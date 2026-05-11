Hantavirus, en direct : une contamination en France, réunion de crise à Matignon

Alors que l'évacuation des passagers du MV Hondius se poursuit ce lundi, une vingtaine de cas contact ont été identifiés en France. La Française rapatriée du "MV Hondius" qui présentait des symptômes a été testée positive, le premier cas en France.

L'essentiel :

Les évacuations des 150 passagers du MV Hondius ont débuté dimanche à Tenerife, en Espagne et reprendront ce lundi après-midi. Tous sont considérés comme des "contacts à haut risque" et devront faire l'objet d'une surveillance pendant 42 jours, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

En France, une femme - sur les cinq tricolores rapatriés - a été testée "positive" a déclaré la ministre de la Santé, ce lundi sur France Inter. Son état de santé "s'est dégradé dans la nuit", précise Stéphanie Rist. Elle est placée dans "un hôpital spécialisé dans les maladies infectieuses". "Quand on se dégrade avec ce virus, on peut avoir un pronostic vital engagé, c’est peut être le cas de cette personne", conclut-elle.

22 cas contacts français "plus ou moins proches" ont aussi été recensés, explique la ministre. Huit premiers ont été identifiés dans le vol Saint-Hélène/Johannesburg du 25 avril et 14 autres sur un deuxième vol, Johannesburg/Amsterdam.

Selon les informations de France Télévisions, une réunion aura lieu lundi après-midi à Matignon pour faire le point sur la situation du hantavirus. Le Premier ministre Sébastien Lecornu avait tenu dimanche après-midi un premier "point de situation". "Nous suivons la situation avec la plus grande vigilance, sur la base d’un virus que l’on connaît, d’où les 42 jours d’isolement qui ont été décidés et un objectif qui reste le même, protéger les Françaises et les Français", explique la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, ce lundi sur BFMTV.

Les quatre autres Français ayant séjourné à bord du MV Hondius sont placées "en quarantaine" le temps d'une "évaluation médicale et épidémiologique", selon un décret publié dans la nuit au Journal officiel. "À l’issue de cette évaluation, elles sont maintenues en quarantaine ou placées à l'isolement, pour une durée totale de 42 jours", est-il précisé. La période d'incubation peut s'étendre jusqu'à six semaines.

À l'échelle mondiale, l'OMS recense six cas confirmés d'hantavirus parmi huit cas suspects, comprenant trois personnes décédées de ce virus connu mais rare, pour lequel il n'y a ni vaccin, ni traitement. Elle considère que la situation actuelle n'est pas comparable à celle du début de l'épidémie de Covid-19 en 2020.

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En direct

09:07 - Un "état des lieux" sur les stocks de masques demandé par le ministère de la Santé La ministre de la Santé assure sur France Inter qu'il y avait des stocks suffisants "en termes de masques, de tests PCR, de médicaments d'usage symptomatique". "J'ai évidemment demandé un état des lieux qui permet de conformer que nous en avons assez", a-t-elle ajouté. Elle précise qu'il y a "deux différences" entre l'épidémie de l'hantavirus et celle du Covid. La première est que "ce virus est connu", et la deuxième est qu'il y a eu "une coordination internationale très précoce par rapport à ce qu'on avait pu connaître" au début de la pandémie de Covid-19, d'après elle. 08:45 - "22 cas contacts" Français "plus ou moins proches" "On a 22 cas contacts plus ou moins proches", a annoncé Stéphanie Riste sur France Inter. Huit premiers ont été identifiés dans le vol Saint-Hélène/Johannesburg du 25 avril, dans lequel la patiente qui a voyagé sur le MV Hondius est "ensuite décédée", a expliqué la ministre. Ces huit Français "sont en isolement". Sur un deuxième vol, Johannesburg/Amsterdam, "il y a 14 Français qui ont été identifiés, qui ont reçu l'information et à qui nous demandons de se rapprocher" des autorités. "Il faut qu'on puisse renforcer l'isolement", précise-t-elle. 08:44 - Les quatre autres passagers français isolés et hospitalisés Les quatre autres Français rapatriés sur le territoire après leur voyage à bord du MV Hondius ont été isolés eux aussi, confirme Stéphanie Rist sur France Inter. Ils "sont hospitalisés dans des chambres" spécialisées "jusqu'à nouvel ordre", précise la ministre de la Santé. De nouveaux tests seront effectués dans plusieurs jours. 08:33 - Une Française testée positive à l'hantavirus Une Française, sur les cinq passagers personnes rapatriées dimanche par avion, a été "testée positive" à l'hantavirus, a confirmé la ministre de la Santé Stéphanie Rist sur France Inter ce lundi. Son état de santé "s'est dégradé dans la nuit", a-t-elle précisé. En effet, "les tests (PCR) sont revenus positifs", elle est désormais placée dans "un hôpital spécialisé dans les maladies infectieuses". 08:22 - Les passagers américains dirigés vers un centre spécialisé du Nebraska Sur les 17 américains présents sur le MV Hondius et évacués ce dimanche, "un passager présente actuellement des symptômes légers et un autre a été testé légèrement positif au virus des Andes par PCR", a écrit le ministère américain de la Santé sur X. Les deux passagers voyagent "dans les compartiments de confinement biologique de l'avion, par mesure de précaution", a-t-il précisé. Tous les passagers américains devront désormais être évacués vers un centre spécialisé d'Omaha, dans le Nebraska. À son arrivée, "chaque personne fera l'objet d'une évaluation clinique et bénéficiera de soins et d'un accompagnement adaptés à son état", a indiqué le ministère américain de la Santé sur X. 08:14 - Les passagers français placés en quarantaine Selon un décret publié dans la nuit au Journal officiel, les cinq personnes ayant séjourné à bord du MV Hondius sont placées "en quarantaine" le temps d'une "évaluation médicale et épidémiologique". "A l'issue de cette évaluation, elles sont maintenues en quarantaine ou placées à l'isolement, pour une durée totale de 42 jours", est-il précisé. Les personnes ayant été en contact avec un passager ou tout individu infecté ou présentant un risque sérieux d'infection pourront également se voir soumises à des mesures de quarantaine ou d'isolement en cas de crainte sérieuse de contamination, d'après le décret.

