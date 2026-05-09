Hantavirus sur un bateau de croisière : combien de cas confirmés ? Le bilan de l'OMS

Le MV Hondius, navire de croisière touché par un foyer d'hantavirus, se rapproche de Tenerife, aux Canaries. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a dévoilé le nombre de cas confirmés à ce stade.

Un foyer d’hantavirus a été détecté sur un navire de croisière. Trois personnes sont mortes sur le MV Hondius de la compagnie néerlandaise Oceanwide Expeditions. 149 personnes, dont cinq Français, ainsi que les membres de l’équipage doivent être prochainement évacués du bateau, attendu au port de Granadilla, à Tenerife, la plus grande île de l'archipel espagnol des Canaries. Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus doit se rendre samedi sur place.

La situation attire particulièrement l’attention de l’OMS. Ce vendredi, elle a fait état de six cas confirmés à ce stade parmi les huit jugés suspects. D’après l’OMS, ils sont "tous identifiés comme étant dus au virus des Andes", ce dernier étant transmissible entre humains. Les deux autres cas sont considérés comme "probables ", précise l’organisation.

L’hantavirus a donc provoqué la mort de trois personnes, qui ont embarqué à bord du navire. Un couple de Néerlandais a perdu la vie. Il s’agit d’un homme de 70 ans et une femme de 69 ans. Les deux victimes avaient voyagé entre le Chili, l'Uruguay et l'Argentine avant d'embarquer à Ushuaïa. L’OMS estimait mercredi que la première personne contaminée n'avait pas pu l'être "sur le bateau ou sur une des îles", mais bien "avant d'embarquer sur le bateau". Le septuagénaire est mort avant son épouse. Une Allemande est décédée à bord du navire le 2 mai dernier.

Les passagers infectés par l'hantavirus déjà évacués en Allemagne et aux Pays-Bas

Ce jeudi 7 mai, tous les passagers présentant des symptômes du hantavirus ont désormais été évacués du MV Hondius, a indiqué son exploitant, la compagnie de croisières Oceanwide Expeditions. "Plus aucune personne n’a de symptômes à bord", a précisé dans un communiqué cette entreprise spécialisée néerlandaise, après l’évacuation des trois passagers : deux membres d'équipage qui avaient "besoin de soins médicaux urgents" et un cas contact. Pour reprendre la mer, le navire de croisière MV Hondius devait en effet, dans un premier temps, pouvoir évacuer les personnes identifiées comme ayant contracté l'hantavirus.

Dispatchées dans deux avions médicalisés, les patients devaient initialement se rendre aux Pays-Bas. L'un d'eux a bien pu atterrir dans la soirée à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol. Le patient qui se trouvait à bord serait un cas "contact asymptomatique". Dans la soirée, les pompiers de Düsseldorf ont indiqué, dans un communiqué, que la personne allait être hospitalisée... en Allemagne. Elle devait être transportée de l'aéroport néerlandais à l'hôpital universitaire de Düsseldorf par les pompiers allemands.

En revanche, le deuxième avion dans lequel se trouvent les deux malades a, lui, dû faire une "escale technique" mercredi soir aux Canaries, le Maroc ayant refusé. En cause, la bulle de protection défectueuse d'un des patients. Celle-ci devait être réparée sans que personne ne descende ou ne monte de l'avion, selon une source au sein du gouvernement régional des Canaries à l'AFP, dont Le Figaro se faisait l'écho. Mais plus tard dans la soirée, il a été annoncé que les deux patients devaient finalement changer d'avion à cause de la panne technique. Jeudi 7 mai, un deuxième avion de rapatriement sanitaire censé transporter un passager malade du navire de croisière est arrivé à Amsterdam. L'avion médicalisé a atterri à l'aéroport de Schiphol à 8h54.

Si, "plus aucune personne n’a de symptômes à bord", a annoncé jeudi l'exploitant du MV Hondius, les passagers sont pour le moment soumis à de "strictes mesures de précaution" et d'"isolement", a précisé Maria Van Kerkhove, directrice par intérim du département de prévention et préparation aux épidémies et pandémies de l'OMS.

Plusieurs autres personnes potentiellement à risque de retour en Europe

Deux personnes rentrées au Royaume-Uni après avoir séjourné sur le bateau de croisière MV Hondius ont également été invitées à se confiner, a annoncé mercredi l'Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA). Il s'agit de "deux personnes qui sont rentrées indépendamment au Royaume-Uni après avoir été à bord du MV Hondius", a précisé l’agence, soulignant dans son communiqué qu'"aucune de ces personnes ne présente actuellement de symptômes".

Une hôtesse de l'air néerlandaise de la compagnie KLM est hospitalisée à Amsterdam en raison de symptômes compatibles avec une infection par hantavirus. Cette dernière était présente à bord du vol entre Johannesburg et Amsterdam le 25 avril dernier, où s'est brièvement trouvée une femme de 69 ans contaminée, et décédée depuis (lire plus bas). Une information transmise par le ministère de la Santé des Pays-Bas au média néerlandais RTL.

Ce vendredi 8 mai, plusieurs cas suspect d'hantavirus a été détecté en lien avec le foyer apparu à bord du navire de croisière MV Hondius, a annoncé l'Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) : un Britannique actuellement présent à Tristan da Cunha, l’une des îles du territoire britannique de Sainte-Hélène, dans l’Atlantique Sud, deux personnes ayant voyagé dans le même avion que la Néerlandaise décédée de l'hantavirus, dont une qui est toujours recherchée.

