry, a dévoilé sur RMC avoir fait des signalements à la justice qui sont en cours d'étude sur les sites Chaat.fr et legarçon.net. "J'ai engagé, comme pour Cocoland, une saisine du procureur de la République, une saisine Pharos et une saisine Arcom", a-t-elle déclaré. Elle dénonce que ces sites "mettent en contact des pédocriminels".

Aucune vérification

Ils manquent de vérification d'âge et les messages à caractère sexuel peuvent circuler. Sur Cocoland, par exemple, l'utilisateur rentre juste un pseudo et un âge invérifiable, puis peut accéder aux discussions. "Les enfants et des mineurs sont accostés par des prédateurs, il faut mettre fin à ces zones grises", a-t-elle ajouté, précisant surveiller également Chatiw.

Sarah El-Haïry veut s'attaquer aux pédocriminels, mais aussi aux plateformes et à leurs créateurs ainsi qu'aux hébergeurs. Le fondateur de Coco, Isaac Steidl, a d'ailleurs été mis en examen le 9 janvier 2025 pour complicité de trafic de stupéfiants, de détention et diffusion d'images pédopornographiques, de corruption de mineur via Internet et association de malfaiteurs. Il rejette ces accusations.