Hantavirus sur un bateau de croisière : des passagers en quarantaine, le débarquement s'organise

Suite à l'alerte de l'OMS sur la formation d'un foyer d'hantavirus sur un bateau de croisière qui pourrait avoir provoqué la mort de trois personnes, les voyageurs sont toujours coincés en mer. Les autorités tentent d'organiser le débarquement alors que des voyageurs avec des symptômes sont encore à bord.

Le navire de croisière MV Hondius de la compagnie néerlandaise Oceanwide Expeditions, qui reliait Ushuaïa au Cap-Vert avec 149 personnes à bord a fait l'objet d'une alerte de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) après le décès de trois personnes. Elle soupçonne un foyer de hantavirus à bord. Cette maladie rare vient des rongeurs : elle peut se transmettre par morsure, par contact avec l'animal ou ses déjections, ou par inhalation de poussière contaminée. Un seul type très rare du virus peut se transmettre entre les êtres humains, mais les autorités ne savent pas encore s'il s'agit de celui-ci sur le navire. Si les symptômes principaux sont de la fièvre, des maux de tête ou encore des douleurs musculaires, il peut provoquer des problèmes respiratoires et peut être mortel.

Un homme de 70 ans serait le premier à avoir présenté des symptômes et est décédé le 11 avril dernier. Son corps a été débarqué le 24 avril à Sainte-Hélène. Son épouse, qui était aussi descendue, est tombée malade à son tour : elle a alors été évacuée à Johannesburg où elle a perdu la vie à l'hôpital. Il s'agirait d'un couple de Néerlandais. Le 27 avril, un troisième passager, tombé lui aussi très malade, a dû être évacué en soins intensifs à Johannesburg. Ce Britannique se trouve actuellement dans un état critique, mais stable. Samedi 2 mai, un voyageur allemand du MV Hondius est décédé à bord du navire.

Le navire pourrait accoster dans les îles Canaries

Si la cause des décès n'a pas encore été officiellement confirmée, l'OMS a indiqué, lundi 4 mai, qu'un deuxième cas d'hantavirus a été confirmé grâce à un test PCR sur la passagère néerlandaise décédée. Le premier est celui du passager britannique hospitalisé. Cinq autres sont suspectés, mais il y a un "faible risque" de propagation. "À ce stade, nous avons été informés de la présence de cinq passagers français" sur le MV Hondius, a déclaré le ministère de la Santé à Franceinfo. Ils ne présentent "aucun symptôme", a confié un représentant d'Oceanwide Expeditions auprès de RTL.

Le navire de croisière n'a pas été autorisé à accoster au Cap-Vert pour "protéger la population cap-verdienne", ont indiqué les autorités sanitaires du pays. Un débarquement dans l'archipel espagnol des Canaries pourrait alors être privilégié : "l'option de poursuivre la navigation vers Las Palmas ou Tenerife est envisagée comme porte d'entrée pour le débarquement, où des contrôles médicaux supplémentaires et la prise en charge pourraient avoir lieu", a indiqué un communiqué du croisiériste Oceanwide Expeditions. L’OMS a déclaré ce mardi 5 mai que l’Espagne a accepté un accostage du navire aux Canaries.

Que deviennent les passagers ?

Trois personnes présentant des symptômes seraient désormais présentes à bord. "L'équipe médicale s'est déjà rendue à bord, où elle a effectué l'évaluation des deux personnes infectées avec les équipements de protection individuelle adéquats", a précisé la présidente de l'Institut national de santé publique (INSP), Maria da Luz Lima. Ces deux membres d'équipage pourraient être évacués pour recevoir des soins médicaux. Ce travail de rapatriement doit aussi permettre d'évacuer la dépouille de la troisième personne décédée.

Le reste des passagers du bateau de croisière, qui se trouve actuellement au large des côtes du Cap-Vert, sont pour le moment soumis à de "strictes mesures de précaution" et d'"isolement". "Il a été demandé aux passagers de rester dans leurs cabines et de limiter les risques tandis que des mesures de désinfection notamment sont prises", a précisé Maria Van Kerkhove, directrice par intérim du département de prévention et préparation aux épidémies et pandémies de l’OMS. Ils pourraient également être soumis à des dépistages.

