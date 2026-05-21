Portugal : deux enfants français de 3 et 5 ans abandonnés et retrouvés en pleurs... Les premières explications

Deux enfants de nationalité française ont été retrouvés seuls, au bord d'une route, au sud de Lisbonne (Portugal). Leur mère, partie de France avec eux il y a une dizaine de jours, est activement recherchée.

Deux enfants français de 3 et 5 ans ont été retrouvés seuls, mardi 19 mai 2026, en début de soirée, sur une route du Portugal reliant la ville d'Alcacer do Sal à la station balnéaire de Comporta. "Je confirme que deux enfants mineurs ont été retrouvés", confie le major Joao Gaspar, porte-parole de Garde nationale républicaine (GNR), auprès de l'AFP. Les enfants sont désormais "en sécurité", confiés aux services de l'ambassade de France, apprend-on.

Domiciliée dans le Haut-Rhin et âgée de 41 ans, leur mère est "toujours recherchée", indique le parquet de Colmar à BFMTV. Le père, lui, "est comme tout le monde, il ne comprend pas", a déclaré le procureur de la République, Jean Richert. Il a immédiatement porté plainte. Une information judiciaire a été ouverte des chefs de "délaissement de mineur de moins de 15 ans compromettant sa santé et sa sécurité", "soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur" et "violences volontaires sur mineur par ascendant avec des incapacités de travail inférieures ou égales à 8 jours".

Les deux frères portaient des ecchymoses

Tout est parti d'un signalement des proches de la famille auprès des autorités le 11 mai dernier, alors sans nouvelles de la mère et des enfants. D'après les informations de RMC, elle aurait "abandonné" son troisième fils de 16 ans, issu d'une précédente union, au domicile familial de Colmar. Après l'ouverture d'une enquête pour "disparition inquiétante" la famille a été aperçue sur les images d'une caméra de vidéosurveillance en Espagne et "tout le monde semblait en bonne santé", explique le procureur.

L'enquête indique que la mère est partie en voiture depuis le Haut-Rhin avec ses enfants et ce, depuis une dizaine de jours. "On a pu resserrer sa localisation, successivement dans le sud de la France, en Espagne et au Portugal, mais sans pouvoir entrer en contact avec elle", a raconté M. Richert, des propos rapportés dans Le Figaro.

Comme indiqué par Franceinfo, les deux enfants ont été examinés par des médecins dans un hôpital mercredi matin. Ils portent "des ecchymoses dont il faudra déterminer l'origine". Pour l'instant, les enfants n'ont pas été entendus par les autorités. BFMTV révèle que leur mère "fréquentait depuis quelques semaines un homme français qui possède une maison en Espagne". Elle pourrait avoir décidé de le rejoindre, en revanche, la raison pour laquelle les enfants ont été abandonnés reste inconnue.

Un local les a recueillis et nourris

"Ils pleuraient, ils semblaient agités. Ils m'ont fait signe. Je me suis arrêté, j'ai essayé de comprendre ce qu'il se passait. J'ai réalisé qu'ils étaient seuls alors j'ai fait demi-tour, le petit continuait de pleurer. Il m'a dit qu'ils s'étaient perdus dans la forêt", a déclaré Alexandre Quintas, un habitant de la région qui a les a retrouvés au Portugal le long d'une route nationale. "Le garçon m'a raconté que lui et son frère avaient eu les yeux bandés, qu'on les avait laissés au milieu de la forêt pour chercher un jouet. Ils ont commencé à chercher mais pendant ce temps leurs parents sont repartis en voiture", poursuit-il.

"J'ai tout de suite compris qu'ils avaient été laissés en voyant l'intérieur des sacs. Ils avaient des vêtements de rechange, un paquet de biscuits, deux fruits et une bouteille d'eau", a-t-il ajouté. L'homme les a conduits jusqu'à une boulangerie avant de contacter les autorités. "Nous leur avons demandé s'ils aimaient les glaces... et nous leur avons donné à manger, quelques jouets et ils sont restés là, occupés", confie-t-il auprès du site web Observador.