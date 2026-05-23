Projet d'attentat déjoué à Lille : que sait-on de l'individu mis en examen ?

Un homme a été mis en examen et placé en détention provisoire pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle", ce vendredi 22 mai, selon une information du média BFMTV. Que sait-on de lui ?

Un homme d'une trentaine d'années a été mis en examen et placé en détention provisoire pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle", ce vendredi 22 mai, selon une information du média BFMTV.

Cette affaire fait suite à l'interpellation de deux adolescents radicalisés de 16 ans dans le département du Nord en février dernier. Ils étaient suspectés d'avoir voulu commettre un attentat terroriste contre un centre commercial ou une salle de concert de la ville de Lille dans le Nord. Ils ont ensuite été écroués.

Une boucle Telegram problématique découverte

Les enquêteurs avaient pu aussi exploiter les téléphones des deux jeunes individus radicalisés après leur arrestation. Grâce à cela, ils ont pu découvrir l'existence d'une boucle Telegram ayant suscité leur inquiétude. En effet, un groupe de personnes discutait de charia et de jihadisme. Détail troublant, les enquêteurs avaient remarqué que la photo de profil de la chaîne était celle de Sami Amimour, l'un des jihadistes responsables du carnage du Bataclan.

Mardi 19 mai, trois jeunes hommes ont été interpellés. On les soupçonne d'avoir échangé sur la fameuse boucle Telegram avec les deux adolescents du Nord de la France à propos d'un projet d'attentat. Conduits dans les locaux de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine, deux d'entre eux ont été relâchés sans poursuites après leur garde à vue.

Le troisième individu, âgé d'une trentaine d'années, a été mis en examen vendredi 22 mai puis écroué pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" selon les informations de BFMTV. "Un homme majeur a été déféré ce jour devant le magistrat instructeur, mis en examen du chef de participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle et placé en détention provisoire, conformément aux réquisitions du Parquet national antiterroriste (PNAT)", relate BFMTV à partir d'une source judiciaire.

Des jihadistes français au profil inquiétant

Si l'affaire est en soi inquiétante, il en va de même du profil des personnes radicalisées. Certains membres de la boucle Telegram sont très jeunes. De plus, comme l'a indiqué le PNAT à la suite de l'arrestation des deux premiers adolescents, "l'un d'eux, nourrissant une forme de fascination pour la propagande et les figures jihadistes, a reconnu avoir projeté de commettre une action violente". Il avait également "un intérêt certain pour les explosifs (...) Il a admis avoir acquis des produits chimiques en vue de réaliser, à son domicile, des tests de combustion", a détaillé le PNAT.