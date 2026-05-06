Hantavirus sur un bateau de croisière : l'infection est pire que prévue

Si les autorités évoquaient mardi un "faible" risque de propagation et qu'un débarquement en Espagne est toujours prévu, la souche de l'hantavirus s'avère inquiétante.

Le navire de croisière MV Hondius de la compagnie néerlandaise Oceanwide Expeditions, qui reliait Ushuaïa au Cap-Vert avec 149 personnes à bord dont cinq Français, est toujours bloqué au large du Cap-Vert après avoir fait l'objet d'une alerte de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) à la suite du décès de trois personnes. Elle soupçonnait un foyer de hantavirus à bord, ce mercredi, une information vient crisper encore la situation : un passager de la croisière a été infecté par la souche des Andes. Il s'agit d'une souche transmissible entre humains. Ces résultats ont été annoncés par le ministre sud-africain de la Santé, après des analyses faites sur un patient qui était descendu dans le pays, comme le rapporte l'AFP.

Mardi en toute fin de soirée, le ministère de la Santé espagnol avait annoncé dans un communiqué que l'Espagne accueillera le navire de croisière d'ici "3 à 4 jours" aux Canaries. Le port d'arrivée dévait encore être précisé. "Une fois sur place, l’équipage et les passagers seront dûment examinés, pris en charge et transférés vers leurs pays respectifs", avait-il précisé. On ignore à ce stade si la nouvelle situation sur la maladie va changer le protocole qui sera mis en place par l'Espagne.

En début de soirée, le croisiériste avait annoncé, dans un communiqué, qu'"à ce stade, aucun nouveau cas symptomatique n’a été identifié à bord en dehors de ceux déjà signalés", à savoir les deux membres d'équipage qui ont "toujours besoin de soins médicaux urgents" et un cas contact. Une évacuation médicale de ces personnes est d'ailleurs en préparation. Elles pourraient être évacuées via le Cap-Vert, vers les Pays-Bas ou les Canaries, a indiqué l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) à l'AFP, dont Le Figaro se fait l'écho.

Dans un second communiqué, publié en soirée, Oceanwide Expeditions avait fait savoir que "l'évacuation sanitaire de deux personnes nécessitant actuellement des soins médicaux d’urgence, ainsi que de la personne proche du passager décédé le 2 mai, sera effectuée à l’aide de deux avions spécialisés actuellement en route vers le Cap-Vert. De là, les patients seront évacués vers les Pays-Bas". On ignore encore toutefois quand l'évacuation doit avoir lieu, le croisiériste ne disposant pas de "calendrier précis" à ce stade.

Un départ du navire après l'évacuation des cas suspects

Le navire de croisière n'a pas été autorisé à accoster au Cap-Vert pour "protéger la population cap-verdienne", ont indiqué les autorités sanitaires du pays. En début de soirée mardi, l'OMS affirmait que le MV Hondius ne pourrait quitter le Cap-Vert qu'une fois que les trois personnes affectées encore à bord auront pu être évacuées. "Le plan initial était que le bateau parte d’ici pour les îles Canaries et le port de Tenerife (....) mais le bateau va peut-être se rendre directement jusqu’aux Pays-Bas", expliquait une représentante de l'OMS.

Un peu plus tard dans la soirée, Oceanwide Expeditions avait confirmé, dans un communiqué, que le navire reprendrait bien la route une fois l'évacuation des malades réalisée. Le croisiériste a cependant indiqué que le bateau prévoyait de faire cap sur... Grande Canarie ou Tenerife, soit dans les îles Canaries. Cela devrait prendre "trois jours de navigation", a-t-il précisé. Une information depuis confirmée par les autorités espagnoles. "L'option de poursuivre la navigation vers Las Palmas ou Tenerife est envisagée comme porte d'entrée pour le débarquement, où des contrôles médicaux supplémentaires et la prise en charge pourraient avoir lieu", indiquait déjà lundi un communiqué du croisiériste Oceanwide Expeditions.

Un "faible risque de propagation"

Même si un débarquement pourrait avoir lieu en Europe, l'OMS tient à rassurer. Il y a un "faible risque" de propagation. La situation est loin d'être épidémique. "Le risque pour le grand public est faible. Il ne s'agit pas d'un virus qui se propage comme la grippe ou le Covid-19. C'est très différent", a expliqué Maria Van Kerkhove, directrice par intérim du département de prévention et préparation aux épidémies et pandémies de l'OMS.

