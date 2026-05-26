Enfant mort étranglé à Rennes : deux adolescents suspectés, ce que l'on sait

Un adolescent de seize ans et une jeune fille de quinze ans ont été interpellés et placés en garde à vue le lundi 25 mai 2026, au lendemain du meurtre présumé d'un enfant de onze ans à Rennes, en Ille-et-Vilaine.

Qu'est-il arrivé à cet enfant de onze ans retrouvé mort, étranglé, à Rennes près des rives de la Vilaine, le dimanche 24 mai 2026 ? Une enquête pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans a été ouverte par le parquet de Renne pour répondre à cette question et elle avance. Deux suspects ont été interpellés et placés en garde à vue le lundi 26 mai : un adolescent de 16 ans arrêté dans la matinée à son domicile rennais et une jeune fille de 15 ans qui s'est rendue au commissariat quelques heures plus tard.

Le profil des deux suspects n'ont pas été précisés. Le procureur du parquet de Rennes, Frédéric Teillet, a simplement indiqué dans un communiqué qu'il s'agissait des "deux jeunes gens qui avaient été vus en compagnie de la victime sur les lieux des faits l’après-midi du drame". Avant sa mort, l'enfant de onze ans avait effectivement été vu accompagné de deux autres mineurs avec qui il était censé pêcher. Plusieurs témoignages évoquent le trio d'adolescents et un pêcheur a déclaré avoir été approché par les jeunes gens équipées de "cannes à pêche premier prix" qui lui ont demandé des appâts.

Les premiers éléments de l'enquête semblent diriger vers une partie de pêche qui aurait mal tourné entre la victime et les deux suspects, mais les circonstances de la mort du jeune garçon de onze ans sont encore floues. Est-ce un jeu entre adolescent qui a dégénéré ou un acte volontaire ? Le procureur de la République doit donner une conférence de presse ce mardi 26 mai à partir de 18 heures.

Une serviette "nouée très serrée autour du cou" de la victime

Il est autour de 16h40, dimanche, quand un pêcheur entend des cris d'enfants près du fleuve breton. L'homme alerte les autorités, sans parvenir à localiser les cris. C'est seulement quelques minutes plus tard que le corps de l'enfant de onze ans est retrouvé sans vie, avec une serviette de bain mouillée "nouée très serrée autour de son cou", dans un buisson longeant le fleuve, près du centre-ville de Rennes. "Malgré l’appel des témoins ayant découvert le corps, les secours n’ont pu réanimer l’enfant", précise le parquet. Le procureur a corrigé l'âge de l'enfant initialement présenté comme âgé de douze ans.

L'autopsie de la jeune victime été en cours le lundi 26 mai selon les informations de BFMTV. L'examen doit confirmer si l'étranglement est bien la cause de la mort et permettre de préciser les circonstances du drame. Pour l'heure, "l'intervention d'un tiers" dans la mort du jeune garçon fait "partie des hypothèses" a déclaré le procureur, mais les investigations se poursuivent. C'est la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de Rennes qui est en charge de l'enquête.

Ce que l'on sait du jeune garçon tué à Rennes

Le garçon né en novembre 2014 et retrouvé mort vivait avec ses parents et son frère jumeau à environ deux kilomètres du lieu du drame rapporte 20Minutes. La famille est décrite comme "sympathique, sans problème" par les riverains du quartier cossu auprès de Ouest-France. Le lien entre la victime et les deux suspects n'a pas été clairement établi, mais selon sa mère le jeune homme était parti pêcher avec des "amis" le jour de sa mort. Parlait-elle des deux suspects vus avec son enfant par un pêcheur avant le drame ? La victime n'a été vue avec personnes d'autres selon les premières informations.

Le meurtre du garçon de onze ans est survenu dans un secteur "très passant" de Rennes selon une témoin habitant le quartier et interrogée par l'AFP. "Il y a un parc pas loin, des gens font du footing souvent le long de la berge. C'est hyper découvert et c'est bizarre qu'il y ait pu avoir un crime ici", raconte cette source. Il s'agit d'un "quartier tranquille, pas loin du centre" dans lequel "il y a des tentes de SDF le long du canal mais [ces derniers] ne sont pas méchants" a renchérit une autre habitante. L'hypothèse d'un drame lié à la présence d'individus marginaux présents sur les berges du fleuve a été envisagée avant que la piste d'un drame entre adolescents retienne l'attention.

Dernières mises à jour

17:00 - "C'était quelqu'un de très joyeux" Les élèves du collège où était scolarisé le jeune homme de onze ans sont choquées par la nouvelle de ce décès. "J’ai appris son décès hier soir. Mon grand frère a vu l’information sur Pronote mais ma mère a préféré attendre après le repas pour me l’annoncer", raconte un garçon qui avait l'habitude de s'amuser avec la victime lors des récréations. "On n’était pas dans la même classe mais on jouait ensemble au foot dans la cour. C’était quelqu’un de très joyeux", explique-t-il au Parisien. 16:26 - Une cellule d'écoute mise en place au collège de la victime ce mardi L'enfant de onze retrouvé mort à Rennes était élève de sixième d'un collège situé dans le centre-ville de Rennes. L'établissement est resté ouvert et a accueilli les élèves ce mardi et a mis en place une cellule d'écoute composée de plusieurs professionnels de santé pour accompagner les enfants et les équipes éducatives après le décès du jeune homme. Un message de l'administration a également été envoyé à toutes les familles indiquant que "mes membres des personnels du collège s’associent à la douleur et à la peine de la famille" de la victime, dont le frère jumeau est scolarisé dans le même établissement rapporte Le Parisien. 16:02 - Une conférence de presse à 18 heures Deux jours après la découverte de la mort d'un garçon de onze ans à Rennes, le procureur de la République Frédéric Teillet, doit donner une conférence de presse ce mardi 26 mai à partir de 18 heures, selon 20Minutes. Il devrait préciser les derniers éléments de l'enquête après les auditions des deux suspects interpellés lundi, et possiblement faire la lumière sur les circonstances du drame.

Un enfant de 12 ans a été retrouvé mort le dimanche 24 mai 2026 à Rennes, sur les rives de la Vilaine. Le jeune homme a été retrouvé avec une "serviette de bain mouillée (...) nouée très serrée autour de son cou" a précisé le parquet de Rennes. Une enquête pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans a été ouverte.