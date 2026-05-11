Fusillade à Nice : des coups de feu et des morts, ce que l'on sait

Deux personnes ont été tuées à Nice lors d'une fusillade en plein après-midi. Les auteurs sont en fuite et activement recherchés.

Deux personnes ont été tuées ce lundi 11 mai lors d'une fusillade à Nice. Une intervention est en cours dans le quartier des Moulins. Elles ne seraient pas les seules victimes : six blessés, dont trois grièvement, seraient également à déplorer. Les tirs auraient été perpétués depuis une trottinette, vers 15h30 à proximité de la place des Amaryllis. L'assaillant aurait ouvert soudainement le feu à plusieurs reprises avant de prendre la fuite, rapporte BFM Nice Côte d'Azur.

"L’ensemble des services de police sont mobilisés pour retrouver les auteurs actuellement en fuite et les mettre le plus rapidement possible à la disposition de la justice", a écrit le préfet des Alpes-Maritimes sur X. Les habitants ont été appelés à éviter le secteur. Les victimes auraient entre 23 et 57 ans.

Un climat tendu à Nice

Eric Ciotti, maire de la ville, a déploré une "nouvelle fusillade terrifiante" ayant fait "plusieurs morts et blessés". "La guerre contre le narcotrafic ne peut pas se solder par une défaite de la République", a-t-il ajouté sur X.

Plusieurs coups de feu ont retenti dans la ville ces derniers jours : samedi soir, des tirs ont été échangés, faisant au moins deux blessés et la veille une épicerie a été attaquée dans ce même quartier des Moulins. Ce dernier est souvent décrit comme touché par le trafic de drogue et a déjà été endeuillé. En octobre dernier, deux personnes, qui n'étaient pas liées au trafic de drogue, ont été abattues lors d'une fusillade.

Dernières mises à jour

18:05 - Un quartier sensible, lieu de nombreuses violences Le quartier des Moulins a déjà fait face ces dernières années à des drames. Situé à l'entrée de la ville et abritant 8000 habitants, il a été endeuillé à plusieurs reprises. Connu pour le trafic de drogue, les victimes collatérales ont déjà été nombreuses. Le 4 octobre dernier, une place du quartier avait été victime d'une fusillade ayant provoqué la mort d'un père de famille de 57 ans et d'un Niçois de 20 ans. Aucune des deux victimes n'était liée au trafic de drogue. En juillet 2024, sept personnes d'une même famille ont péri dans un incendie criminel lié au trafic de drogues, mais visant un autre étage. 17:55 - Qui sont les victimes ? La préfecture fait état de trois blessés graves et trois légers ainsi que deux morts, alors qu'il était plus tôt question de trois blessés. Le procureur de la République, Damien Martinelli, a précisé auprès de BFMTV que les victimes ont entre 23 et 57 ans. "Selon les premiers éléments, un individu en trottinette a traversé la place des Amaryllis à 15h30 et a ouvert le feu à plusieurs reprises. Il est reparti en trottinette et a été pris en charge par un véhicule dans lequel il a pris la fuite", a-t-il expliqué. 17:50 - Eric Ciotti durcit le ton contre le narcotrafic Le nouveau maire de Nice, Eric Ciotti, s'est déplacé sur les lieux du drame. Il a pointé "une guerre déclarée à la République", déplorant que "aujourd’hui, on ne lutte plus à armes égales avec les trafiquants". Il estime manquer de moyens. Il a détaillé que la personne est arrivée en trottinette et a fait feu avec une "kalashnikov". 17:39 - Une cellule médico-psychologique ouverte Si les auteurs sont toujours recherchés, Damien Martinelli, procureur de la République de Nice, a pris la parole sur place, comme le rapporte Nice-Matin. Il a indiqué qu’une "cellule médico-psychologique" allait être activée.

Une fusillade a eu lieu en plein jour à Nice, à proximité d'une place très fréquentée du quartier des Moulins. Plusieurs morts et blessés sont à déplorer.