Hantavirus sur un bateau de croisière : ce que dit l'OMS sur le risque de contagion ?

Alors que le MV Hondius se rapproche des îles Canaries, lieu où les passagers seront évacués, la population mondiale s'inquiète d'un risque de propagation à grande échelle. Par ailleurs, un troisième Britannique fait l'objet d'un cas suspect, ce vendredi.

L'hantavirus attire particulièrement l'attention de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) après le décès de trois personnes sur le MV Hondius, un navire de croisière de la compagnie néerlandaise Oceanwide Expeditions, qui reliait Ushuaïa au Cap-Vert avec 149 personnes à bord, dont cinq Français. Dans l'impossibilité d'accoster au Cap-vers pour "protéger sa population", le bateau arrivera finalement dimanche au port de Granadilla, sur l'île de Tenerife, la plus grande île de l'archipel espagnol des Canaries.

Alors qu'une épidémie d'hantavirus inquiète, des mesures ont été annoncées pour le débarquement. Le MV Hondius "n’accostera pas" aux Canaries, a annoncé ce jeudi le président du gouvernement régional, Fernando Clavijo, mais "il mouillera" au large avant l’évacuation des 147 passagers. "L’évacuation des passagers se fera au moyen d’une vedette ou d’un petit vaisseau qui pourra atteindre (le navire), récupérer les passagers, les transférer et les acheminer vers l’aéroport" de Tenerife Sud, tout proche, a poursuivi le président régional. Selon le ministère de la Santé, le port industriel de Granadilla "n’est pas équipé pour le débarquement de passagers", ce qui explique cette décision de ne pas le faire accoster. "Une fois sur place, l’équipage et les passagers seront dûment examinés, pris en charge et transférés vers leurs pays respectifs", indique le ministère de la Santé espagnol.

Les passagers du navire touché par l'hantavirus seront ensuite rapatriés vers leurs pays à partir de lundi, ont annoncé les autorités espagnoles. "Tous les passagers resteront sur le navire de croisière jusqu'à l'arrivée" des avions qui les rapatrieront dans leurs pays, a indiqué le ministère espagnol de l'Intérieur. Les pays de l'UE doivent prendre en charge leurs ressortissants, éventuellement aidés par la Commission européenne, tandis que l'évacuation des passagers extra-européens est toujours en préparation.

Les passagers infectés par l'hantavirus déjà évacués en Allemagne et aux Pays-Bas

Ce jeudi 7 mai, tous les passagers présentant des symptômes du hantavirus ont désormais été évacués du MV Hondius, a indiqué son exploitant, la compagnie de croisières Oceanwide Expeditions. "Plus aucune personne n’a de symptômes à bord", a précisé dans un communiqué cette entreprise spécialisée néerlandaise, après l’évacuation des trois passagers : deux membres d'équipage qui avaient "besoin de soins médicaux urgents" et un cas contact. Pour reprendre la mer, le navire de croisière MV Hondius devait en effet, dans un premier temps, pouvoir évacuer les personnes identifiées comme ayant contracté l'hantavirus.

Dispatchées dans deux avions médicalisés, les patients devaient initialement se rendre aux Pays-Bas. L'un d'eux a bien pu atterrir dans la soirée à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol. Le patient qui se trouvait à bord serait un cas "contact asymptomatique". Dans la soirée, les pompiers de Düsseldorf ont indiqué, dans un communiqué, que la personne allait être hospitalisée... en Allemagne. Elle devait être transportée de l'aéroport néerlandais à l'hôpital universitaire de Düsseldorf par les pompiers allemands.

En revanche, le deuxième avion dans lequel se trouvent les deux malades a, lui, dû faire une "escale technique" mercredi soir aux Canaries, le Maroc ayant refusé. En cause, la bulle de protection défectueuse d'un des patients. Celle-ci devait être réparée sans que personne ne descende ou ne monte de l'avion, selon une source au sein du gouvernement régional des Canaries à l'AFP, dont Le Figaro se faisait l'écho. Mais plus tard dans la soirée, il a été annoncé que les deux patients devaient finalement changer d'avion à cause de la panne technique. Jeudi 7 mai, un deuxième avion de rapatriement sanitaire censé transporter un passager malade du navire de croisière est arrivé à Amsterdam. L'avion médicalisé a atterri à l'aéroport de Schiphol à 8h54.

Si, "plus aucune personne n’a de symptômes à bord", a annoncé jeudi l'exploitant du MV Hondius, les passagers sont pour le moment soumis à de "strictes mesures de précaution" et d'"isolement", a précisé Maria Van Kerkhove, directrice par intérim du département de prévention et préparation aux épidémies et pandémies de l'OMS.

Plusieurs autres personne potentiellement à risque de retour en Europe

Deux personnes rentrées au Royaume-Uni après avoir séjourné sur le bateau de croisière MV Hondius ont également été invitées à se confiner, a annoncé mercredi l'Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA). Il s'agit de "deux personnes qui sont rentrées indépendamment au Royaume-Uni après avoir été à bord du MV Hondius", a précisé l’agence, soulignant dans son communiqué qu'"aucune de ces personnes ne présente actuellement de symptômes".

