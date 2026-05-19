Mort de Jonathan Coulom : cette erreur de la police qui a coûté des années d'enquête

Le procès du pédocriminel allemand suspecté de l'enlèvement et du meurtre de Jonathan Coulom, retrouvé mort à 10 ans dans un étang de Guérande en 2004, s'ouvre ce mardi 19 ami 2026 devant la cour d'assises de Nantes.

Ce mardi 19 mai 2026, exactement 22 ans après la découverte du corps sans vie de Jonathan Coulom dans un étang de Guérande, en Loire-Atlantique, le procès de l'homme suspecté du meurtre s'ouvre devant la cour d'assises de Nantes. Le petit garçon décédé à l'âge de 10 ans avait été retrouvé le 19 mai 2004 flottant dans l'étang du manoir de la porte Calon. Il avait été enlevé dans le dortoir d'un centre de loisirs dans la nuit du 6 au 7 avril 2004.

Le suspect, Martin Ney, est un pédocriminel allemand déjà condamné à la réclusion criminelle à perpétuité dans son pays pour plusieurs crimes commis entre 1992 et 2001. Cet ancien éducateur avait été arrêté par la police allemande en 2011. Il avait alors reconnu son penchant pédophile, avoué plusieurs meurtres et précisait son mode opératoire. Le suspect, surnommé "l'homme en noir", circulait en voiture, repérait de potentielles victimes dans les centres accueillants des enfants et profitait d'une porte laissé ouverte par accident pour en kidnapper certains.

Un mode opératoire collant parfaitement avec la disparition de Jonathan Coulom. D'autant plus que seulement quelques jours avant la disparition de l'enfant, la police allemande avait signalé plusieurs enlèvements de jeunes garçons âgés de 8 à 13 ans dans des colonies de vacances. Les enquêteurs du pays voisin étaient alors à la recherche du suspect. Malgré ces éléments troublants, il a fallu attendre 2008, soit quatre ans après la mort de Jonathan Coulom, pour que la piste allemande conduisant à Martin Ney soit étudiée par les enquêteurs français.

Un signalement décisif retrouvé quatre ans après

La disparition puis la mort de Jonathan Coulom avaient entraîné de nombreuses procédures des enquêteurs : des fouilles, des investigations téléphoniques, des perquisitions et des auditions de témoins et de suspects. Un numéro vert mis à disposition des personnes détenant des informations sur le petit garçon avait également été ouvert. C'est le témoignage crucial d'un agriculteur ayant contacté ce numéro vert qui a conduit les enquêteurs vers la piste de Marin Ney. Seulement, ce signalement fait quelques jours après la mort de Jonathan Coulom, en 2004, n'a été recueilli et exploité qu'en... 2008. Un retard de plusieurs années dû à une erreur de retranscription des renseignements indique BFMTV.

Dans son témoignage, l'agriculteur indiquait avoir été intrigué par la trajectoire d'un véhicule immatriculé en Allemagne roulant, aux alentours de 22 heures, sur un chemin peu fréquenté menant près l'étang dans lequel le corps de Jonathan Coulom avait été retrouvé.

En 2008 dont, la police française s'est rapprochée de ses homologues allemands mais la piste du suspect allemand ne l'a conduit nulle part faute d'interpellation. En 2011, le suspect Martin Ney a été confondu par les enquêteurs allemands et a reconnu les meurtres de trois enfants, mais niait toute implication dans la mort de Jonathan Coulom. Et son ADN n'a pas permis de le confondre puisqu'il n'a jamais été identifié sur le corps de l'enfant ou d'autres éléments de l'enquête.

Le témoignage d'un codétenu recueilli en 2017

L'hypothèse du suspect allemande dans la mort de Jonathan Coulom est cependant revenue sur la table en 2017 après les déclarations d'un codétenu de Martin Ney. Ce dernier affirmait alors que le pédocriminel lui avait avoué avoir enlevé et tué un enfant en France. Le suspect se serait même dit étonné de ne pas avoir été identifié puisqu'il avait croisé la route d'un homme et de son chien. Une description pouvant faire écho à l'agriculteur auteur du signalement déterminant. Martin Ney aurait également confié au prisonnier avoir oublié un sac en cuir sur les lieux, un sac qui n'a jamais été retrouvé par la police française.

Martin Ney a finalement été mis en examen pour l'enlèvement et le meurtre de Jonathan Coulom en 2024. L'homme, aujourd'hui âgé de 55 ans, clame son innocence et nie avoir été en Loire-Atlantique au moment des faits. Il est jugé à partir du 19 mai 2026 et pour trois semaines devant la cour d'assises de Nantes. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.