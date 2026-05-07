Hantavirus sur un bateau de croisière : l'évacuation se précise, quel risque de contagion en Europe ?

Le bateau de croisière foyer d'hantavirus est attendu samedi à Tenerife et les passagers seront rapatriés vers leurs pays à partir de lundi prochain. De leur côté, les experts sont partagés au sujet du risque de contagion sur le continent européen.

Le navire de croisière MV Hondius de la compagnie néerlandaise Oceanwide Expeditions, qui reliait Ushuaïa au Cap-Vert avec 149 personnes à bord dont cinq Français, a enfin pu quitter sa zone de mouillage au large du Cap-Vert mercredi 6 mai, en début de soirée. Avant de quitter la baie de Praia hier soir, "trois professionnels de santé supplémentaires sont montés à bord (...), afin d'assurer des soins médicaux optimaux pendant la traversée", a indiqué le voyagiste Oceanwide Expeditions dans un communiqué.

Immobilisé depuis dimanche 3 mai, au large du port de la capitale cap-verdienne - le navire de croisière n'ayant pas été autorisé à accoster au Cap-Vert pour "protéger la population" locale - il est attendu "dans un délai de trois jours" au port de Granadilla sur l'île de Tenerife, la plus grande île de l'archipel espagnol des Canaries, a fait savoir mercredi soir la ministre espagnole de la Santé. "Une fois sur place, l’équipage et les passagers seront dûment examinés, pris en charge et transférés vers leurs pays respectifs", précisait mardi le ministère de la Santé espagnol.

Par la suite, les passagers seront rapatriés vers leurs pays à partir de lundi, ont annoncé les autorités espagnoles. "Tous les passagers resteront sur le navire de croisière jusqu'à l'arrivée" des avions qui les rapatrieront dans leurs pays, a indiqué le ministère espagnol de l'Intérieur. Les pays de l'UE doivent prendre en charge leurs ressortissants, éventuellement aidés par la Commission européenne, tandis que l'évacuation des passagers extra-européens est toujours en préparation. Enfin, les cinq Français à bord du navire foyer d'hantavirus "se portent bien", assure ce jeudi matin Jean-Noël Barrot sur RTL. "Ils sont toujours sur place, ils ont été contactés par les médecins du ministère des Affaires étrangères, ils se portent bien, on suit attentivement et avec eux la situation", indique le ministre des Affaires étrangères. "Nous travaillons pour programmer leur rapatriement", précise-t-il.

Le rocambolesque retour des passagers infectés par l'hantavirus en Europe

Pour reprendre la mer, le navire de croisière MV Hondius devait dans un premier temps pouvoir évacuer les trois personnes identifiées comme ayant contracté l'hantavirus, qui se trouvaient à son bord. Celles-ci ont pu quitter le navire plus tôt dans la journée de mercredi. Dispatchées dans deux avions médicalisés, les patients devaient initialement se rendre aux Pays-Bas. L'un d'eux a bien pu atterrir dans la soirée à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol. Le patient qui se trouvait à bord serait un cas "contact asymptomatique". Dans la soirée, les pompiers de Düsseldorf ont indiqué, dans un communiqué, que la personne allait être hospitalisée... en Allemagne. Elle devait être transportée de l'aéroport néerlandais à l'hôpital universitaire de Düsseldorf par les pompiers allemands.

En revanche, le deuxième avion dans lequel se trouvent les deux autres malades a, lui, dû faire une "escale technique" mercredi soir aux Canaries, le Maroc ayant refusé. En cause, la bulle de protection défectueuse d'un des patients. Celle-ci devait être réparée sans que personne ne descende ou ne monte de l'avion, selon une source au sein du gouvernement régional des Canaries à l'AFP, dont Le Figaro se faisait l'écho. Mais plus tard dans la soirée, il a été annoncé que les deux patients devaient finalement changer d'avion à cause de la panne technique. Jeudi 7 mai, un deuxième avion de rapatriement sanitaire censé transporter un passager malade du navire de croisière est arrivé à Amsterdam. L'avion médicalisé a atterri à l'aéroport de Schiphol à 8h54.

L'infection d'hantavirus, pire que prévu ?