Une hôtesse de l'air néerlandaise de la compagnie KLM est hospitalisée à Amsterdam en raison de symptômes compatibles avec une infection par hantavirus. Cette dernière était présente à bord du vol entre Johannesburg et Amsterdam le 25 avril dernier, où s'est brièvement trouvée une femme de 69 ans contaminée, et décédée depuis (lire plus bas). Une information transmise par le ministère de la Santé des Pays-Bas au média néerlandais RTL.

Ce vendredi 8 mai, plusieurs cas suspect d'hantavirus a été détecté en lien avec le foyer apparu à bord du navire de croisière MV Hondius, a annoncé l'Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) : un Britannique actuellement présent à Tristan da Cunha, l’une des îles du territoire britannique de Sainte-Hélène, dans l’Atlantique Sud, deux personnes ayant voyagé dans le même avion que la Néerlandaise décédée de l'hantavirus, dont une qui est toujours recherchée.

Elle a été placée "en isolement préventif pendant que le Centre national de microbiologie analyse les échantillons diagnostiques qui vont lui être prélevés", tandis que "la deuxième personne" concernée est toujours recherchée. Elle a notamment séjourné quelques jours à Barcelone avant de retourner en Afrique du Sud.

Cinq Français se trouvent par ailleurs à bord du navire foyer d'hantavirus. "Ils sont toujours sur place, ils ont été contactés par les médecins du ministère des Affaires étrangères, ils se portent bien, on suit attentivement et avec eux la situation", a indiqué le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot sur RTL jeudi matin. Dans un communiqué transmis jeudi aux médias, un couple de Français présent à bord a décrit la vie "quasi-normale" à bord du navire. "Pas de panique à bord [...], tout va bien pour nous, comme pour les trois autres Français", ont-ils confié.

Le ministère français de la Santé français a par ailleurs révélé dans un communiqué jeudi 7 mai qu'un Français ayant pris l'avion avec l'un des passagers du navire contaminé par l'hantavirus avait été placé à l'isolement à la suite de l'apparition de "symptômes bénins". Des analyses sont en cours. Avec lui, sept autres Français ont aussi pris l'avion avec ce malade le 25 avril dernier, entre Sainte-Hélène et Johannesburg. Ils sont tous "identifiés comme personnes contact". "Des mesures temporaires d’isolement et d’accès au dépistage" leur ont été proposées, a fait savoir le ministère.

L'hantavirus peut-il se transmettre chez les humains ?

Si les symptômes principaux du hantavirus sont de la fièvre, des maux de tête ou encore des douleurs musculaires, le virus peut provoquer des problèmes respiratoires et peut être mortel. Mais selon le directeur de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, "le risque pour la santé publique globale reste faible". L'hantavirus vient des rongeurs : il peut se transmettre par morsure, par contact avec l'animal ou ses déjections, ou par inhalation de poussière contaminée.

La propagation du hantavirus entre hommes est pourtant envisagée depuis les décès liés à la maladie sur le bateau et d'autant plus par la découverte mercredi 6 mai d'un passager de la croisière infecté par la souche des Andes, une souche transmissible entre humains. C'est le ministre sud-africain de la Santé qui a diffusé l'information, après des analyses faites sur ce patient qui était descendu dans le pays, comme le rapporte l'AFP. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a indiqué ce jeudi que "compte tenu de la période d'incubation du virus Andes, qui peut atteindre six semaines, il est possible que davantage de cas soient signalés".

"Nous pensons qu'il pourrait y avoir une transmission interhumaine (du hantavirus) parmi les personnes en contact très étroit", a aussi indiqué Maria Van Kerkhove, de l'OMS.

Une épidémie d'hantavirus en Europe est-elle possible ?

Le débarquement du navire à proximité du sol européen pose aussi question. L'OMS tient pourtant à rassurer. Il y a un "faible risque" de propagation. La situation est loin d'être épidémique selon l'organisation mondiale. "Le risque pour le grand public est faible. Il ne s'agit pas d'un virus qui se propage comme la grippe ou le Covid-19. C'est très différent", a aussi expliqué Maria Van Kerkhove. Le risque sanitaire pour les Européens est "faible", a également indiqué Bruxelles ce jeudi. "Il n’y a pas lieu de s’inquiéter", a insisté une porte-parole de la Commission européenne Eva Hrncirova. Un avis qui n'est pas partagé par tous.

De "nombreuses incertitudes subsistent" sur l’épidémie d’hantavirus, a en effet estimé mercredi 6 mai le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), une agence de l’UE, qui appelle à la prudence. "De nombreuses incertitudes subsistent encore concernant cette épidémie d’hantavirus et il est important, à ce stade, d’adopter une approche de précaution afin de réduire la probabilité de nouvelles transmissions", a dit la directrice de l’ECDC Pamela Rendi-Wagner, citée dans un communiqué.

Qui sont les personnes décédées à cause du hantavirus ?

