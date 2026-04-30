Juvisy-sur-Orge : un bus tombe dans la Seine, quatre personnes à bord et une interrogation

Un bus conduit par une apprentie en formation a chuté et terminé sa course dans la Seine au niveau de la commune de Juvisy (Essonne). Quatre personnes ont été secourues dont la conductrice, placée en garde à vue.

Ce jeudi 30 avril 2026, un bus est tombé dans la Seine à Juvisy-sur-Orge (Essonne). Les faits se sont produits à 9h30, alors que le véhicule circulait entre Juvisy-sur-Orge et Draveil, au pied du pont de la 1ère armée française. Le bus a percuté une voiture en stationnement avant de terminer sa course dans l'eau, en contrebas, au niveau du quai Jean-Pierre Timbaud.

Les quatre personnes à bord ont été secourues, selon la préfecture de l'Essonne, qui a activé une cellule de crise. La "conductrice débutante et son superviseur" ont bien été repêchés, comme les autres personnes présentes à bord, confirme Le Figaro. Les plongeurs sont intervenus "rapidement", indique la mairie sur ses réseaux sociaux. Selon les informations d'Actu Essonne tenues de source policière, la conductrice du bus a été placée en garde à vue.

Une propriétaire de péniche a également donné un coup de main. "Je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose quand j'ai entendu des hurlements et j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu des gens dans l'eau. Comme on a des bouées et des échelles, j'ai réussi à faire sortir une des jeunes filles pendant que d'autres personnes étaient secourues par un des bateaux d'intervention, et très rapidement, elle a été prise en charge par les pompiers", raconte-t-elle au micro de France Info. Au total, 16 véhicules du SDIS, 34 pompiers, 60 policiers et la brigade fluviale ont été mobilisés, précise ICI Paris Ile-de-France.

Le bus et la voiture extraits de la Seine

"Tout va bien, il n'y a aucune victime", détaille sur place la maire de Juvisy-sur-Orge, Lamia Bensarsa Reda. "L'enjeu, maintenant, c'est de fluidifier la circulation et de permettre aux secours et à la police de travailler dans les meilleures conditions. Ils ont réagi très vite et ont pu mettre les personnes en sécurité", salue-t-elle, des propos rapportés par Le Figaro. Île-de-France Mobilités "demande à son opérateur (Keolis) de diligenter une enquête interne afin de connaître au plus vite les causes de cet accident", par voie de communiqué.

Les quatre personnes à bord ont bien été secourues, selon la préfecture de l'Essonne, qui a activé une cellule de crise. Conséquence directe de l'incident : les lignes 4114, 4116, 4121, 4117 et 4118 sont déviées jusqu'à nouvel ordre dans les deux sens, la gare de Juvisy n'étant plus desservie, explique le quotidien francilien.

Ce jeudi midi, un camion armé d'un bras élévateur est venu "repêcher la voiture entraînée dans le fleuve", indique BFMTV. Des plongeurs se trouvaient également sur place pour poser des sangles et pour superviser les opérations, précise la chaîne info. Le bus, lui, a nécessité l'utilisation de plusieurs camions de dépannage en raison de son poids et plus particulièrement de sa taille.

Une "erreur de manipulation" de la conductrice ?

Selon les informations du Parisien, la personne au volant, une conductrice en formation, aurait commis une "erreur de manipulation". Il s'agit là de la principale interrogation après l'accident : que s'est-il exactement passé ? D’après les informations de France Info tenues de sources policières, le bus aurait raté son virage pour une "raison encore inconnue" avant de terminer sa course dans le fleuve. Les tests d'alcoolémie et de stupéfiants effectués sur la conductrice sont négatifs, apprend-on.

En revanche, "visiblement, elle découvrait le parcours sur lequel elle allait devoir s'engager. C'était une prise en compte de son parcours", précise Christian Toussaint Du Wast, d'Alliance Police Nationale. Le véhicule était "conduit par une conductrice en fin de formation ", a confirmé un porte-parole d’IDFM. "Après un premier entraînement sur des circuits fermés puis à vide en circuit ouvert, elle en est au dernier stade de sa formation, durant lequel elle reconnaît l’itinéraire sur lequel elle sera affectée, accompagnée d’un formateur, et autorisée à prendre des passagers à bord", révèle Actu Essonne.

L'enquête en cours du chef de blessures involontaires par conducteur d'un véhicule est confiée au commissariat de Juvisy-sur-Orge. La première édile de la ville se dit toutefois "sidérée" par cet évènement. " C'est la première fois que je vois cela. Je pense avoir vécu la pire journée de ma vie. Heureusement qu'il n'y a pas de victimes", abonde-t-elle dans les colonnes du Parisien.

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