Elle a été placée "en isolement préventif pendant que le Centre national de microbiologie analyse les échantillons diagnostiques qui vont lui être prélevés", tandis que "la deuxième personne" concernée est toujours recherchée. Elle a notamment séjourné quelques jours à Barcelone avant de retourner en Afrique du Sud.

Cinq Français se trouvent par ailleurs à bord du navire foyer d'hantavirus. "Ils sont toujours sur place, ils ont été contactés par les médecins du ministère des Affaires étrangères, ils se portent bien, on suit attentivement et avec eux la situation", a indiqué le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot sur RTL jeudi matin. Dans un communiqué transmis jeudi aux médias, un couple de Français présent à bord a décrit la vie "quasi-normale" à bord du navire. "Pas de panique à bord [...], tout va bien pour nous, comme pour les trois autres Français", ont-ils confié.

Le ministère français de la Santé français a par ailleurs révélé dans un communiqué jeudi 7 mai qu'un Français ayant pris l'avion avec l'un des passagers du navire contaminé par l'hantavirus avait été placé à l'isolement à la suite de l'apparition de "symptômes bénins". Des analyses sont en cours. Avec lui, sept autres Français ont aussi pris l'avion avec ce malade le 25 avril dernier, entre Sainte-Hélène et Johannesburg. Ils sont tous "identifiés comme personnes contact". "Des mesures temporaires d’isolement et d’accès au dépistage" leur ont été proposées, a fait savoir le ministère.

Une fois que le MV Hondius arrivera aux îles Canaries, ils seront examinés et rapatriés "dans les 24 à 48 heures" en France où ils seront soumis à de nouveaux examens. "Un avion affrété de façon spécifique, avec un personnel de bord qui sera protégé" est prévu pour leur retour et "ils ne seront évidemment pas mélangés aux touristes".

L'hantavirus peut-il se transmettre chez les humains ?

Si les symptômes principaux du hantavirus sont de la fièvre, des maux de tête ou encore des douleurs musculaires, le virus peut provoquer des problèmes respiratoires et peut être mortel. Mais selon le directeur de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, "le risque pour la santé publique globale reste faible". L'hantavirus vient des rongeurs : il peut se transmettre par morsure, par contact avec l'animal ou ses déjections, ou par inhalation de poussière contaminée.

La propagation du hantavirus entre hommes est pourtant envisagée depuis les décès liés à la maladie sur le bateau et d'autant plus par la découverte mercredi 6 mai d'un passager de la croisière infecté par la souche des Andes, une souche transmissible entre humains. C'est le ministre sud-africain de la Santé qui a diffusé l'information, après des analyses faites sur ce patient qui était descendu dans le pays, comme le rapporte l'AFP. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a indiqué ce jeudi que "compte tenu de la période d'incubation du virus Andes, qui peut atteindre six semaines, il est possible que davantage de cas soient signalés".

"Nous pensons qu'il pourrait y avoir une transmission interhumaine (du hantavirus) parmi les personnes en contact très étroit", a aussi indiqué Maria Van Kerkhove, de l'OMS.

Une épidémie d'hantavirus en Europe est-elle possible ?

Le débarquement du navire à proximité du sol européen pose aussi question. L'OMS tient pourtant à rassurer. Il y a un "faible risque" de propagation. La situation est loin d'être épidémique selon l'organisation mondiale. "Le risque pour le grand public est faible. Il ne s'agit pas d'un virus qui se propage comme la grippe ou le Covid-19. C'est très différent", a aussi expliqué Maria Van Kerkhove. Le risque sanitaire pour les Européens est "faible", a également indiqué Bruxelles ce jeudi. "Il n’y a pas lieu de s’inquiéter", a insisté une porte-parole de la Commission européenne Eva Hrncirova. Un avis qui n'est pas partagé par tous.

De "nombreuses incertitudes subsistent" sur l’épidémie d’hantavirus, a en effet estimé mercredi 6 mai le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), une agence de l’UE, qui appelle à la prudence. "De nombreuses incertitudes subsistent encore concernant cette épidémie d’hantavirus et il est important, à ce stade, d’adopter une approche de précaution afin de réduire la probabilité de nouvelles transmissions", a dit la directrice de l’ECDC Pamela Rendi-Wagner, citée dans un communiqué.

Dernières mises à jour

09:45 - Hantavirus : aucune personne symptomatique à bord du navire Oceanwide Expeditions a affirmé vendredi soir qu’"aucune personne présentant des symptômes n'est présente à bord". Elle a également confirmé que l’évacuation doit toujours avoir lieu dimanche. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est voulue rassurante sur le risque de contagion à bord. "Le risque pour les passagers et l’équipage du navire est jugé modéré", a affirmé l’organisation vendredi. 08:55 - Hantavirus : ce que dit l’OMS sur les cas confirmés L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait le bilan ce vendredi 8 mai. Selon elle, six cas d’infections sont bien dus à l’hantavirus parmi les huit cas suspects signalés. Les deux autres cas sont considérés comme "probables". Les cas confirmés sont "tous identifiées comme étant dus au virus des Andes", souligne également l’OMS. Trois personnes sont mortes. Quatre patients sont actuellement hospitalisés.

Les passagers d'un navire de croisière se retrouvent en quarantaine suite à la suspicion d'un foyer d'hantavirus. L'organisation de leur débarquement prend du temps, alors que des personnes malades ont été évacuées et d'autres ont perdu la vie.