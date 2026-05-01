Ardèche : cinq morts après la chute d'une voiture, ce que l'on sait du drame

Cinq personnes sont mortes, vendredi 1er mai, dans un accident de la route en Ardèche. Le véhicule a fait une chute de 20 mètres avant de s'embraser.

Plusieurs morts en Ardèche, ce vendredi 1er mai. Cinq personnes, se trouvant à bord d'une voiture, ont perdu la vie après un accident de la route, survenu en début d'après-midi. Le drame s'est produit dans la commune de Sarras. Alors qu'il se trouvait sur la départementale 270, le véhicule a fait une sortie de route, puis il a chuté de 20 mètres sur les berges d'une rivière avant de prendre feu.

Selon ICI Drôme Ardèche, l'accident a eu lieu vers 14 heures. À leur arrivée sur place, les secours ont découvert une voiture en feu. Selon un premier bilan, au moins quatre personnes étaient à l'intérieur du véhicule. La présence d'une autre victime a été confirmée un peu plus tard. "Cinq corps ont pu être repérés dans la voiture", ont annoncé les pompiers locaux au Parisien. Une perte de contrôle du véhicule est évoquée par le Dauphiné Libéré.

Ce que l'on sait des victimes de cet accident de la route en Ardèche

Selon les premières informations dévoilées, les cinq victimes ne venaient pas d'Ardèche. Elles étaient visiblement originaires d'un autre département, celui du Rhône. Elles ont entre 17 et 20 ans, assurent les secours au Parisien. Les victimes venaient des communes de Saint-Priest, de Pusignan et de Cailloux-sur-Fontaines, poursuit le quotidien.

"Le préfet de l'Ardèche adresse ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches dans cette épreuve tragique", affirme la préfecture dans un communiqué, selon ICI Drôme Ardèche. Un important dispositif de secours a été mis en place après cet accident de la route. 42 sapeurs-pompiers ont notamment été mobilisés sur les lieux du drame. Pour faciliter l'intervention des secours, la circulation sur la route départementale a été coupée. Un accident de la route a eu lieu sur cette route départementale, en avril 2022, lors d'un rallye automobile. Un pilote et son copilote avaient perdu la vie.