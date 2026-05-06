Collégienne tuée au couteau dans l'Aisne : ce que l'on sait de l'auteur en fuite
Une collégienne de 14 ans est morte dans des circonstances troublantes ce mercredi 6 mai au matin, à Fère-en-Tardenois, dans l'Aisne. Une enquête pour assassinat a été ouverte. L'auteur des faits n'a pas encore pu être identifié.
- Ce mercredi 6 mai 2026 au matin, la paisible commune rurale de Fère-en-Tardenois, un peu moins de 3 000 âmes, a été le décor d'une bien triste affaire. Comme le révèle en début de soirée, le communiqué de la procureure de la République de Soissons, une collégienne de 14 ans a été tuée en pleine rue.
- Retrouvée "très grièvement blessée sur la voie publique", par les gendarmes, la jeune fille présentait "de multiples coups à l'arme blanche". Elle est morte avant même l'arrivée des secours.
- Une enquête a été ouverte pour "assassinat", alors que l'auteur des faits est en fuite. "De nombreuses investigations se déroulent actuellement, notamment des auditions de l’entourage de la jeune fille et des éventuels témoins, afin d’identifier l’auteur des faits", précise le parquet.
18:41 - Une cellule psychologique ouverte dans la commune de Fère-en-Tardenois
Après le drame survenu dans la matinée, une cellule psychologique a été ouverte au collège Anne de Montmorency, situé sur la commune de Fère-en-Tardenois.
18:34 - L'assassinat de la collégienne dans l'Aisne survenue à proximité du collège ?
La collégienne de 14 ans a été retrouvée rue du 8 mai 1945, sur la commune de Fère-en-Tardenois, précise L'Union, soit à proximité du collège de la ville, le collège Anne de Montmorency. Les autorités n'ont pas confirmé que la jeune fille y était scolarisée, mais si tel était le cas, il serait probable que son assassinat se soit produit alors qu'elle se rendait en cours, vers 8 heures, ce mercredi matin.
18:29 - Le petit ami de la collégienne recherché
D'après le journal local L'Union, le petit ami de la collégienne tuée dans l'Aisne ce mercredi serait actuellement recherché. Il semble, à ce stade, que le jeune homme, qui serait plus âgé qu'elle, soit recherché surtout dans le cadre des auditions de l'entourage de la victime, visant à comprendre qui pouvait lui en vouloir et pourquoi.
18:24 - Adolescente assassinée dans l'Aisne : quand les faits ont-ils eu lieu ?
Si le communiqué du parquet n'est parvenu à la presse qu'en fin d'après-midi, la découverte de l'adolescente dans l'Aisne est survenue vers 8 heures, le matin même, sur la voie publique.
18:21 - Une enquête de flagrance ouverte après le décès de l'adolescente dans l'Aisne
D'après les informations de la procureure de la République de Soissons, dont 20 Minutes se fait l'écho, une enquête de flagrance pour assassinat a été ouverte. Elle a été confiée à la section de recherches d'Amiens.
18:15 - La jeune fille morte de ses blessures avant l'arrivée des secours
Retrouvée sur la voie publique par les forces de l'ordre, l'adolescente de 14 ans est décédée des suites de ses blessures avant même l'arrivée des secours, révèle le communiqué du parquet.