Hantavirus sur un bateau de croisière : le navire est aux Canaries, ce qui attend désormais les personnes présentes à bord

Comme prévu, le MV Hondius, bateau de croisière touché par un foyer d'hantavirus, est arrivé dimanche 10 mai à Tenerife, aux Canaries. Les rapatriements des passagers dans leur pays d'origine vont pouvoir avoir lieu.

Le MV Hondius, navire de croisière où un foyer d’hantavirus a été détecté, est arrivé au port de Granadilla, à Tenerife, la plus grande île de l'archipel espagnol des Canaries, en début de journée ce dimanche 10 mai. Les passagers vont pouvoir évacuer le bateau, les rapatriements doivent d'ailleurs débuter dès ce dimanche. Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus est sur place.

Près de 150 personnes se trouvaient à bord du MV Hondius lors de son arrivée aux Canaries. Parmi elles, il y a 88 passagers et 59 membres d'équipage ainsi que 23 nationalités différentes. Le retour de ces personnes dans leur pays d'origine représente une sacrée organisation. "L’évacuation des passagers se fera au moyen d’une vedette ou d’un petit vaisseau qui pourra atteindre (le navire), récupérer les passagers, les transférer et les acheminer vers l’aéroport", ont fait savoir les autorités espagnoles. Ils seront emmenés à l’aéroport via des bus et porteront des masques FFP2.

Cinq Français étaient toujours à bord du navire. Les ministères de la Santé et des Affaires étrangères ont fait savoir que ces personnes seront rapatriées en France "par un vol sanitaire" prévu ce dimanche. Elles seront ensuite placées "en quarantaine à l'hôpital durant 72 heures" avant d’organiser "un retour à domicile, en isolement de 45 jours, avec mise en place d’une surveillance adaptée". Des vols de rapatriements pour Madrid ou encore vers les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique, l'Irlande et les Pays-Bas sont également prévus.

Ce que l'on sait de la mort des trois personnes

L’hantavirus a donc provoqué la mort de trois personnes, qui ont embarqué à bord du navire. Un couple de Néerlandais a perdu la vie. Il s’agit d’un homme de 70 ans et d'une femme de 69 ans. Les deux victimes avaient voyagé entre le Chili, l'Uruguay et l'Argentine avant d'embarquer à Ushuaïa. L’OMS estimait mercredi que la première personne contaminée n'avait pas pu l'être "sur le bateau ou sur une des îles", mais bien "avant d'embarquer sur le bateau". Le septuagénaire est mort avant son épouse. Une Allemande est décédée à bord du navire le 2 mai dernier.

La situation attire particulièrement l’attention de l’OMS. Ce vendredi, elle a fait état de six cas confirmés à ce stade parmi les huit jugés suspects. D’après l’OMS, ils sont "tous identifiés comme étant dus au virus des Andes", ce dernier étant transmissible entre humains. Les deux autres cas sont considérés comme "probables", précise l’organisation. Tous les passagers du navire de croisière présentant des symptômes du hantavirus ont été évacués du MV Hondius, avant l'arrivée du navire aux Canaries.

Trois personnes ont par ailleurs été évacuées du navire. L'une d'elles a été hospitalisée à Düsseldorf, en Allemagne. Elle a été testée négatif et n'est "plus considérée comme un cas", selon l'OMS. L'organisation a fait le bilan vendredi des patients actuellement hospitalisés. Ils sont quatre au total : "un en soins intensifs à Johannesburg, en Afrique du Sud, deux dans différents hôpitaux aux Pays-Bas et un autre à Zurich, en Suisse".

Que sait-on de l'état de santé des Français qui se trouvaient à bord du navire ?

Le gouvernement a donné des nouvelles rassurantes. "Ils sont toujours sur place, ils ont été contactés par les médecins du ministère des Affaires étrangères, ils se portent bien, on suit attentivement et avec eux la situation", a indiqué le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot sur RTL jeudi matin. Dans un communiqué transmis jeudi aux médias, un couple de Français présent à bord a décrit la vie "quasi-normale" à bord du navire. "Pas de panique à bord [...], tout va bien pour nous, comme pour les trois autres Français", ont-ils confié.

Le ministère français de la Santé a par ailleurs révélé dans un communiqué jeudi 7 mai qu'un Français ayant pris l'avion avec l'un des passagers du navire contaminé par l'hantavirus avait été placé à l'isolement à la suite de l'apparition de "symptômes bénins". Il a été testé négatif, a fait savoir vendredi le ministère de la Santé. Avec lui, sept autres Français ont aussi pris l'avion avec ce malade le 25 avril dernier, entre Sainte-Hélène et Johannesburg. Ils sont tous "identifiés comme personnes contact".

Une épidémie d'hantavirus en Europe est-elle possible ?

