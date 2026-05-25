Rennes : un enfant de douze ans mort étranglé… Que s'est-il passé ?

Le corps d'un enfant âgé de douze ans a été retrouvé sur les rives de la Vilaine à Rennes, dans l'après-midi du dimanche 24 mai. Une enquête pour meurtre a été ouverte.

Un enfant de douze ans a été retrouvé mort non loin du centre-ville de Rennes, près des rives de la Vilaine en Ille-et-Vilaine, dimanche 24 mai dans l'après-midi. Autour de son cou, un linge était noué. Selon le procureur de la République de Rennes, Frédéric Teillet, cité par Le Parisien, il s'agissait plus exactement d'une "serviette de bain mouillée (...) nouée très serrée autour de son cou".

Dans les faits, et comme le raconte Ouest-France, il était autour de 16 h 40 à Rennes quand un pêcheur a entendu, à proximité du fleuve, des cris. Il s'agissait de ceux d'un enfant que le pêcheur n'est pas parvenu à localiser. Ce dernier a ensuite appelé les autorités. Arrivés sur place, les policiers ont alors découvert le corps sans vie du jeune garçon dans un buisson.

D'après une source policière également citée par Le Parisien, l'adolescent aurait pu faire partie d'une bande de trois jeunes. Une hypothèse étayée par le témoignage d'un pêcheur. En effet, le groupe de jeunes lui aurait demandé de leur prêter quelques appâts afin de pêcher. La mère de la jeune victime s'est également exprimée face aux enquêteurs : elle a confirmé que son fils était allé pêcher avec des amis. On ignore ce qu'il s'est passé ensuite.

Une enquête ouverte pour meurtre

Le procureur de Rennes, qui a annoncé dimanche soir l'ouverture d'une enquête pour meurtre sur mineur de moins de quinze ans, a aussi expliqué que les circonstances des faits ayant conduit au décès restaient encore à établir. "L'intervention d'un tiers" fait "partie des hypothèses", a-t-il aussi déclaré. C'est la Division de la criminalité organisée et spécialisée [DCOS] qui est en charge des investigations. Toujours selon Ouest-France, les forces de l'ordre étaient toujours présentes sur place dimanche soir, à la recherche de témoins.

Par ailleurs, une tente blanche a été installée près du lieu où le corps a été retrouvé, avec des enquêteurs de la police scientifique en tenue blanche et gants bleus. Ces derniers réalisent des relevés et prennent des photos des lieux situés non loin de la rive. Frédéric Teillet s'est aussi rendu sur place. France info relève également qu'un témoin a été interrogé par l'AFP. Il s'agit d'une habitante du quartier d'une vingtaine d'années, qui indique que le secteur est "très passant". "Il y a un parc pas loin, des gens font du footing souvent le long de la berge. C'est hyper découvert et c'est bizarre qu'il y ait pu avoir un crime ici", raconte-t-elle. Enfin, de leur côté, les parents de l'enfant décédé ont été pris en charge par les secours.