Incendie mortel près de Lyon : pourquoi la piste criminelle est privilégiée

Un incendie a fait au moins trois morts dans un immeuble de Décines-Charpieu, dans la métropole de Lyon, le lundi 11 mai 2026. Une enquête à été ouverte et une piste est privilégiée.

Au moins trois personnes sont mortes dans l'incendie d'un immeuble de Décines-Charpieu, commune de la banlieue de Lyon dans le Rhône, ce lundi 11 mai 2026. Le feu s'est déclaré tôt dans la matinée dans l'immeuble de sept étages et a été éteint par les 85 sapeurs-pompiers mobilisés vers 9 heures selon les informations de BFM Lyon. Des opérations visant à "sécuriser le bâtiment" touché par les flammes sont cependant toujours en cours selon la préfecture.

Si l'incendie a fait trois morts, dont un homme ayant sauté de plusieurs étages pour échapper aux flammes, "38 personnes impliquées ont été prises en charge au centre de secours" a indiqué la préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes dans son dernier point fait à 11h20. Parmi les victimes, "14 personnes en état critique ont été transportées à l'hôpital après avoir été exposées à la fumée" selon la même source. Une cinquantaine de résidents ont été évacués vers un gymnase municipal d'après les informations de France 3 et une cellule de soutien psychologique est activée pour accompagner les habitants et les proches des victimes.

De précédents incendies volontaires dans le quartier

L'incendie de l'immeuble de Décines-Charpieu serait d'origine criminelle selon la piste privilégiée évoquée par une source policière à l'AFP. Les premiers éléments pointent vers un incendie volontaire possiblement en lien avec un règlement de comptes entre trafiquants de drogues. Une hypothèse à l'étude parmi d'autres. Une enquête pour les chefs de dégradation par moyen dangereux ayant entraîné la mort, d'homicide volontaire en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime en bande organisée a été ouverte par le parquet de Lyon et confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de la police judiciaire.

La rue et le quartier où l'incendie a eu lieu sont en proie au trafic de drogues et ont été le théâtre de plusieurs actes d'intimidation de vandalisme ces dernières semaines rapportent BFM Lyon et France 3. Plusieurs portes d'appartements ont été incendiées et des tirs ont été récemment signalés. Fin avril, une femme avait notamment été blessée au mollet par une balle perdue.