Le débarquement du navire à proximité du sol européen pose aussi question. Les inquiétudes se concentrent également sur les personnes qui sont entrées en contact avec des cas confirmés ou qui ont été à bord du MV Hondius.

L'OMS tient pourtant à rassurer. Il y a un "faible risque" de propagation. La situation est loin d'être épidémique selon l'organisation mondiale. "Le risque pour le grand public est faible. Il ne s'agit pas d'un virus qui se propage comme la grippe ou le Covid-19. C'est très différent", a aussi expliqué Maria Van Kerkhove. Le risque sanitaire pour les Européens est "faible", a également indiqué Bruxelles ce jeudi. "Il n’y a pas lieu de s’inquiéter", a insisté une porte-parole de la Commission européenne Eva Hrncirova. Un avis qui n'est pas partagé par tous.

De "nombreuses incertitudes subsistent" sur l’épidémie d’hantavirus, a en effet estimé mercredi 6 mai le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), une agence de l’UE, qui appelle à la prudence. "De nombreuses incertitudes subsistent encore concernant cette épidémie d’hantavirus et il est important, à ce stade, d’adopter une approche de précaution afin de réduire la probabilité de nouvelles transmissions", a dit la directrice de l’ECDC Pamela Rendi-Wagner, citée dans un communiqué.

Les symptômes principaux du hantavirus sont de la fièvre, des maux de tête ou encore des douleurs musculaires, le virus peut provoquer des problèmes respiratoires et peut être mortel.

Dernières mises à jour

11:47 - Des personnes déjà en route vers l'aéroport Selon les informations du journal espagnol El Mundo, deux bus sont déjà en route vers l'aéroport de Tenerife. Les 14 ressortissants espagnols se trouvent à l'intérieur. Un vol doit les emmener à Madrid où ils seront conduits à l’hôpital Gómez Ulla, situé dans la capitale espagnole. 11:19 - "Tous vont bien" : des nouvelles de l'état de santé des Français Les cinq passagers français du MV Hondius doivent retourner en France ce dimanche 10 mai après leur débarquement du navire de croisière. Nicolas Pillerel, représentant de l'ambassade de France en Espagne, se trouve à Tenerife. Interrogé par BFMTV, il a donné des nouvelles des cinq Français. "Tous vont bien sur le plan de la santé", a-t-il précisé. Leur débarquement est "une affaire d'heures", a également indiqué Nicolas Pillerel. 11:12 - Début du débarquement Le débarquement des passagers et d'une partie des membres de l'équipage du MV Hondius a commencé. Plusieurs personnes ont retrouvé la terre ferme, il s'agit des 14 ressortissants espagnols. Cet accostage est "un succès", a souligné la ministre espagnole de la Santé, Mónica García, selon des propos relayés par El Mundo. 09:43 - Hantavirus : une réunion à Matignon prévue ce dimanche L'objectif est de faire "un point sur la situation". Selon les informations de BFMTV, dimanche 10 mai 2026, une réunion sur l'hantavirus est prévue cet après-midi à Matignon. Le chef du gouvernement Sébastien Lecornu sera présent. Trois ministres, Stéphanie Rist (Santé), Laurent Nuñez (Intérieur) et Jean-Noël Barrot (Affaires étrangères) participeront à cette réunion, tout comme le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) en Île-de-France Denis Robin et le directeur général de la santé Didier Lepelletier. Pour rappel, cinq Français se trouvaient à bord du navire de croisière où un foyer d'hantavirus a été détecté. Trois personnes sont mortes. 09:30 - Les Français de retour ce dimanche dans l'Hexagone Cinq Français se trouvaient à bord du MV Hondius. Ils vont être rapatriés par "un vol sanitaire ce jour", ont fait savoir ce dimanche les ministères des Affaires étrangères et de la Santé. Ils ont aussi donné des précisions sur la suite. Après leur transfert, ces cinq Français seront placés "en quarantaine à l'hôpital durant 72 heures" avant d’organiser "un retour à domicile, en isolement de 45 jours, avec mise en place d’une surveillance adaptée". 09:25 - Le MV Hondius est aux Canaries, les passagers bientôt évacués Le MV Hondius a fait son entrée ce dimanche 10 mai 2026 dans le port de Granadilla, à Tenerife dans les Canaries. Comme prévu, il est arrivé en tout début de journée. L'évacuation de plus d'une centaine de passagers et des membres de l'équipage doit débuter dans la matinée. Après un examen médical réalisé à bord du navire, "les passagers débarqueront de manière échelonnée et ordonnée", ont rappelé les autorités espagnoles, selon les informations relayées par Le Figaro.

Les passagers d'un navire de croisière se retrouvent en quarantaine suite à la suspicion d'un foyer d'hantavirus. L'organisation de leur débarquement prend du temps, alors que des personnes malades ont été évacuées et d'autres ont perdu la vie.