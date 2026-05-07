Mort d'un nourrisson à Angers : le lait infantile écarté, une autre suspicion désormais

L'enquête sur le décès brutal de la petite Isis, survenu en décembre dernier, connaît un tournant décisif. Le parquet fait émerger une autre piste sur la mort du nourrisson.

Le 23 décembre 2025, le nourrisson âgé de seulement 27 jours perdait la vie de manière soudaine. Initialement, les doutes s'étaient portés sur la consommation d'un lait infantile, de la marque Guigoz, suspecté d'être contaminé par la toxine céréulide, une substance pouvant provoquer des troubles gastriques sévères chez les nourrissons. Éric Bouillard, le procureur de la République d'Angers, a cependant clarifié la situation en déclarant à l'AFP le 6 mai 2026 : "On écarte le lien entre le lait et le décès".

Les résultats des dernières analyses ont conduit le parquet à privilégier désormais la piste d'une asphyxie, en attendant les conclusions d'une ultime expertise toxicologique. L'affaire a pris une dimension judiciaire différente fin avril 2026, lorsque la mère du nourrisson, Camille Jousset, a été placée en garde à vue. Cette audition faisait suite à l'émergence de nouveaux éléments qui l'avaient mise en cause, selon les informations rapportées par Ouest France.

La mort du nourrisson due à une asphyxie accidentelle ?

La mère de famille avait trouvé son nourrisson inanimé dans son lit. Selon les déclarations du procureur, le nourrisson aurait pu être asphyxié accidentellement durant son sommeil alors qu'il se trouvait dans le lit de sa mère relaie France 3 régions. Pourtant, en janvier 2026, la maman avait elle-même alerté les autorités, associant le malaise de sa fille à l'ingestion d'un biberon de lait Guigoz. Elle soulignait alors que la boîte appartenait aux lots rappelés par le fabricant, comme l'avait précédemment indiqué Monsieur Bouillard.

Le parquet d'Angers reste prudent et attend de collecter l'intégralité des rapports techniques pour décider des suites à donner à cette procédure. Si la mise en cause initiale du lait infantile avait suscité une vive inquiétude, c'est que le secteur traverse une crise de confiance majeure. Plusieurs géants de l'industrie, tels que Nestlé, Danone ou Lactalis, ont dû procéder au rappel de certains de leurs produits. Ces rappels faisaient suite à la détection d'une anomalie sur une huile riche en acide arachidonique fournie par un sous-traitant chinois, un ingrédient commun à plusieurs références.

Les autorités sanitaires françaises s'étaient montrées particulièrement vigilantes après le signalement de deux décès suspects de nourrissons ayant consommé des produits issus de ces lots dans la région d'Angers.