En savoir plus :

Le MV Hondius, navire de croisière où un foyer d’hantavirus a été détecté, est arrivé au port de Granadilla, à Tenerife, la plus grande île de l'archipel espagnol des Canaries, en début de journée le dimanche 10 mai. L'évacuation des passagers et d'une partie des membres de l'équipage a débuté dans la matinée. Un premier avion de rapatriement a décollé à la mi-journée. D'autres appareils ont également quitté les Canaries.

Près de 150 personnes se trouvaient à bord du MV Hondius lors de son arrivée aux Canaries. Parmi elles, il y avait 88 passagers, dont des Français, et 59 membres d'équipage ainsi que 23 nationalités différentes. Les cinq ressortissants français ont été évacués du navire de croisière. Leur avion a décollé des Canaries en milieu de journée, peu de temps après le départ du premier. "Tous vont bien sur le plan de la santé", a affirmé un représentant de l'ambassade de France en Espagne à BFMTV.

Ce que l'on sait de la mort des trois personnes

L’hantavirus a donc provoqué la mort de trois personnes, qui ont embarqué à bord du navire. Un couple de Néerlandais a perdu la vie. Il s’agit d’un homme de 70 ans et d'une femme de 69 ans. Les deux victimes avaient voyagé entre le Chili, l'Uruguay et l'Argentine avant d'embarquer à Ushuaïa. L’OMS estimait mercredi que la première personne contaminée n'avait pas pu l'être "sur le bateau ou sur une des îles", mais bien "avant d'embarquer sur le bateau". Le septuagénaire est mort avant son épouse. Une Allemande est décédée à bord du navire le 2 mai dernier.

La situation attire particulièrement l’attention de l’OMS. Ce vendredi, elle a fait état de six cas confirmés à ce stade parmi les huit jugés suspects. D’après l’OMS, ils sont "tous identifiés comme étant dus au virus des Andes", ce dernier étant transmissible entre humains. Les deux autres cas sont considérés comme "probables", précise l’organisation. Tous les passagers du navire de croisière présentant des symptômes du hantavirus ont été évacués du MV Hondius, avant l'arrivée du navire aux Canaries.

Trois personnes ont par ailleurs été évacuées du navire. L'une d'elles a été hospitalisée à Düsseldorf, en Allemagne. Elle a été testée négative et n'est "plus considérée comme un cas", selon l'OMS. L'organisation a fait le bilan vendredi des patients actuellement hospitalisés. Ils sont quatre au total : "un en soins intensifs à Johannesburg, en Afrique du Sud, deux dans différents hôpitaux aux Pays-Bas et un autre à Zurich, en Suisse".

Une épidémie d'hantavirus en Europe est-elle possible ?

Le débarquement du navire à proximité du sol européen a fait débat. Les inquiétudes se concentrent également sur les personnes qui sont entrées en contact avec des cas confirmés ou qui ont été à bord du MV Hondius. Après son passage aux Canaries, ce dernier est attendu au port de Rotterdam, aux Pays-Bas.

L'OMS tient pourtant à rassurer. Il y a un "faible risque" de propagation. La situation est loin d'être épidémique selon l'organisation mondiale. "Le risque pour le grand public est faible. Il ne s'agit pas d'un virus qui se propage comme la grippe ou le Covid-19. C'est très différent", a aussi expliqué Maria Van Kerkhove. Le risque sanitaire pour les Européens est "faible", a également indiqué Bruxelles ce jeudi. "Il n’y a pas lieu de s’inquiéter", a insisté une porte-parole de la Commission européenne Eva Hrncirova. Un avis qui n'est pas partagé par tous.

De "nombreuses incertitudes subsistent" sur l’épidémie d’hantavirus, a en effet estimé mercredi 6 mai le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), une agence de l’UE, qui appelle à la prudence. "De nombreuses incertitudes subsistent encore concernant cette épidémie d’hantavirus et il est important, à ce stade, d’adopter une approche de précaution afin de réduire la probabilité de nouvelles transmissions", a dit la directrice de l’ECDC Pamela Rendi-Wagner, citée dans un communiqué.

Les symptômes principaux du hantavirus sont de la fièvre, des maux de tête ou encore des douleurs musculaires, le virus peut provoquer des problèmes respiratoires et peut être mortel.