Fusillade à Nantes : les auteurs en fuite... Ce que l'on sait des tirs ayant tué un adolescent

Une fusillade a éclaté à Nantes dans la soirée du jeudi 14 mai, tuant un adolescent de 15 ans et en blessant deux autres mineurs. Les auteurs, en fuite, sont activement recherchés et l'enquête s'oriente vers le narcotrafic.

Une fusillade a éclaté et fait trois victimes à Nantes, en Loire-Atlantique, dans la soirée du jeudi 14 mai 2026. Un adolescent de 15 ans a été tué, tandis que deux autres mineurs âgés de 13 et 14 ans ont été blessés. Le plus jeune, dont le pronostic vital était engagé, n'est plus en danger a fait savoir le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez lors d'un point de presse organisé sur place ce vendredi 15 mai.

C'est près d'un immeuble du quartier populaire nantais de Port-Boyer, point de deal notoire, que la fusillade a retenti vers 19h30. Les tireurs sont arrivés sur place à bord d'un deux-roues et ont ouvert le feu en rafale "sur trois jeunes hommes" selon le procureur de la République de Nantes, Antoine Leroy. Quatorze douilles de calibre 9 mm ont été retrouvées sur place selon les informations de Ouest-France. D'après le déroulé des faits, les tireurs ont abattu la première victime dans le hall de l'immeuble et ont poursuivi un autre garçon jusqu'au 13ème étage du bâtiment avant de prendre la fuite.

"Le ou les auteurs des coups de feu ont pris la fuite et aucune interpellation n'a été effectuée à ce stade", a confirmé le procureur de la République. Un important dispositif de sécurité a été mis en place dans le quartier du Port-Boyer et est toujours en place ce vendredi. "Je suis persuadé que les auteurs seront retrouvés, les exécutants et les commanditaires", a souligné Laurent Nuñez.

Une fusillade liée au narcotrafic à Nantes ?

"Un règlement de compte en lien avec des infractions à la législation sur les stupéfiants" pourrait être à l'origine de la fusillade a indiqué le procureur Antoine Leroy. Une enquête a été ouverte et confiée "à la DCOS du commissariat de police de Nantes". Le motif de la fusillade est "très probablement" lié au trafic de stupéfiant a abondé le ministre de l'Intérieur précisant qu'une guerre de territoire est en cours sur le point de deal où a eu lieu la fusillade.

Si le narcotrafic est la piste privilégiée, Laurent Nuñez a insisté sur le fait qu'à ce stade de l'enquête, l'implication des jeunes victimes de la fusillade dans le narcotrafic n'était pas établie. "Cela ne veut pas dire que les victimes étaient liées elles-mêmes au trafic", a insisté le ministre. Il n'a pas indiqué si les jeunes mineurs étaient connus ou non des services de police.

Une précédente fusillade mortelle à Nantes en avril

L'hypothèse du narcotrafic est renforcée par les précédentes fusillades survenues ces dernières semaines dans le quartier Port-Boyer à Nantes. Un homme de 18 ans a été blessé par balle aux jambes le dimanche 10 mai et fin avril un autre fusillade a fait un mort et un blessé grave dans le même quartier. La fusillade du jeudi 14 mai est le 26e épisode de tirs à Nantes, depuis le début de l'année, a affirmé la maire Johanna Rolland lors d'un point presse organisé jeudi soir L'édile a dénoncé le "narcotrafic qui gangrène le pays". "Tous les moyens de police et de justice doivent être mis en œuvre pour interpeller et condamner les auteurs de ce meurtre", a ajouté l'édile.

Le ministre de l'Intérieur a promis une "lutte intraitable" et "sans relâche" contre "le narcotrafic qui conduit à des drames". Saluant le travail des forces de l'ordre à l'échelle nationale comme à Nantes et les lieux de la fusillade, où cinq interpellations ont été menées en mars, Laurent Nuñez a indiqué : "Quand on déstabilise des territoires, on crée des guerres de territoires. Ces faits ne font que renforcer notre détermination, la mienne est intacte, pour continuer cette guerre contre le narcotrafic et gagner ces batailles."

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