L'hantavirus vient des rongeurs : il peut se transmettre par morsure, par contact avec l'animal ou ses déjections, ou par inhalation de poussière contaminée. Un seul type très rare du virus peut se transmettre entre les êtres humains, mais les autorités ne savent pas encore s'il s'agit de celui-ci sur le navire. L'OMS soupçonne quand même une contamination "interhumaine" : "Compte tenu de la durée de la période d'incubation du hantavirus, qui peut varier entre une et six semaines, nous supposons qu'ils ont été infectés en dehors du navire", et "nous pensons qu'il pourrait y avoir une transmission interhumaine parmi les personnes en contact très étroit", a ajouté Maria Van Kerkhove. Si les symptômes principaux sont de la fièvre, des maux de tête ou encore des douleurs musculaires, le virus peut provoquer des problèmes respiratoires et peut être mortel.

Que deviennent les passagers ?

Un homme néerlandais de 70 ans serait le premier à avoir présenté des symptômes et est décédé le 11 avril dernier. Son corps a été débarqué le 24 avril à Sainte-Hélène. Son épouse, qui était aussi descendue, est tombée malade à son tour : elle a alors été évacuée à Johannesburg où elle a perdu la vie à l'hôpital. Un test PCR a confirmé sa contamination au hantavirus. Cela a aussi été le cas pour un troisième passager, tombé lui aussi très malade, qui a dû être évacué en soins intensifs à Johannesburg. Ce Britannique se trouve actuellement dans un état critique, mais stable. Samedi 2 mai, un voyageur allemand du MV Hondius est décédé à bord du navire.

Trois personnes présentant des symptômes sont donc également présentes à bord. Une équipe médicale s'est déjà rendue à bord. Ils pourraient être évacués pour recevoir des soins médicaux dans les prochaines heures. Ce travail de rapatriement doit aussi permettre d'évacuer la dépouille de la troisième personne décédée. Le reste des passagers du bateau de croisière sont pour le moment soumis à de "strictes mesures de précaution" et d'"isolement". "Il a été demandé aux passagers de rester dans leurs cabines et de limiter les risques tandis que des mesures de désinfection notamment sont prises", a précisé Maria Van Kerkhove.

Dernières mises à jour

12:00 - Un homme infecté soigné à Zurich en Suisse En Suisse, un homme infecté par le hantavirus est soigné à Zurich. Il avait fait un voyage en Amérique du Sud fin avril et se trouvait sur le navire. On ne sait pas quand ni dans quelles conditions il l'a quitté. Il s'est présenté à l'hôpital après avoir ressenti des symptômes et a été placé à l'isolement, tout comme son épouse qui, pour sa part, ne présente pas de symptômes pour le moment. Le gouvernement précise qu'il n'y a pour l'instant aucun danger pour la population suisse. 11:45 - Un Français cas contact Les autorités tracent les cas contact : un Français a été identifié car il a partagé le vol de rapatriement pour hospitalisation d'une des personnes de la croisière contaminée, a indiqué le ministère de la Santé à BFMTV. Le CORRUSS, qui gère les alertes et crises sanitaires, est en lien avec le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères pour préparer le retour des ressortissants français lorsque la situation sanitaire le permettra. Ils seraient 5 à bord.

11:25 - L'évacuation de trois passagers en cours L'évacuation de deux membres d'équipage malades et d'une personne cas contact "est en cours" via le Cap-Vert, a indiqué à l'AFP Ann Lindstrand, représentante de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Cap-Vert. Leur état est stable et l'un d'eux serait même asymptomatique. Une fois débarquées, elles seront conduites par ambulance à l'aéroport pour être évacuées par avion. 10:30 - Deux passagers évacués Deux des passagers du navire ont été transférés vers Johannesburg. Malheureusement, l'une est décédée et l'autre est toujours hospitalisée. C'est sur l'un d'eux qu'a été détecté la souche de hantavirus des Andes transmissible entre humains. L'OMS suspectait, en effet, une transmission interhumaine. 10:10 - La souche de hantavirus est transmissible à l'homme Le ministre sud-africain de la Santé a indiqué ce matin que la souche de hantavirus détectée sur un des passagers de la croisière est celle des Andes transmissible entre humains. "Les premiers tests montrent qu’il s’agit bien de la souche des Andes. Il s’agit de la seule souche, parmi les 38 connues, à pouvoir se transmettre d’une personne à l’autre", a expliqué Aaron Motsoaledi devant une commission parlementaire.

Les passagers d'un navire de croisière se retrouvent en quarantaine suite à la suspicion d'un foyer d'hantavirus. L'organisation de leur débarquement prend du temps, alors que des personnes malades sont à bord et d'autres ont perdu la vie.