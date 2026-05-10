Val-d'Oise : que sait-on de l'homme soupçonné d'avoir tué son ex-compagne et leurs deux enfants avant de se suicider ?

Un père de famille, son ex-compagne et leurs deux enfants ont été retrouvés sans vie, samedi 9 mai, dans le Val-d'Oise. Le point sur ce que l'on sait du drame.

Choc dans le Val-d'Oise après la découverte de plusieurs corps sans vie. Un père de famille est soupçonné d'avoir tué son ex-compagne ainsi que leurs deux enfants avant de se donner la mort, samedi 9 mai. Le drame s'est produit dans une maison de la commune de Villers-en-Arthies, indique Le Parisien, au lendemain de la découverte des corps par les gendarmes. Une arme a été retrouvée sur place. Elle aurait été utilisée par le père de famille pour abattre son ex-compagne et les deux enfants, âgés de 9 et 13 ans.

Le quadragénaire aurait ensuite retourné l'arme contre lui pour se donner la mort. "Une enquête pour meurtres précédés ou suivis de meurtres a été ouverte et confiée à la brigade de recherches de Pontoise et à la section de recherches de Versailles", a affirmé le procureur de la République de Pontoise, selon Le Parisien. Le maire de Villers-en-Arthies a fait part de son émotion après le drame. "C'est vraiment terrible comme histoire", a réagi Jean-François Renard. Une cellule psychologique va être mise en place à partir de lundi dans la commune, selon les informations du Figaro.

Le père de famille était policier municipal

Le père de famille était un homme de 42 ans. Il travaillait comme policier municipal dans les Hauts-de-Seine, à Clichy-la-Garenne. Il aurait fait usage de son arme de service pour abattre son ex-compagne et leurs deux enfants avant de l'utiliser contre lui pour se suicider. Selon les informations de TF1 Info, c'est le nouveau compagnon de la mère de famille qui a donné l'alerte car la femme de 40 ans ne donnait plus aucune nouvelle. La voiture de la quadragénaire se trouvait devant la maison, les gendarmes ont remarqué la présence d'un impact de balle sur le véhicule.

Les parents des deux enfants étaient en instance de séparation. Selon le maire de Villers-en-Arthies, la famille habitait depuis une "dizaine d'années" dans la commune, elle était "discrète et sans histoire". Le parquet assure qu'il "n'existe aucun antécédent judiciaire de violences entre les ex-époux".