Viols sur enfants à Lucenay : l'horreur décrite par le pédophile, qui voulait qu'ils ne "comprennent pas"

Un père de famille a été mis en examen pour des viols et agressions sur 34 enfants dans le village de Lucenay (Rhône). Des faits commis lors d'anniversaires ou de soirées pyjama organisées à son domicile

Un père de famille du Rhône, déjà mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur trois enfants en janvier 2025, a été mis en examen "supplétivement" le 10 avril 2026 pour 34 nouvelles victimes identifiées, révèle Le Monde. Les chefs de viols et d'agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans, ainsi que de fixation et détention d'images de mineurs présentant un caractère pornographique sont retenus, a détaillé à l'AFP la procureure Laetitia Francart.

Les jeunes mineurs concernés par les agressions sexuelles et les viols sont scolarisés dans le même établissement que les enfants du mis en cause, en maternelle et en primaire. L'homme, un régisseur de cinéma de 40 ans, s'est constitué une collection de 127 vidéos et 197 photos dans son ordinateur portable. Si tous les mineurs ne sont pas victimes des mêmes infractions, les faits se sont tous déroulés entre 2020 et 2024, notamment lors de soirées pyjama ou d'anniversaires au domicile familial dans le village de Lucenay, au cœur du Beaujolais, à une trentaine de kilomètres au nord de Lyon.

Tout est parti d'une plainte déposée par les parents d'un enfant et d'autres ont suivi en fin d'année 2024. Les victimes étaient âgées de 3 à 9 ans au moment des faits. Quant au père de famille mis en cause, il est en détention provisoire depuis plus d'un an.

Les yeux bandés pour "ne pas les traumatiser"

Le père de famille du Rhône présente une "déviance pédophilique caractérisée", se traduisant par "des fantasmes sexuels excitants sur des enfants prépubères de 3 à 9 ans, d'impulsion sexuelle et de comportement de viol répété avec des stratégies pour se tenir au secret", a écrit l'expert psychiatrique qui l'a examiné en détention, constatant sa "dangerosité criminologique", révèle le quotidien Le Monde. Sa compagne parle d'un homme "très manipulateur" qui avait "un problème avec la gent féminine".

Ses techniques d'approche sont multiples pour arriver à ses fins. "Il opère jour et nuit", "accompagne" les enfants "aux toilettes et les masturbe", révèle le journal. "Il s'occupe de les doucher, souvent en présence de son propre fils, qu'il prétend ne pas attaquer, et prétexte des soins d'hygiène pour pratiquer des pénétrations digitales ou des fellations sur les garçons". "Il n'hésite pas à leur éjaculer dessus, sur le visage ou les fesses", des pénétrations anales sont aussi rapportées.

Lui, livre une explication presque rationnelle pour justifier ses agissements. "La seule barrière que j'avais, c'était de ne pas les traumatiser, qu'ils ne voient pas ce que je fais et ne le comprennent pas, j'ai trop souffert moi-même des conséquences (du viol) et c'était vraiment important qu'ils ne le remarquent pas", a-t-il expliqué à la juge d'instruction, le 10 avril dernier. Dans toutes ses auditions et dans un texte rédigé en prison, il rappelle les violences sexuelles pratiquées sur lui par son cousin plus grand, quand il avait moins de 10 ans. "Vingt-cinq ans plus tard, il deviendra le parrain du fils de son cousin agresseur, et violera une dizaine de fois le petit garçon, de ses 3 ans à ses 5 ans", apprend-on.

Le père de famille persiste et signe, il protège les enfants concernés par ses sévices. Il leur propose par exemple le "jeu du goût". Les enfants sont masqués et doivent essayer de deviner ce qu'il leur insère dans la bouche, en l'occurrence, son sexe "en leur demandant si ça a bon goût". Quid d'une soumission chimique ? Certains enfants "restent inertes malgré les pénétrations sexuelles ou digitales qu'ils subissent" indiquent les gendarmes. De plus, le mis en cause consommait des antihistaminiques, du CBD et de puissants somnifères. De quoi alimenter la chronique sur cet aspect de l'affaire.

Le jeu sexuel qui a tout changé

En novembre 2024, une mère questionne son fils sur une soirée passée chez une copine à lui, en l'occurrence, la fille du père de famille de Lucenay. Il évoque un jeu : "Les aventuriers du rail", et développe son propos. "Quand j'étais dans la salle de bains en train de m'habiller, j'avais mis mon haut et j'étais tout nu en bas. Il (le mis en cause) est rentré dans la salle de bains, il m'a demandé de me mettre allongé par terre, puis il m'a dit de lever les jambes au-dessus de ma tête". Un autre petit garçon, présent ce jour-là, aurait qualifié le père de famille d'"obsédé". Des déclarations qui alertent la mère de famille, elle décide d'en parler à d'autres parents de l'école.

Une deuxième maman recueille le témoignage de son fils qui fait état de choses "dégueulasses" de la part du mis en cause. En pleine nuit, à son domicile de Lucenay et alors que plusieurs enfants sont sous sa responsabilité et dorment chez lui, il est pointé du doigt par l'enfant de la deuxième mère citée. Il est "allongé avec un grand flash et en train de regarder mon zizi et de le toucher. Il m'a ouvert le zizi", confie l'enfant. L'homme de 40 ans qualifie de "bêtise" l'épisode des enfants nus dans la salle de bains face aux gendarmes.

En décembre 2024, l'homme est ressorti libre de sa garde à vue. De retour chez lui, il a rédigé une lettre aux intentions suicidaires adressée à ses proches. " Ce soir, je suis lâche et je préfère fuir la justice. Je pense être né comme ça, je n'ai pas choisi d'aimer les garçons… les trop jeunes garçons. (…) Je me suis haï pour ça, mais je n'ai pas eu la force d'en parler. J'ai essayé de faire comme si de rien était, mais la vie fait qu'on croise des enfants", écrit-il.

Par la suite, il menace de se pendre, avant d'être secouru par les pompiers et évacué aux urgences de Villefranche-sur-Saône, puis transféré en psychiatrie au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. En janvier 2025, il craque et donne la localisation de ses vidéos, une liste d'enfants avec leur identité, les numéros de téléphone de leurs parents et les différentes violences commises sur eux aux enquêteurs.