Mort de Théo à Rennes : le scénario macabre se précise avec de nouvelles révélations

Les deux adolescents soupçonnés d'avoir tué le garçon de 11 ans retrouvé mort à Rennes affirment avoir agi pour s'emparer de son matériel de pêche. L'autopsie du corps de Théo, elle, confirme que la cause de la mort est liée à une contrainte prolongée de type strangulation.

"Blagueur", "joyeux", "gentil"... Voilà comment Théo, 11 ans, étranglé à mort à Rennes est décrit par ses anciens camarades de classe interrogés par Le Télégramme. Il était également un jeune garçon "très sportif", selon leurs dires. Son corps sans vie a été retrouvé le dimanche 24 mai près des rives de la Vilaine à Rennes, avec une serviette de bain mouillée nouée autour de son cou. Malgré l’appel des témoins ayant découvert le corps, les secours n'avaient pas pu réanimer l'enfant. Un meurtre survenu dans un secteur "très passant" de la ville, selon une témoin habitant le quartier et interrogée par l'AFP.

Mardi 26 mai, le procureur de la République, Frédéric Teillet, a organisé une conférence de presse pour donner davantage d'éléments sur cet épisode dramatique. Dans cette affaire, deux adolescents en garde à vue - un garçon de 16 ans et une fille de 15 ans - ont admis s'en être pris à Théo et l'avoir étranglé. Les faits se seraient déroulés lors d'une partie de pêche. "Théo était arrivé pour pêcher, en compagnie de deux jeunes (...) Les deux ont pris la fuite, et les affaires de pêche n'ont pas été retrouvées sur place", indique le parquet.

Un meurtre pour un motif futile ?

"Ils se sont vu samedi pour pêcher, et s'étaient retrouvés pour pêcher à nouveau, dimanche", précise le procureur. L'adolescent de 16 ans "ne connaissait pas Théo", a-ton appris. La jeune fille de 15 ans, elle, s'est rendue d'elle-même à la police. Toujours d'après les informations dévoilées par le procureur de la République de Rennes, ce mardi en conférence de presse, "l'autopsie a confirmé que la cause de la mort est liée à contrainte prolongée de type strangulation".

Les deux adolescents auraient voulu "se venger, et récupérer des leurres de pêche, d’une valeur de quelques dizaines d’euros" que Théo "leur aurait pris". De plus, "un lien d'amitié scolaire unit les deux mis en cause : ils sont en effet scolarisés dans le même établissement et se connaissent depuis maintenant trois ans", a révélé le procureur.

La garde à vue des adolescents - inconnus des services de police jusqu'alors - a été prolongée et ils doivent être présentés ce mercredi matin au tribunal judiciaire en vue d’une possible mise en examen pour "meurtre sur mineur". L’enquête doit désormais préciser le rôle exact de chacun des deux adolescents et la question de leur placement en détention provisoire doit également être examinée. Les deux agresseurs encourent une peine, pour meurtre aggravé, théoriquement de 30 ans, mais qui serait allégée du fait de leur minorité.

Dernières mises à jour

10:31 - Les deux ados présentés ce mercredi matin au tribunal judiciaire La garde à vue des adolescents soupçonnés d’avoir tué par étranglement Théo, 11 ans, à Rennes - inconnus des services de police jusqu'alors - a été prolongée et ils doivent être présentés ce mercredi matin au tribunal judiciaire en vue d’une possible mise en examen pour "meurtre sur mineur". L’enquête doit désormais préciser le rôle exact de chacun des deux adolescents et la question de leur placement en détention provisoire doit également être examinée. Hier, tous deux ont reconnu avoir voulu "se venger" et récupérer des leurres de pêche, en étranglant le jeune garçon, selon les déclarations du procureur de la République de Rennes en conférence de presse.

Un enfant de 11 ans a été retrouvé mort le dimanche 24 mai 2026 à Rennes, sur les rives de la Vilaine. Le jeune homme a été retrouvé avec une "serviette de bain mouillée (...) nouée très serrée autour de son cou" a précisé le parquet de Rennes. Deux adolescents mis en cause disent s'être vengés pour du matériel de pêche. Ils doivent être présentés mercredi matin au tribunal judiciaire en vue d'une éventuelle mise en examen.