Un Néerlandais de 70 ans, qui serait le premier à avoir présenté des symptômes du hantavirus sur la croisière, et est décédé le 11 avril dernier. D'après le ministère de la Santé argentin, lui et sa femme avaient voyagé entre le Chili, l'Uruguay et l'Argentine avant d'embarquer à Ushuaïa. Au vu du temps d'incubation de la maladie, l'OMS estimait mercredi que la première personne contaminée n'avait pas pu l'être "sur le bateau ou sur une des îles", mais bien "avant d'embarquer sur le bateau".

Le corps du septuagénaire a été débarqué le 24 avril à Sainte-Hélène. Son épouse, qui était aussi descendue, est tombée malade à son tour : elle a alors été évacuée à Johannesburg où elle a perdu la vie à l'hôpital. Un test PCR a confirmé sa contamination au hantavirus. Samedi 2 mai, un troisième voyageur du MV Hondius, un Allemand, est décédé à bord du navire.

Un troisième passager, tombé lui aussi très malade, a dû être évacué en soins intensifs à Johannesburg. Ce Britannique se trouve actuellement dans un état critique, mais stable.

Dernières mises à jour

15:58 - Une personne ayant voyagé avec la Néerlandaise décédée identifiée comme cas contact La ministre espagnole de la Santé, Mónica García Gómez, a révélé, sur X, qu'une personne, voyagé dans le même avion que la Néerlandaise décédée de l'hantavirus, présente des symptômes légers de la maladie. Elle a été placée "en isolement préventif pendant que le Centre national de microbiologie analyse les échantillons diagnostiques qui vont lui être prélevés", tandis que "la deuxième personne" concernée est toujours recherchée. Elle a notamment séjourné quelques jours à Barcelone avant de retourner en Afrique du Sud. 14:16 - "Ce n'est pas un nouveau Covid", affirme l'OMS Après avoir indiqué le risque de propagation était faible, l'OMS a cette fois assuré que l'hatanvirus "n'est pas un nouveau Covid". "Ce n'est pas du tout comme la rougeole, par exemple: si vous êtes ici dans la salle de presse et que quelqu'un à l'avant tousse, les premiers rangs ne seraient pas en danger. Un contact étroit signifie qu'il faut pratiquement être nez à nez (...) Ce n'est pas un nouveau Covid", a martelé Christian Lindmeier, porte-parole de l'Organisation mondiale de la Santé, selon BFMTV. 13:56 - Aux Canaries, une grève éclate pour protester contre l’arrivée du MV Hondius Au port de Granadilla de Tenerife, les travailleurs refusent d’accueillir le navire, suspecté d’abriter plusieurs cas d’hantavirus. Le syndicat portuaire a déclenché une grève dès aujourd’hui, dénonçant un manque total d’informations. "Un collègue m’a demandé ce qu’il devait faire si un passager le touchait. Nous n’avons aucune indication, nous ne savons même pas comment se transmet le virus", explique la porte-parole Elena Ruiz. Le président des autorités portuaires, Pedro Suárez, assure qu’un protocole strict sera appliqué, avec une prise en charge par du personnel médical plutôt que par les dockers. 12:30 - Le risque d'une propagation mondiale "absolument faible", selon l'OMS Alors que l'Hantavirus inquiète, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a affirmé, ce vendredi, que le risque d'une propagation pour la population mondiale est "absolument faible". "Il s'agit d'un virus dangereux, mais uniquement pour la personne réellement infectée. Le risque pour la population en général reste quant à lui extrêmement faible", a déclaré devant la presse à Genève un porte-parole de l'OMS, Christian Lindmeier. 11:45 - La ministre de la Santé espagnole rassure les habitants des îles Canaries La crainte grandit chez les habitants des îles Canaries où le MV Hondius doit débarquer ses passagers. À la radio ce matin, le ministre de la Santé espagnole a assuré que tous les passagers seront rapatriés dans leurs pays, "qu'ils présentent ou non des symptômes" et s'ils n'ont "pas besoin de soins médicaux urgents". La ministre a ajouté que ce n'était pas le moment "d'introduire des incertitudes, des peurs ou un débat politique stérile", selon BFMTV. 10:25 - Un troisième Britannique identifié comme cas suspect d'hantavirus sur l’archipel de Sainte-Hélène Un troisième ressortissant britannique a été identifié comme cas suspect d’hantavirus en lien avec le foyer apparu à bord du navire de croisière MV Hondius, a annoncé l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) dans un communiqué. Selon l’agence, cette nouvelle suspicion concerne un Britannique actuellement présent à Tristan da Cunha, l’une des îles du territoire britannique de Sainte-Hélène, dans l’Atlantique Sud, où le Hondius avait fait escale fin avril. Ce cas s’ajoute aux deux infections déjà confirmées chez d’autres citoyens britanniques : l’un d’eux est pris en charge dans un hôpital en Afrique du Sud, tandis que l’autre est traité aux Pays-Bas.

Les passagers d'un navire de croisière se retrouvent en quarantaine suite à la suspicion d'un foyer d'hantavirus. L'organisation de leur débarquement prend du temps, alors que des personnes malades ont été évacuées et d'autres ont perdu la vie.