Le navire de croisière MV Hondius était donc bloqué depuis dimanche au large du Cap-Vert, après avoir fait l'objet d'une alerte de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) à la suite du décès de trois personnes. Elle soupçonnait un foyer d'hantavirus à bord. Ce mercredi 6 mai, une information est venue crisper encore la situation : un passager de la croisière a été infecté par la souche des Andes. Il s'agit d'une souche transmissible entre humains. Ces résultats ont été annoncés par le ministre sud-africain de la Santé, après des analyses faites sur un patient qui était descendu dans le pays, comme le rapporte l'AFP. Toutefois, selon le directeur de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, "le risque pour la santé publique globale reste faible".

Même si le débarquement va avoir lieu en Europe, l'OMS tient à rassurer. Il y a un "faible risque" de propagation. La situation est loin d'être épidémique. "Le risque pour le grand public est faible. Il ne s'agit pas d'un virus qui se propage comme la grippe ou le Covid-19. C'est très différent", a expliqué Maria Van Kerkhove, directrice par intérim du département de prévention et préparation aux épidémies et pandémies de l'OMS.

Attention, de "nombreuses incertitudes subsistent" sur l’épidémie d’hantavirus, a estimé mercredi 6 mai le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), une agence de l’UE, qui appelle à la prudence. "De nombreuses incertitudes subsistent encore concernant cette épidémie d’hantavirus et il est important, à ce stade, d’adopter une approche de précaution afin de réduire la probabilité de nouvelles transmissions", a dit la directrice de l’ECDC Pamela Rendi-Wagner, citée dans un communiqué. Pour sa part, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué à l’AFP qu’il "ne pense pas" que la situation soit similaire à celle du début de la pandémie de Covid-19. "Pour l’instant, le risque pour le reste du monde est faible", a-t-il ajouté.

L'hantavirus vient des rongeurs : il peut se transmettre par morsure, par contact avec l'animal ou ses déjections, ou par inhalation de poussière contaminée. Un seul type très rare du virus peut se transmettre entre les êtres humains, mais les autorités ne savent pas encore s'il s'agit de celui-ci sur le navire. L'OMS soupçonne quand même une contamination "interhumaine" : "Compte tenu de la durée de la période d'incubation du hantavirus, qui peut varier entre une et six semaines, nous supposons qu'ils ont été infectés en dehors du navire", et "nous pensons qu'il pourrait y avoir une transmission interhumaine parmi les personnes en contact très étroit", a ajouté Maria Van Kerkhove. Si les symptômes principaux sont de la fièvre, des maux de tête ou encore des douleurs musculaires, le virus peut provoquer des problèmes respiratoires et peut être mortel.

Que deviennent les passagers ?

Un homme néerlandais de 70 ans serait le premier à avoir présenté des symptômes et est décédé le 11 avril dernier. D'après le ministère de la Santé argentin, lui et sa femme avaient voyagé entre le Chili, l'Uruguay et l'Argentine avant d'embarquer à Ushuaïa. Au vu du temps d'incubation de la maladie, l'OMS estimait mercredi que la première personne contaminée n'avait pas pu l'être "sur le bateau ou sur une des îles", mais bien "avant d'embarquer sur le bateau". Quoi qu'il en soit, le corps du septuagénaire a été débarqué le 24 avril à Sainte-Hélène. Son épouse, qui était aussi descendue, est tombée malade à son tour : elle a alors été évacuée à Johannesburg où elle a perdu la vie à l'hôpital. Un test PCR a confirmé sa contamination au hantavirus.

Cela a aussi été le cas pour un troisième passager, tombé lui aussi très malade, qui a dû être évacué en soins intensifs à Johannesburg. Ce Britannique se trouve actuellement dans un état critique, mais stable. Samedi 2 mai, un voyageur allemand du MV Hondius est décédé à bord du navire.

Mardi en début de soirée, le croisiériste avait annoncé, dans un communiqué, qu'"à ce stade, aucun nouveau cas symptomatique n’a été identifié à bord en dehors de ceux déjà signalés", à savoir les deux membres d'équipage qui avaient "besoin de soins médicaux urgents" et un cas contact. Ces personnes ont toutes été évacuées le 6 mai pour être transférées aux Pays-Bas et recevoir des soins médicaux. Leur contamination a été confirmée, montant à cinq le nombre de cas certains.

Deux personnes rentrées au Royaume-Uni après avoir séjourné sur le bateau de croisière MV Hondius ont également été invitées à se confiner, a annoncé mercredi l'Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA). Il s'agit de "deux personnes qui sont rentrées indépendamment au Royaume-Uni après avoir été à bord du MV Hondius", a précisé l’agence, soulignant dans son communiqué qu'"aucune de ces personnes ne présente actuellement de symptômes".

