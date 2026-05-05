Explosion chez Safran à Blagnac : deux blessés graves, ce qu'on sait sur l'origine de l'incident

Deux salariés ont été blessés, mardi 5 mai dans la matinée, lors d'une explosion dans l'usine Safran Ventilation Systems à Blagnac (Haute-Garonne), près de Toulouse. Les premiers éléments se précisent sur les circonstances de l'accident.

Une explosion s'est produite ce mardi 5 mai 2026 à 10h30 dans l'usine Safran Ventilation Systems, située à Blagnac (Haute-Garonne), place Marcel-Dassault dans la ZAC du Grand-Noble, près de Toulouse. Une information dévoilée par La Dépêche du Midi, confirmée par l'entreprise. L'accident s'est produit sur un banc d'essai de la filiale Safran Ventilation Systems, révèle le journal local. Safran conçoit, développe, produit et assure la maintenance de ventilateurs, vannes et compresseurs électriques répondant aux besoins de plus de vingt clients dans les secteurs aéronautique et de la défense.

La déflagration se serait produite dans une "zone de test, sur un équipement utilisant de l'air comprimé", apprend-on, "dans un local dédié à des essais techniques". En effet, "une buse sous très haute pression pourrait être à l'origine du sinistre", abonde La Dépêche du Midi. Deux employés présents témoignent avoir "entendu un boum" et précisent avoir compris qu'un essai technique était en cours au moment de l'impact. Actu Toulouse évoque une "machine-outil qui aurait explosé à l'intérieur d'un bâtiment". Aucun incendie à l'intérieur du bâtiment n'est en revanche mentionné.

Une cellule de soutien psychologique mise en place

Deux personnes ont été grièvement blessées et prises en charge par les secours. Deux autres personnes, plus éloignées du point d'impact, auraient été "plus légèrement touchées", précise La Dépêche du Midi. Un salarié de Safran Ventilation Systems, présent sur le site au moment de l'accident, confie avoir "dû évacuer les lieux rapidement" ce mardi matin. "On a appris que deux de nos collègues avaient été blessés (...) Ils ont subi une onde de choc de près de 40 bars, c'est énorme, on espère qu'ils vont pouvoir s'en sortir sans séquelle", confie-t-il dans les colonnes du quotidien local.

À la mi-journée, l'ensemble des salariés présents sur le site avait été évacué. Sur place, la ligne de production est interrompue pour la journée. De leur côté, les pompiers du SDIS 31 (Service départemental d'incendie et de secours de Haute-Garonne) indiquent que "la communication relative à cet événement est assurée par l'exploitant", à savoir Safran. Une enquête interne est en cours pour déterminer les circonstances précises de l'accident. Le groupe assure suivre l'évolution de l'état de santé des deux victimes et annonce la mise en place d'une cellule de soutien psychologique. Chez Safran à Blagnac, les opérations de secours et les constatations se poursuivent.