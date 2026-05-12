Attentat islamiste déjoué au Louvre : qui est le jeune suspect arrêté, en lien avec Daesh ?

Un homme de 27 ans, né en Tunisie, soupçonné de préparer une attaque terroriste contre le musée du Louvre a été mis en examen et placé en détention provisoire. Des vidéos inquiétantes ont été retrouvées dans son matériel informatique.

Un Tunisien de 27 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire, lundi 11 mai, soupçonné "de fomenter un projet d'action violente d'inspiration jihadiste", a indiqué à l'AFP le Parquet national antiterroriste (Pnat), confirmant une information du Monde. L'homme a été interpellé le 7 mai dernier dans le cadre d'une enquête préliminaire initiée la veille "du chef d'association de malfaiteurs terroriste en vue de crimes contre les personnes", selon le Pnat. Cette enquête a été confiée à la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure) et à la SAT-BC, la section antiterroriste de la brigade criminelle.

Dhafer M. est soupçonné d'avoir projeté une action contre le musée du Louvre, ainsi que des membres de la communauté juive, "sans cible précise cependant", a appris France Télévisions de source proche de l'enquête. Il a également envisagé de quitter la France pour entrer dans les rangs de l'organisation terroriste Etat islamique en Syrie ou au Mozambique.

Casier vierge, sans papiers, solitaire... Le profil de Dhafer M.

Selon les informations du Monde, tout a démarré lors d'un contrôle de police le 28 avril dernier à Paris. L'homme, né en 1999 à Djerba (Tunisie), est arrivé en France en 2022 depuis Lampedusa (Italie) pour trouver du travail. Il a alors été arrêté en voiture, circulant avec un faux permis. Placé en garde à vue pour détention de faux document administratif, il s'est retrouvé dans un centre de rétention administrative.

Dhafer M., résidant à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), est un profil plutôt "solitaire". De nombreux éléments ont conduit les enquêteurs à s'intéresser de plus près à ses projets qui "commençaient à prendre une tournure très concrète" en France, indique une source proche de l'affaire auprès du Parisien. En revanche, son casier judiciaire, lui, est vierge. "Sans papiers, il a un travail et vit en famille", précise le quotidien francilien. Son téléphone, son matériel informatique et plusieurs objets lui appartenant on été saisis dans le cadre de l'enquête. Lui, nie les faits et dit que ce qui lui est reproché "n'est pas vrai".

Les premiers éléments de l'enquête mettent cependant en avant son souhait de s'en prendre au Musée du Louvre et à la communauté juive du 16e arrondissement de Paris, confirme Le Monde. Dans son téléphone, de "nombreuses" vidéos de propagande djihadiste et des centaines de photos d'armes à feu et de couteaux sont retrouvées. Sur ses réseaux sociaux, sa photo de profil provient d'une vidéo de l'Etat islamique (EI). Une vidéo de lui se filmant, prêtant allégeance au groupe EI en clamant "Allahou akbar !", est évoquée par les enquêteurs.

"Comment fabriquer une bombe"

Dans le même temps, Dhafer M. échange avec plusieurs personnes à l'étranger qui sont potentiellement en contact avec des groupes djihadistes. Dans un message, il explique connaître "des accès menant au Louvre" et évoque la "fabrication d'explosifs qu'il pourrait déposer au musée", révèle le journal Le Monde. Dans une deuxième conversation, il évoque la confection de "ricine", un poison, et son souhait clair de s'en prendre aux juifs du 16e arrondissement de la capitale. Il exprime aussi son regret de vivre en France, un pays de "kouffars" (mécréants, ndlr) et son souhait de faire sa "hijra", l'installation en terres islamiques.

Mais ce n'est pas tout, l'homme de 27 ans a beaucoup utilisé la plateforme boostée à l'intelligence artificielle (IA), ChatGPT. Des discussions épluchées avec minutie par les enquêteurs et qui révèlent plusieurs informations capitales, notamment une : son passage à l'acte était prévu. Des recherches comme "comment fabriquer une bombe" ou relatives à du matériel de chimie existent. Il a également essayé de se renseigner sur les dégâts provoqués par l'utilisation d'une centaine de grammes de TNT, révèlent nos confrères. Il se renseigne enfin sur l'implantation de groupes djihadistes en Syrie ou encore au Niger.