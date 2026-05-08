Cédric Prizzon : pourquoi le Portugal refuse d'extrader en France le suspect des meurtres de sa compagne et ex-compagne

Suspecté du meurtre de sa compagne et de son ex-femme, l'ancien policier Cédric Prizzon n'a pas été remis à la justice française. Le Portugal a refusé son extradition.

La justice portugaise a tranché. Selon les informations de BFMTV, la cour d'appel de Coimbra a refusé, ce vendredi 8 mai, d'extrader Cédric Prizzon vers la France. Actuellement en détention provisoire au Portugal, l'ancien policier est accusé d'avoir commis les meurtres de son ex-compagne, Audrey Cavalié, âgée de 40 ans, et de sa conjointe au moment des faits, Angela Legobien, 26 ans. Une décision que le tribunal justifie notamment par le fait que les crimes présumés ont été commis "entièrement ou en partie sur le territoire national".

Pour rappel, Cédric Prizzon, un ancien policier français de 42 ans, est soupçonné d'avoir assassiné fin mars son ex-compagne Audrey Cavalié, 40 ans, mère de leur fils de douze ans, ainsi que sa compagne au moment des faits Angela Legobien, 26 ans, mère de leur fille de 18 mois. Les corps des deux femmes avaient été découverts enterrés dans une zone isolée du district de Bragança, dans le nord-est du Portugal. Cédric Prizzon avait été interpellé une centaine de kilomètres plus au sud, lors d'un contrôle routier dans la région de Guarda.

Les familles exigent le retour de Cédric Prizzon en France

Une procédure judiciaire a déjà été ouverte au Portugal à l'encontre de Cédric Prizzon, rappelle le tribunal. "Le magistrat instructeur (...) a ordonné un mandat d'arrêt le 25 mars 2026 contre Cédric Prizzon, lequel a été diffusé dans le cadre de la procédure du mandat d'arrêt européen conformément aux dispositions du code de procédure pénale", a expliqué le procureur Thierry Lescouarc'h, mercredi dernier.

Cette décision a également fait réagir les proches des deux femmes. Pour l'avocat de la mère d'Audrey Cavalié, ex-compagne de l'accusé, Fabien Arakélian, extrader Cédric Prizzon vers la France relèverait du "bon sens juridique". "On a certes des faits qui ont été commis au Portugal mais avec des victimes qui ont la nationalité française et l'auteur des faits qui a la nationalité française", avait indiqué Me Arakélian lundi auprès de l'AFP.

Même son de cloche pour la mère d'Angela Legobien, compagne de Cédric Prizzon, qui souhaite "l'extradition dans les meilleurs délais" de l'ancien policier afin que son jugement se fasse en France, selon son avocate Elsa Cazor.