Verdict du procès Sarkozy : une nouvelle peine de prison pour l'ancien président ?

La peine requise contre Nicolas Sarkozy au procès en appel de l'affaire du financement libyen doit être prononcée ce mercredi 13 mai 2026. L'ancien président de la République, déjà envoyé en prison dans cette affaire, risque gros.

Journée décisive pour Nicolas Sarkozy. Le ministère public rend ses réquisitions au procès en appel sur l'affaire du financement libyen de la campagne présidentielle de 2007 ce mercredi 13 mai 2026. Cela fait près de trois jours que les avocats généraux passent en revue les différents éléments de l'affaire jugée depuis le 16 mars par la cour d'appel de Paris.

Les réquisitions prononcées contre Nicolas Sarkozy risquent d'être lourdes. Le ministère public a déjà fait savoir qu'il demandait à ce que Nicolas Sarkozy soit reconnu coupable d'association de malfaiteurs, comme en première instance, mais aussi coupable de l'ensemble des faits reprochés à savoir de corruption, de financement illégal de campagne et de recel de détournement de fonds publics. "Il a bien existé un accord entre Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi [ancien dictateur libyen, ndlr] aux termes duquel, en récompense des fonds versés par le régime libyen, Nicolas Sarkozy et Claude Guéant devaient entamer des démarches qui visaient la levée du mandat d'arrêt visant Abdallah Senoussi [beau-frère du dictateur et instigateur de l'attentat de l'avion DC-10, ndlr]", ont estimé les avocats généraux le mardi 12 mai.

Des réquisitions pour l'heure semblables à celles de première instance qui suggèrent une demande de peine pouvant être aussi lourde, voire plus conséquente. En septembre 2025, Nicolas Sarkozy avait été condamné à cinq ans de prison ferme, mais pour un seul chef d'accusation sur les quatre retenus. Une peine en deçà des réquisitions qui s'élevaient, elles, à sept de prison ferme, 300 000 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité. "Le ministère public ne va pas se contenter de reprendre l'accusation soulevée en première instance" a fait savoir l'un des trois avocats généraux, Rodolphe Juy, dès lundi devant la cour, rapporte RTL.

L'ampleur des réquisitions interroge, d'autant que le procès en appel a été plus difficile que celui en première instance pour Nicolas Sarkozy. Le politique a été confronté au revirement de son plus fidèle coprévenu dans cette affaire : Claude Guéant. L'ancien ministre de l'Intérieur nommé sous le mandat sarkozyste, absent du procès pour raisons médicales, a mis en cause l'ex-chef d'Etat dans deux missives envoyées à la cour durant les audiences. Il a assuré n'avoir "jamais fait que servir de [son] mieux le ministre, puis le président, suivre ses instructions" dans la première, et a affirmé dans la seconde que Nicolas Sarkozy l'avait chargé de s'occuper du sort judiciaire d'Abdallah Senoussi lors d'un dîner officiel organisé en Libye, le 25 juillet 2007, en présence de Mouammar Kadhafi.

Nicolas Sarkozy déjà envoyé en prison dans l'affaire du financement libyen

C'est déjà dans le cadre de l'affaire du financement libyen que Nicolas Sarkozy a passé près de trois semaines en prison entre le 21 octobre et le 10 novembre 2025, après sa condamnation en première instance qui s'accompagnait d'un mandat de dépôt assorti d'une exécution provisoire. Des mesures qui avaient contraint l'ancien chef d'Etat à dormir en prison. Un séjour très remarqué - il s'agissait de la première incarcération d'un ancien président de la République en Europe -, mais loin des cinq ans de prison ferme requis. Une incarcération écourtée grâce à l'acceptation de la demande de remise en liberté sous contrôle judiciaire déposée par Nicolas Sarkozy et ses avocats seulement quelques heures après son emprisonnement.

La défense de l'ancien président de la République s'était appuyée sur l'article 144 du code de procédure pénale qui pose que le maintien en détention d'une personne n'est alors possible que s'il est l'"unique moyen" de protéger des preuves, d'empêcher pressions ou concertations, de prévenir une fuite ou une récidive, ou de la protéger. Malgré sa condamnation, Nicolas Sarkozy répondait bien à ces critères normalement prévus pour les détentions provisoires puisqu'il avait, avant cela, interjeté appel du verdict en première instance.

Nicolas Sarkozy peut-il retourner en prison ?

La première incarcération de Nicolas Sarkozy rend une nouvelle condamnation à la prison ferme possible. C'est en ce sens que risquent d'aller les réquisitions, mais c'est le verdict de la cour d'appel de Paris attendu d'ici quelques semaines qui décidera du sort de l'homme politique. En cas de condamnation en appel, l'ancien chef d'Etat pourrait user de la même stratégie pour bénéficier d'une remise en liberté sous contrôle judiciaire.

Nicolas Sarkozy peut aussi recourir à une autre disposition du droit français qui prévoit d'accorder la liberté conditionnelle à toute personne condamnée à de la prison, mais âgée de plus de 70 ans. Si un tel détenu peut assurer sa réinsertion et justifier d'un logement ou d'une prise en charge, il est éligible à ce droit quelle que soit la durée de sa peine. L'homme politique étant âgé de 71 ans et pouvant justifier des moyens nécessaires peut théoriquement profiter d'un tel aménagement.