Les passagers encore à bord sont pour le moment soumis à de "strictes mesures de précaution" et d'"isolement". "Il a été demandé aux passagers de rester dans leurs cabines et de limiter les risques tandis que des mesures de désinfection notamment sont prises", a précisé Maria Van Kerkhove. Le ministère espagnol de l'Intérieur a fait savoir mercredi soir que leur évacuation commencera lundi, à partir des Canaries.

Dernières mises à jour

11:06 - À Amsterdam, une hôtesse de l'air hospitalisée Une hôtesse de l'air néerlandaise de la compagnie KLM est hospitalisée à Amsterdam en raison de symptômes compatibles avec une infection par hantavirus. Cette dernière était présente à bord du vol entre Johannesburg et Amsterdam le 25 avril dernier, où s'est brièvement trouvée la femme de 69 ans contaminée, et décédée depuis. Une information transmise par le ministère de la Santé des Pays-Bas au média néerlandais RTL. 10:02 - Deux passagers rentrés au Royaume-Uni invités à se confiner Deux personnes rentrées au Royaume-Uni après avoir séjourné sur le bateau de croisière MV Hondius ont été invitées à se confiner, a annoncé mercredi l'Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA). Il s'agit de "deux personnes qui sont rentrées indépendamment au Royaume-Uni après avoir été à bord du MV Hondius", a précisé l’agence, soulignant dans son communiqué qu'"aucune de ces personnes ne présente actuellement de symptômes". 09:45 - De "nombreuses incertitudes subsistent" sur l’épidémie d’hantavirus De "nombreuses incertitudes subsistent" sur l’épidémie d’hantavirus, a estimé mercredi 6 mai le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), une agence de l’UE, qui appelle à la prudence. "De nombreuses incertitudes subsistent encore concernant cette épidémie d’hantavirus et il est important, à ce stade, d’adopter une approche de précaution afin de réduire la probabilité de nouvelles transmissions", a dit la directrice de l’ECDC Pamela Rendi-Wagner, citée dans un communiqué. Pour sa part, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué à l’AFP qu’il "ne pense pas" que la situation soit similaire à celle du début de la pandémie de Covid-19. "Pour l’instant, le risque pour le reste du monde est faible", a-t-il ajouté. 09:40 - Les cinq Français "se portent bien", assure Jean-Noël Barrot Les cinq Français à bord du navire foyer d'hantavirus "se portent bien", assure ce jeudi matin Jean-Noël Barrot sur RTL. "Ils sont toujours sur place, ils ont été contactés par les médecins du ministère des Affaires étrangères, ils se portent bien, on suit attentivement et avec eux la situation", indique le ministre des Affaires étrangères. "Nous travaillons pour programmer leur rapatriement", précise-t-il. 09:37 - L'évacuation des passagers débutera lundi Le bateau MV Hondius, foyer d'hantavirus, a quitté le Cap-Vert et est en route vers Tenerife, dans l'archipel espagnol des Canaries, où il doit arriver samedi avant l'évacuation des passagers lundi prochain et le début de leur rapatriement vers leurs pays. "Tous les passagers resteront sur le navire de croisière jusqu'à l'arrivée" des avions qui les rapatrieront dans leurs pays, a indiqué le ministère espagnol de l'Intérieur. Les pays de l'UE doivent prendre en charge leurs ressortissants, éventuellement aidés par la Commission européenne, tandis que l'évacuation des passagers extra-européens est toujours en préparation. 06/05/26 - 23:10 - Comment va se passer l'évacuation des passagers du navire restés à bord ? Le ministère espagnol de l'Intérieur a indiqué mercredi soir que l'évacuation des passagers du navire de croisière commencera lundi aux Canaries. À noter que le bateau est attendu sur place dès samedi. "Tous les passagers resteront sur le navire de croisière jusqu’à l’arrivée" d'avions qui les rapatrieront dans leurs pays respectifs, est-il précisé.

Les passagers d'un navire de croisière se retrouvent en quarantaine suite à la suspicion d'un foyer d'hantavirus. L'organisation de leur débarquement prend du temps, alors que des personnes malades ont été évacuées et d'autres ont perdu la vie.