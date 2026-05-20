Toulon : une mère et ses trois enfants se défenestrent du 13e étage, une première piste de dessine

Une femme et trois de ses enfants ont été retrouvés morts après une chute du 13e étage d'un immeuble à Toulon, ce mercredi 20 mai. Une enquête pour "meurtres par ascendant" a été ouverte.

Drame à Toulon (Var). Une femme de 38 ans s'est défenestrée du 13e étage avec ses trois enfants ce mercredi matin vers 5 heures, selon les informations de BFMTV. Les faits se sont déroulés dans la cité de Pontcarral, la mère et ses trois enfants âgés de 3, 4 et 5 ans ont été retrouvés morts ce mercredi 20 mai 2026. Elle "se serait jetée d'elle-même du 13e étage avec les trois enfants décédés", a déclaré le procureur de la République de Toulon, Raphaël Balland. La police et le procureur sont sur place.

Les pompiers et les membres du Samu ont tenté de réanimer les enfants, en vain. Alors que les deux petits garçons sont morts sur le coup, la fillette, elle, a été prise en charge "dans un état désespéré et est morte peu après", indique ICI Provence. Quatre autres enfants étaient présents à l'intérieur de l'appartement familial quand les secours sont arrivés. Ces derniers ont été conduits aux urgences pour une prise en charge psychologique.

"Des symptômes psychiatriques et dépressifs"

Toujours d'après le média local, la mère de famille a réveillé l'un de ses enfants pour lui demander de sauter avec elle et ses jeunes frères et sœur, ce mercredi matin à l'aube. Selon les premiers éléments, la femme était en rupture de traitement psychologique, précise BFM Toulon Var. Elle "aurait récemment présenté des symptômes psychiatriques et dépressifs, ce qui reste à confirmer", a déclaré le procureur de la République.

Le procureur explique également que les trois enfants ainés de la fratrie sont nés d'un premier père, les quatre derniers d'un second père. "La famille était inconnue du parquet en l'absence de tout signalement concernant d'éventuelles difficultés sociales ou familiales", indique Raphaël Balland, annoncant aussi que les corps "feront l'objet d'une autopsie à l'IML de Marseille dans les prochains jours, ainsi que d'expertises toxicologiques".

"Aucun élément ne permet pour le moment d'impliquer l'intervention d'un tiers", selon le magistrat, qui précise que la mère vivait seule avec ses sept enfants. Désormais, les investigations sont menées sous la direction du parquet de Toulon "dans le cadre d'une enquête ouverte du chef de meurtres par ascendant", rapporte le procureur. Josée Massi, maire de Toulon, s'est également rendue sur les lieux du drame.