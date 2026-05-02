Morbihan : cinq blessés, dont quatre enfants, après une explosion dans un camping à Pénestin

Cinq personnes ont été blessées, vendredi 1er mai, dans une explosion qui s'est produite dans un mobil-home à Pénestin (Morbihan). Quatre enfants figurent parmi les victimes.

Une explosion dans un mobil-home en Bretagne. Cinq personnes ont été blessées, dans la soirée du vendredi 1er mai, au camping Les Îles, à Pénestin (Morbihan). L'explosion a eu lieu aux alentours de 19 heures. Les victimes, qui se trouvaient à l'intérieur du logement au moment des faits, sont une femme de 62 ans et quatre enfants, âgés de 13, 12, 11 et 8 ans. L'état de santé de plusieurs victimes inquiète.

Les pronostics vitaux de deux des quatre enfants sont engagés, assure BFMTV, au lendemain de l'explosion. Ils sont grièvement brûlés. Les deux autres enfants ont aussi été blessés, mais moins gravement. Le pronostic vital de la sexagénaire n'est pas engagé. Des blessures au niveau des mains ont été observées chez cette femme de 62 ans.

Les victimes ont été emmenées vers le CHU de Nantes, au centre de traitement des grands brûlés. Plusieurs hélicoptères de secours ont été mobilisés sur place pour venir en aide aux blessés. "Huit autres personnes ont également été prises en charge par le service médical des pompiers, sur place, car choquées par l'événement", explique par ailleurs la préfecture du Morbihan.

Les causes de l'explosion encore floues

Une enquête est en cours pour déterminer les causes de cette explosion, dont l'origine reste à ce stade indéterminée. "Il n'y a pas eu d'incendie, mais les parois du mobil-home sont tombées et le toit s'est envolé", raconte notamment le maire de la commune, Christian Mahé, à France 3.

Selon BFMTV, l'explosion a eu lieu après l'ouverture de la porte du logement par la sexagénaire. La piste d'une explosion de gaz n'est pas exclue, assure une source proche du dossier à TF1 Info. Une bouteille de gaz se trouvait visiblement à l'intérieur du logement.

"On ne sait pas du tout de ce qui s'est passé", précise cependant le maire de Pénestin. L'édile a d'ailleurs échangé avec le directeur du camping, assurant que le mobil-home est récent. Il est "neuf, il avait été installé il y a un mois et avait été loué depuis l'ouverture du site le 4 avril dernier", relate le maire.