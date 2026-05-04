Hantavirus sur un bateau de croisière : on en sait plus sur les décès et la contamination des passagers

L'OMS a alerté sur la formation d'un foyer d'hantavirus sur un bateau de croisière qui pourrait avoir provoqué la mort de trois personnes. Des voyageurs avec des symptômes sont encore à bord.

Le navire de croisière MV Hondius de la compagnie néerlandaise Oceanwide Expeditions, qui reliait Ushuaïa au Cap-Vert et pouvant accueillir 170 passagers, a fait l'objet d'une alerte de l'Organisation mondiale de la Santé après le décès de trois personnes. Elle soupçonne un foyer de hantavirus à bord. Cette maladie rare vient des rongeurs : elle peut se transmettre par morsure, par contact avec l'animal ou ses déjections, ou par inhalation de poussière contaminée. Un seul type très rare du virus peut se transmettre entre les êtres humains. Si les symptômes principaux sont de la fièvre, des maux de tête ou encore des douleurs musculaires, il peut provoquer des problèmes respiratoires et peut être mortel.

"Un cas d'infection à hantavirus a été confirmé en laboratoire, et cinq autres cas sont suspectés. Sur les six personnes affectées, trois sont décédées et une se trouve actuellement en soins intensifs en Afrique du Sud", a précisé l'OMS à l'AFP. Selon Foster Mohale, porte-parole sud-africain du ministère de la Santé, un homme de 70 ans serait le premier à avoir présenté des symptômes puis son épouse est également tombée malade. Tous les deux ont perdu la vie ensuite. Le corps du premier se trouve désormais sur l'île Saint-Hélène, alors que son épouse est décédée dans un hôpital de Johannesburg. La troisième victime serait toujours dans le bateau. Deux des personnes décédées seraient néerlandaises et la personne en soins intensifs serait un ressortissant britannique de 69 ans.

Des personnes ayant des symptômes d'hantavirus encore à bord

Des cas seraient encore à bord du navire selon Oceanwide Expeditions, notamment deux personnes présentant des symptômes. Il s'agirait de membres d'équipage : ils devraient être évacués pour recevoir des soins médicaux. Ce travail de rapatriement doit aussi permettre d'évacuer la dépouille de la troisième personne décédée.

Le reste des passagers du bateau de croisière, qui se trouve actuellement au large des côtes du Cap-Vert, n'ont pas encore été débarqués. Ils devront se soumettre à un dépistage médical. Un séquençage du virus et des enquêtes épidémiologiques sont, par ailleurs, en cours. "Nous sommes actuellement en train d'établir l'ensemble des faits et travaillons à la mise en place de soins médicaux appropriés, de dépistages et des prochaines étapes", a précisé Oceanwide Expéditions dans un communiqué.