Mort de Chloé, 14 ans, dans l'Aisne : ce que l'on sait du suspect, présenté comme un ex-petit ami

Chloé, une collégienne de 14 ans a été tuée à l'arme blanche en pleine rue dans l'Aisne, mercredi 6 mai. Un homme de 23 ans, qui pourrait être un ex-petit ami de la victime, a été interpellé.

Chloé, une collégienne de 14 ans a été tuée mercredi 6 mai 2026 au matin, sur la commune de Fère-en-Tardenois, dans l'Aisne. Retrouvée "très grièvement blessée sur la voie publique", la jeune fille, qui se rendait au collège à pied, présentait "de multiples coups à l'arme blanche", a révélé le parquet.

Une enquête de flagrance a été ouverte sous l’autorité de la procureure de la République de Soissons, confiée à la section de recherches d’Amiens, "des chefs d’assassinat".

Un suspect pouvant correspondre au profil d'un supposé ex-petit ami de la victime a été interpellé en fin d'après-midi, à 18h05, dans une commune voisine. Il s'agit d'un homme de 23 ans, sans profession, qui vit chez ses parents. Ses liens avec la jeune victime "restent à déterminer avec précision", ajoute le communiqué du parquet.

D'après plusieurs témoignages, le suspect entretenait une relation avec l’adolescente. Cette dernière l’aurait récemment quitté. "Il lui avait envoyé des messages en lui disant : "si je te croise, je te tue'", confie un jeune collégien, ami d’enfance de la victime, au journal L’Union. Une version des faits confirmée par d’autres riverains interrogés.

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11:15 - "Ça aurait pu être moi (..) je suis rentrée en pleurs", confie une élève Beaucoup d'élèves empruntent le chemin sur lequel le corps de Chloé a été retrouvé. C'est aussi cet élément qui choque les collégiens qui ont accepté de s'exprimer pour livrer leur sentiment, comme Emma, dans les colonnes de Franceinfo. "Ça aurait pu être moi puisqu'on était proche quand même, on était à dix mètres ou même pas". "Je vois que Chloé, qui habite juste en bas, est partie de chez elle ; elle est derrière moi... Je tourne la tête et je ne la vois plus", se rappelle-t-elle. "Je suis rentrée en pleurs parce que ça m'a un peu angoissée. Depuis, j'ai peur d'être toute seule dehors", confie-t-elle. 10:54 - "Si je te croise, je te tue", le message troublant du suspect Un suspect pouvant correspondre au profil d'un supposé ex-petit ami de la victime a été interpellé en fin d'après-midi, mercredi, à 18h05, dans une commune voisine. Il s'agit d'un homme de 23 ans, sans profession, qui vit chez ses parents. Ses liens avec la jeune victime "restent à déterminer avec précision", précise le communiqué du parquet. Selon plusieurs témoignages, le suspect entretenait une relation avec l’adolescente. Cette dernière l’aurait récemment quitté. "Il lui avait envoyé des messages en lui disant : 'si je te croise, je te tue'", confie un jeune collégien, ami d’enfance de la victime, au journal L’Union. Une version des faits confirmée par d’autres riverains interrogés. 06/05/26 - 23:29 - Des cellules d'écoute et d'urgence médico-psychologique mises en place FIN DU DIRECT - Après le drame survenu à Fère-en-Tardenois, une cellule d'écoute ainsi qu'une cellule d'urgence médico-psychologique ont été mises en place. Des psychologues de l'Éducation nationale assurent également des écoutes sur une ligne téléphonique mise à disposition des élèves comme de leurs parents. L'objectif est de "recueillir la parole et accompagner chacun face à cette situation", a expliqué à franceinfo le recteur de l'académie d'Amiens, Pierre Moya.

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Une adolescente de 14 ans a été tuée à coups de couteau à Fère-en-Tardenois, dans l'Aisne, mercredi 6 mai, vers 8 heures. Un homme de 23 ans a été interpellé. L'adolescente se rendait à son collège à pied. D'après les premiers éléments de l'enquête, elle aurait été attaquée et atteinte à plusieurs reprises au cou. Retrouvée sur la voie publique par les forces de l'ordre, l'adolescente est décédée des suites de ses blessures avant même l'arrivée des secours, révèle un communiqué du parquet.

Une enquête de flagrance a été ouverte sous l’autorité de la procureure de la République de Soissons, confiée à la section de recherches d’Amiens, "des chefs d’assassinat". De nombreuses investigations "se déroulent actuellement", notamment "des auditions de l’entourage de la jeune fille" et des "éventuels témoins". Après le drame survenu dans la matinée, une cellule psychologique a été ouverte au collège Anne-de-Montmorency, situé sur la commune de Fère-en-Tardenois. Un important dispositif a été déployé dans le but de retrouver l'auteur des faits. Au total, plus de 85 militaires de la gendarmerie ont été mobilisés.

Le principal suspect avait menacé la collégienne

D'après les informations de France 3, la collégienne tuée ce mercredi matin était bien scolarisée en troisième au collège Anne-de-Montmorency, situé sur la commune, qui plus est à proximité de la rue où l'adolescente a été retrouvée poignardée. Selon le journal local L'Union, un dispositif "exceptionnel" a été mis en place ce mercredi après l'assassinat de la collégienne dans l'Aisne. Plus de 85 gendarmes étaient sur le pont, parmi lesquels des membres de la section de recherches d'Amiens, du groupement de gendarmerie départemental, mais aussi des dronistes, des équipes cynophiles, des "militaires spécialisés dans la recherche de personnes" et même une équipe du GIGN.

Un suspect pouvant correspondre au profil d'un supposé ex-petit ami de la victime a été interpellé en fin d'après-midi, à 18h05, dans une commune voisine. Il s'agit d'un homme de 23 ans, sans profession, qui vit chez ses parents. Ses liens avec la jeune victime "restent à déterminer avec précision", ajoute le communiqué du parquet.

Cependant, selon plusieurs témoignages, le suspect entretenait une relation avec l’adolescente. Cette dernière l’aurait récemment quitté. "Il lui avait envoyé des messages en lui disant : 'si je te croise, je te tue'", confie un jeune collégien, ami d’enfance de la victime, au journal L’Union. Une version des faits confirmée par d’autres riverains interrogés.