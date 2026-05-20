Affaire Laetitia R. : "J'avais peur", le fils de Guillaume B. intervient au procès et fait pleurer l'accusé

Lors du deuxième jour du procès de Guillaume B, accusé de viols et proxénétisme sur son ex-compagne Laetitia R, ce mardi 19 mai, le fils de l'accusé était à la barre. Il a raconté son enfance et les sévices subis par celui qu'il appelle désormais "monsieur".

Le procès de Guillaume B, accusé de "proxénétisme aggravé", "viols aggravés" et "actes de torture et de barbarie" sur son ex-compagne LaëtitiaR. , s'est ouvert lundi 18 mai. Celle qui a demandé la levée du huis clos l'accuse notamment de l'avoir forcée à la prostitution et de l'avoir livrée à des hommes pendant entre 2015 et 2022. Guillaume B a alors plaidé une relation "sadomasochiste" consentie et des "jeux de prostitution". Lors du deuxième jour du procès, mardi 19 mai, son fils, âgé de 17 ans et issu d'une première union, a pris la parole. Ce dernier n'avait pas revu son père depuis son incarcération il y a quatre ans : il n'a jamais demandé un échange au parloir. A la barre, il ne le nomme pas "papa" mais "monsieur" ou "Guillaume" et dès ses premiers mots, il a affirmé souhaiter une condamnation, a rapporté BFMTV.

Dans son récit, le jeune homme a décrit l'accusé Guillaume B. comme quelqu'un d'impulsif et la notion d'emprise est beaucoup revenue. "Il y a eu des bons et des mauvais moments (...) Si on ne suivait pas ce qu'il pensait, c'était des disputes, des violences verbales, c'était de l'emprise (...) Quand on a peur de la personne ça n'est pas un père", a-t-il confié. Il n'osait pas lui dire "non". L'adolescent a également rapporté des propos assez violents que son père lui aurait adressé : "si tu ne te tais pas, je vais t'en mettre une, petit con, tu vas faire ce que je te dis". Après les disputes, son père revenait vers lui avec des "mots doux", mais les violences finissaient toujours par recommencer selon ce dernier. Sa petite sœur aurait aussi eu peur de leur père : "elle se faisait pipi dessus quand il s'approchait d'elle".

Le fils de l'accusé a retracé une enfance ponctuée de violences physiques et verbales avec un père au "double visage". "Il se faisait passer pour quelqu'un d'exemplaire, il l'était à certains moments, mais une fois la porte fermée les violences recommençaient (...) Il me disait je t'aime pour me mettre après un coup dans la gueule", a-t-il déclaré à la barre. Le jeune homme ne racontait, en plus, pas tout à sa mère : "J'étais encore sous l'emprise avant. Je ne disais pas tout à ma mère, j'avais peur qu'elle le confronte, lui demande ce qu'il s'était passé", a-t-il avoué. Concernant sa belle-mère, Laëtitia, il a assuré qu'elle faisait tout pour les protéger et ne voulait pas les laisser seuls avec lui. Le lycéen a assuré se porter beaucoup mieux aujourd'hui et avoir désormais confiance en lui.

L'accusé Guillaume B. fond en larmes mais nie toujours

Guillaume B. s'est effondré en pleurs à la vue de son fils. Il n'a toutefois pas toléré ses propos, assurant qu'il était manipulé et que pour sa part, il avait seulement peut-être mis un peu trop de cadre à ses enfants. "J'ai l'impression, forte, que beaucoup de mots qu'il a dans la bouche ne viennent pas de lui. Mon fils a toujours été la prunelle de mes yeux. On entend des choses horribles, on n'entend pas que j'ai sauvé trois fois la vie de mon premier fils" qui faisait des crises d'épilepsie, s'est-il défendu.

Ce profil d'homme manipulateur et violent a été recensé par de nombreux proches durant le début du procès. Ce mercredi 20 mai, des psychiatres tentent de dresser son portrait avant le verdict attendu pour vendredi. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.