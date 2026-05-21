Jean-Baptiste Rivoire : ces quelques mots contre Vincent Bolloré lui valent 142 500 euros de condamnation

Jean-Baptiste Rivoire, journaliste d'investigation et ancien employé de Canal+, a été condamné en appel le mercredi 20 mai. Il doit verser une amende à Vincent Bolloré pour avoir dénoncer ses méthodes et sa politique.

Des milliers d'euros d'amende pour "quelques mots". Le journaliste d'investigation Jean-Baptiste Rivoire, ancien employé du groupe Canal+, a été condamné par la cour d'appel de Versailles à verser 142 500 euros d'amende à Vincent Bolloré, son ex-employeur, le mercredi 20 mai 2026. Il lui est reproché d'avoir témoigné contre les méthodes du patron du groupe Canal+ dans un documentaire de Reporter sans frontière et, ce faisant, de violer une clause de confidentialité. Un clause jugée abusive par Jean-Baptiste Rivoire et son avocat.

Dans le reportage de RSF, publié en fin d'année 2021, le journaliste et rédacteur en chef d'OFF Investigation dénonce les méthodes de Vincent Bolloré qui consistent à "gérer par la terreur". "Pour lui, les journalistes sont des petits soldats", déclare encore Jean-Baptiste Rivoire. Des propos tenus environ sept mois après son départ de Canal+ et la signature d'une clause de confidentialité. C'est ce délai jugé "trop court pour apparaître raisonnable" par la cour d'appel de Versailles qui a motivé la condamnation du journaliste.

Jean-Baptiste Rivoire accuse Vincent Bolloré de "bâillonner" les journalistes

La décision de justice et la condamnation de Jean-Baptiste Rivoire "vient créer un dangereux précédent pour l'exercice de la profession journalistique" selon l'organisation RSF citée par l'AFP. L'ONG estime que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles fait "primer la protection de la réputation d'une entreprise sur la loyauté fondamentale d'un journaliste envers le droit du public à être informé".

Jean-Baptiste va plus loin en dénonçant une "clause bâillon" portant atteint à la liberté d'expression. S'il est courant qu'un employé soit tenu à la discrétion en signant une clause de confidentialité lorsqu'il quitte une entreprise, le journaliste écrit que son site OFF Investigation que cette clause doit respecter deux conditions : "La clause doit être limitée dans le temps. Et elle doit être proportionnée." Deux critères que le document le liant au groupe Canal+ ne respecte pas selon lui. "La Cour de cassation l'a dit et répété : on ne peut pas museler quelqu'un à vie. La liberté d'expression, en France, ce n'est pas négociable. [...] Sauf que depuis 2015, Vincent Bolloré, lui, impose à des centaines de journalistes français des clauses de silence qui, dans mon cas, sont sans limite de durée", poursuit le journaliste. D'après le chiffre de RSF cité par Jean-Baptiste Rivoire, "près de 500 journalistes seraient aujourd'hui ainsi bâillonnés".

L'avocat de Jean-Baptiste Rivoire appuie la défense du journaliste et estime que "cet arrêt fragilise la liberté de la presse en entérinant une clause très large, non limitée dans le temps et équivalant à un silence imposé à vie et signée dans un contexte qui est nécessairement déséquilibré". Il a fait savoir que le rédacteur en chef d'OFF Investigation envisage un pourvoi en cassation. A nouveau condamné en appel, Jean-Baptiste Rivoire voit cependant le montant de l'amende passer de 151 500€ à 142 500€.

Médias, éditions, cinéma... Scandale à la chaîne autour de Canal+

La condamnation de Jean-Baptiste Rivoire intervient dans une longue séquence de contestation contre le groupe Canal+. Le 11 mai, à la veille de l'ouverture du Festival de Cannes, 600 professionnels du cinéma ont signé une tribune dénonçant "l'emprise grandissante de l'extrême droite" dans le cinéma français par l'intermédiaire du groupe de Vincent Bolloré. La réponse du président du directoire de la chaîne et proche du patron, Maxime Saada, a annoncé que Canal+ ne travaillera plus avec les signataires de la tribune.

Un mois plus tôt, à la mi-avril, ce sont plus de 150 auteurs qui ont annoncé quitté la maison d'édition Grasset, récemment rachetée par Vincent Bolloré, après le limogeage de son désormais ancien directeur Olivier Nora et l'influence évidente du patron de Canal+ sur la ligne éditoriale du groupe.