Dernières mises à jour

12:10 - Les détails du possible débarquement L'Espagne a accepté que le bateau accoste dans les iles Canaries. "Le plan actuel est que le navire poursuive sa route vers les Iles Canaries". Les autorités espagnoles "ont indiqué qu'elles l'accueilleraient afin de mener une enquête complète (...) et, bien sûr, d'évaluer les risques pour les passagers présents à bord", a annoncé à la presse Maria Van Kerkhove, directrice par intérim du département de prévention et préparation aux épidémies et pandémies de l'OMS. 12:00 - Qui sont les cas suspectés ? Cinq cas d'hantavirus sont suspectés : il s'agit d'abord des deux autres personnes décédées à bord. Le premier est mort le 11 avril et avait développé de la fièvre, des maux de tête et une diarrhée avant d'avoir une détresse respiratoire. Son corps a été évacué du navire, sans que des tests aient pu être effectués. Une autre femme présentant une pneumonie et décédée le 2 mai est suspectée. Trois autres personnes encore à bord présentent des symptômes et sont donc suspectées d'être infectées. "Ils ont signalé une forte fièvre et/ou des symptômes gastro-apathiques et restent à bord. Les équipes médicales du Cap-Vert évaluent les patients et prélèvent des échantillons supplémentaires pour les analyses", a précisé l'OMS. 11:30 - Que sait-on des deux cas d'hantavirus confirmés ? L'OMS a fait état de deux cas confirmés d'hantavirus. Le premier est un homme adulte qui s'est présenté le 24 avril avec "de la fièvre, un essoufflement et des signes de pneumonie". Il a été évacué médicalement le 27 et est hospitalisé en soins intensifs. Le test PCR du 2 mai a confirmé sa contamination. Le deuxième est la soixantenaire décédée qui a été en contact étroit avec son mari, la première victime mais sur lequel aucun test n'a été effectué. Débarquée sur l'île de Saint-Hélène, elle présentait des symptômes gastro-intestinaux. Elle est décédée deux jours plus tard et le 4 mai un test PCR a confirmé qu'elle était infectée par l'hantavirus. 11:00 - L'identification de l'hantavirus en cours Si deux cas ont été confirmés, il est important d'identifier l'espèce de virus en cause. Un seul type de celui-ci permet une transmission humaine : "On ignore encore s'il s'agit du virus Andes. C'est le seul hantavirus pour lequel il existe des cas confirmés de transmission interhumaine, mais qui nécessite une proximité très importante et prolongée, dans un contexte familial par exemple (...) Dans le cas du bateau, il faut trancher entre les scénarios possibles : transmission interhumaine ou contaminations isolées avant de monter à bord, en excursion", a expliqué Virginie Sauvage, spécialiste à l'Institut Pasteur, à l'AFP. Un séquençage du virus est donc en cours pour le savoir. "Le bateau étant parti d'Ushuaïa, au sud de l'Argentine, on pense au virus Andes, qui y circule. En revanche, s'il s'agit d'un autre hantavirus du Nouveau monde, par exemple le virus 'Sin nombre' qui ne circule qu'en Amérique du Nord, on pourra écarter une contamination en Amérique du Sud. S'il s'agissait, sur ce bateau, d'une transmission interhumaine d'un hantavirus du Nouveau monde, ce serait inédit à ma connaissance", a ajouté la spécialiste. 10:30 - Comment pourrait se dérouler le débarquement ? Comme un débarquement au Cap-Vert n'a pas été autorisé, les îles de Las Palmas et Tenerife, sur l'archipel espagnol des Canaries, sont "envisagées comme porte d'entrée pour le débarquement", a avancé Oceanwide Expeditions. Selon des informations du journal espagnol El Día, les autorités locales des îles Canaries se préparent bien à un possible accostage. Des contrôles médicaux, comme des dépistages, pourraient y avoir lieu. Avant cela, deux personnes malades pourraient être évacuées : "Les autorités néerlandaises ont accepté de coordonner une opération conjointe visant à organiser le rapatriement des deux personnes présentant des symptômes à bord du MV Hondius, du Cap-Vert vers les Pays-Bas", a expliqué le croisiériste. 10:05 - Les voyageurs en quarantaine Il y a actuellement 149 personnes à bord du navire, 88 passagers et 61 membres d’équipage et de 23 nationalités, selon le croisiériste Oceanwide Expeditions. Il y a notamment 19 Britanniques, 17 Américains et 13 Espagnols. Il y a également cinq Français. Ils vivent désormais sur le bateau comme en quarantaine. "Des mesures de précaution strictes sont en cours à bord, notamment des mesures d'isolement, des protocoles d'hygiène et une surveillance médicale", a indiqué le croisiériste. "Il a été demandé aux passagers de rester dans leurs cabines et de limiter les risques tandis que des mesures de désinfection notamment sont prises", a précisé Maria Van Kerkhove, directrice par intérim du département de prévention et préparation aux épidémies et pandémies de l’OMS. 10:00 - Un deuxième cas d'hantavirus confirmé en laboratoire Un deuxième cas d'hantavirus parmi les personnes à bord du bateau a été confirmé en laboratoire suite à un test PCR, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé ce lundi 4 mai. Il s'agit de la soixantenaire décédée dans un hôpital à Johannesburg après son évacuation. Le premier cas concernait le Britannique hospitalisé en soins intensifs. Cinq autres cas sont suspectés parmi les personnes à bord.

Les passagers d'un navire de croisière se retrouvent en quarantaine suite à la suspicion d'un foyer d'hantavirus. L'organisation de leur débarquement prend du temps, alors que des personnes malades sont à bord et d'autres ont perdu la vie.